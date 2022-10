Empire State Realty Trust

Jährliches Run-Up im Empire State Building: präsentiert von Turkish Airlines und unterstützt von der Challenged Athletes Foundation

Zu den namhaften Läufern des diesjährigen Rennens gehörten der TV-Moderator Nev Schulman und der Irakkriegsveteran Anthony Smith.

Das Empire State Building (ESB) war heute Gastgeber des 44. jährlichen Run-Up, das von Turkish Airlines präsentiert und von der Challenged Athletes Foundation (CAF) unterstützt wurde. In mehreren Durchgängen rannten 374 Läufer aus der ganzen Welt die 1.576 Stufen hinauf, um die Ziellinie auf dem legendären Observatorium im 86. Stock des Gebäudes zu erreichen.

„Wir sind jedes Jahr aufs Neue begeistert von den Athleten aus der ganzen Welt, die für diesen ultimativen Ausdauertest trainieren und daran teilnehmen", erklärte Jean-Yves Ghazi, Präsident des Empire State Building Observatory. „Herzlichen Glückwunsch an alle, die zum ‚berühmtesten Gebäude der Welt' gekommen sind, um am Empire State Building Run-Up teilzunehmen."

Soh Wai Ching aus Malaysia siegte in der Kategorie Elite der Männer mit einer Zeit von 10:44 Minuten vor Ryoji Watanabe aus Japan und Fabio Ruga aus Italien. Für den 28-Jährigen ist es der zweite ESBRU-Sieg in Folge.

„Ich freue mich sehr, wieder hier dabei zu sein. Dies ist mein zweiter Sieg, und ich habe meine Zeit verbessert", so Wai Ching. „Ich hoffe, nächstes Jahr wieder dabei zu sein und meine Zeit [noch einmal] zu verbessern."

Cindy Harris aus Indianapolis (USA) belegte mit einer Zeit von 13:56 Minuten den ersten Platz bei den Elite-Frauen vor Shari Klarfeld aus Plainview (NY) und Maria Elisa La Pez Pimentel aus Mexiko. Es war Harris' 24. Run-Up und ihr sechster Sieg. Sie unterbot ihre Zeit von 14:01 Minuten aus dem Jahr 2021.

„Ich fühle mich wirklich gut und habe großes Glück, dass ich das schon so lange mache", erklärte Harris. „[Dieser Lauf] bedeutet mir viel, vor allem, weil dieses Rennen sehr eng ausgegangen ist."

Der „Catfish"-Moderator Nev Schulman nahm am diesjährigen Prominentenlauf teil. In weiteren Rennen traten Immobilienmakler, Mieter des Empire State Building und Medienvertreter gegeneinander an.

Die Challenged Athletes Foundation war der offizielle Wohltätigkeitspartner der ESBRU mit einem speziellen Lauf für behinderte Athleten und CAF-Unterstützer. Sie sammelte Spenden zur Unterstützung von Menschen mit körperlichen Behinderungen und deren Zugang zum Sport. Der CAF-Läufer Anthony Smith, ein armamputierter Veteran des Irakkriegs, beendete das Rennen mit einer Zeit von 56:05.

Turkish Airlines, die staatliche türkische Fluggesellschaft, die mehr Länder und internationale Ziele anfliegt als jede andere, war auch in diesem Jahr wieder der Hauptsponsor des Run-Up. Die Veranstaltung wurde von NYCRUNS, dem größten Unternehmen für Laufveranstaltungen in der Metropolregion New York, organisiert.

Am heutigen Abend erstrahlten die weltberühmten Lichter des Empire State Building in Rot und Weiß, um den 44. jährlichen Run-Up zu feiern.

Informationen zum Empire State Building

Das Empire State Building , das „berühmteste Gebäude der Welt", gehört dem Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE) und erhebt sich vom Fuß bis zur Antenne rund 443 Meter (1.454 Fuß) über Midtown Manhattan. Die 165 Millionen USD teure Neugestaltung des Empire State Building Observatory Experience sorgt für ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Der Aufstieg zum weltberühmten Observatorium in der 86. Etage, dem einzigen Freiluft-Observatorium mit 360-Grad-Aussicht auf New York und darüber hinaus, bietet den Besuchern eine Orientierungshilfe für ihren gesamten Aufenthalt in New York City und deckt alles ab, von der symbolträchtigen Geschichte des Gebäudes bis zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Weitere Informationen finden Sie auf www.esbnyc.com. Das Gebäude wurde vom American Institute of Architects zu „Amerikas beliebtestem Gebäude" erklärt, ist laut Uber das beliebteste Reiseziel der Welt, die Nummer 1 unter den Attraktionen der Vereinigten Staaten bei Tripadvisor's 2022 Travelers' Choice Best of the Best und die Nummer 1 unter den Sehenswürdigkeiten von New York City bei Lonely Planet und empfängt jährlich mehr als 4 Millionen Besucher aus aller Welt.

Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit erneuerbarer Windenergie betrieben und beherbergt auf seinen vielen Etagen vor allem eine Vielzahl von Büromietern wie LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Weitere Informationen und Tickets für das Observatory Experience finden Sie unter esbnyc.com, oder folgen Sie den Seiten des Gebäudes auf Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

