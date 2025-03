Montran Corporation

BORICA fördert die Interoperabilität von grenzüberschreitenden Sofortzahlungen in Bulgarien mit dem TIPS-Konnektivitätsmodul von Montran

Sofia, Bulgarien, 10. März 2025 (ots/PRNewswire)

BORICA, der nationale bulgarische Zahlungsdienstleister, hat erfolgreich ein von Montran entwickeltes TIPS (TARGET Instant Payment Settlement)-Konnektivitätsmodul eingeführt. Diese Lösung ermöglicht bulgarischen Banken den Zugang zu TIPS, dem Sofortzahlungsdienst der EZB, der mit dem bulgarischen BISERA verbunden ist. Der aktuelle lokale Sofortzahlungsdienst , Blink, wird nun über das SCT Inst-Zahlungssystem in Euro für lokale und SEPA-Zahlungen erweitert.

BORICA suchte nach einer umfassenden, zukunftssicheren Lösung, um Mitgliedsbanken an TIPS anzuschließen und gleichzeitig die Möglichkeiten des Liquiditätsmanagements zu verbessern. Montran lieferte aufbauend auf seiner bestehenden Instant Payments-Plattform bei BORICA eine maßgeschneiderte Erweiterung mit zwei Prefunding-Modulen: eines für TIPS, das die internationale Erreichbarkeit unterstützt, und ein weiteres für EURO INST, das inländische Überweisungen abwickelt. Mit diesen Modulen können die Banken ihre Liquiditätspositionen in beiden Systemen über einheitliche Schnittstellen verwalten und so flexibel Mittelüberweisungen einleiten.

Die Lösung umfasst auch eine fortschrittliche Liquiditätsüberwachung und -kontrolle mit einer nahtlosen Schnittstelle zu TIPS, T2 und STEP2 über Swift.

„Mit der Lösung von Montran können wir unseren Mitgliedsbanken jetzt einen effizienten Zugang zu TIPS für sofortige Zahlungen bieten", sagte Vania Ganeva, Head of Payment Services bei BORICA. „Die verbesserten Instrumente für das Liquiditätsmanagement ermöglichen es den Banken, ihre Positionen in TIPS und EURO INST zu optimieren und so die operative Effizienz und die Einhaltung der europäischen Normen zu gewährleisten."

Keith Esca, Global Sales Director bei Montran, fügte hinzu: „Unsere Zusammenarbeit mit BORICA ist ein Beispiel für das Engagement von Montran, maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Marktanforderungen zu liefern. Die erfolgreiche Inbetriebnahme dieses TIPS-Konnektivitätsmoduls unterstreicht die Stärke unserer Partnerschaft bei der Förderung von Innovationen, der Ermöglichung von Sofortzahlungen und der Unterstützung der SEPA-Konformität für bulgarische Banken."

Nach strengen Tests ist das TIPS-Konnektivitätsmodul nun einsatzbereit und passt die bulgarische Zahlungsinfrastruktur an die neuesten europäischen Standards für Sofortzahlungen und -abwicklungen an. Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Steigerung der Effizienz und der grenzüberschreitenden Interoperabilität der Zahlungssysteme des Landes dar.

Informationen zu Montran

Montran ist der führende Anbieter von Zahlungsverkehrs- und Kapitalmarktinfrastrukturlösungen, der die weltweit führenden Finanzinstitute mit geschäftskritischen Installationen und Operationen in über 90 Ländern bedient. Erfahren Sie mehr unter www.montran.com.

Informationen zu BORICA

BORICA AD ist eine bulgarische Aktiengesellschaft, deren Anteilseigner 19 Banken des Landes sind. Das Unternehmen hat die technologische Infrastruktur des bulgarischen Zahlungsverkehrssektors entwickelt und betreibt sie heute. Dabei ist BORICA seit über 30 Jahren ein zuverlässiger Partner des öffentlichen Sektors, von Banken und Zahlungsinstituten. Das Unternehmen ist bestrebt, moderne und innovative Lösungen für Finanzinstitute anzubieten.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/borica-fordert-die-interoperabilitat-von-grenzuberschreitenden-sofortzahlungen-in-bulgarien-mit-dem-tips-konnektivitatsmodul-von-montran-302392403.html