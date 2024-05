Trustpilot

Trustpilot stellt neue Funktionen vor, die es Unternehmen ermöglichen, proaktiv mit Kundenanliegen und -feedback umzugehen

Die neuen KI-gestützten Funktionen helfen wachstumsstarken Unternehmen, die Beziehungen zu ihren Kunden zu stärken, indem sie aktuelle und zukünftige Trends durch Bewertungen vorhersehen und zusammenfassen

Trustpilot, das globale Online-Portal mit mehr als 250 Millionen Bewertungen, hat heute neue innovative Funktionen für Unternehmen eingeführt, damit diese Vertrauen aufbauen, wachsen und sich durch ihre Kundenbewertungen verbessern können. Vertrauen und Kommunikation sind für Unternehmen, die dauerhafte Kundenbeziehungen aufbauen wollen, von entscheidender Bedeutung. Ohne die richtigen Instrumente kann es leicht zur Isolation kommen und das Feedback der Kunden wird nicht optimal von Unternehmen genutzt. Mit den neuen Funktionen stattet Trustpilot Unternehmen mit Sentimentanalysen der Kundenbewertungen, sowie Markt- und Mitbewerbereinblicken aus damit diese wachsen und gleichzeitig eine neue Ebene des Vertrauens aufbauen können.

Größere Unternehmen sammeln oft Hunderte von Bewertungen pro Monat auf Trustpilot. Allerdings fehlen vielen Unternehmen oft die Ressourcen, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen oder angemessen und zeitnah auf Feedback zu reagieren. Mit diesem neuesten Update ermöglicht Trustpilot Unternehmen, ihren Kunden zuzuhören, deren Feedback effizient zu verarbeiten und adäquat zu reagieren. Dadurch werden Zeit und Ressourcen freigesetzt, um besser auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen.

"Mit weltweit über 250 Millionen Bewertungen auf unserer Plattform ist es offensichtlich, dass Kunden gehört werden wollen. Jedoch fördern einseitige Bewertungen nicht unbedingt die Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen", erklärt Alicia Skubick, Chief Customer Officer bei Trustpilot. "Unsere neuen Funktionen tragen dazu bei, den Wert des Kundenfeedbacks zu erschließen und bieten Unternehmen Einblicke sowie Möglichkeiten, den Kontakt zu ihren Kunden zu vertiefen. Durch den Einsatz von KI-gestützten Funktionen helfen wir Unternehmen dabei, Trends in ihren Bewertungen zu erkennen und zu verstehen, um daraus ableitbare Empfehlungen zu geben. Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen, echtes Vertrauen bei den Verbrauchern aufzubauen."

Zu den neuen Funktionen gehören:

KI-gestützte Bewertungsantworten: Diese Funktion wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, auf eine große Anzahl von Bewertungen zu reagieren und dabei die Integrität ihrer Brandvoice zu bewahren. Diese Funktion nutzt KI, die auf der Grundlage früherer Antworten trainiert wurde, um zukünftige Antworten vorzuschlagen. In der Beta-Phase hat diese Funktion die Reaktionszeit von Unternehmen um mehr als 30 % gesenkt, so dass Unternehmen auf Trustpilot mehr Zeit haben, um nicht nur auf Kundenprobleme zu reagieren, sondern diese auch zu lösen.

: Der TrustScore eines Unternehmens ist eine der am meisten geschätzten Trustpilot-Metriken und dient als Barometer für die Stimmung und Zufriedenheit der Kunden. Die erste Lösung ihrer Art, TrustScore Forecast, bietet Unternehmen ein tieferes Verständnis der Kundenwahrnehmung und die Möglichkeit, kundenbezogene Daten zur Unterstützung und Vorhersage von Wachstumskurven und Geschäftszielen zu nutzen. Markteinblicke : Unternehmen können mithilfe von KI Einblicke in den Markt gewinnen und ein tieferes Verständnis für ihre Leistungen im Vergleich zur Konkurrenz erlangen. Diese Erkenntnisse ermöglichen es Unternehmen, ihre Strategien effektiver und effizienter anzupassen, um an der Spitze der sich entwickelnden Trends zu bleiben.

: Unternehmen können mithilfe von KI Einblicke in den Markt gewinnen und ein tieferes Verständnis für ihre Leistungen im Vergleich zur Konkurrenz erlangen. Diese Erkenntnisse ermöglichen es Unternehmen, ihre Strategien effektiver und effizienter anzupassen, um an der Spitze der sich entwickelnden Trends zu bleiben. KI-gestützte Zusammenfassungen von Bewertungen: Die KI-gestützten Zusammenfassungen von Bewertungen führen Millionen von Datenpunkten zusammen, um die Stimme der Kunden in Sekundenschnelle zu erfassen. Mit diesem Tool können Unternehmen wichtige Themen identifizieren, Trends in den Bewertungen erkennen und potenzielle Probleme proaktiv aufdecken. Zusammenfassungen von Bewertungen ermöglichen es Unternehmen, Kundenanliegen zu lösen, bevor sie eskalieren. Die Analyse lässt sich zur Vereinfachung wöchentlich oder monatlich direkt an den Posteingang schicken.

Diese neuen Funktionen sind ab heute verfügbar, zusammen mit weiteren Verbesserungen, einschließlich Single-Sign-On und neuen Optionen zur Anpassung von Unternehmensprofilen auf Trustpilot.com. Nutzer von Trustpilot Business können davon ausgehen, dass im Laufe des Jahres weitere Funktionen hinzukommen. Um mehr über die Zusammenarbeit mit Trustpilot zu erfahren, besuchen Sie https://uk.business.trustpilot.com/.

Informationen zu Trustpilot

Trustpilot wurde 2007 mit der Vision gegründet, ein universelles Vertrauenssymbol zu schaffen. Wir bringen Unternehmen und Verbraucher zusammen, um das Vertrauen zwischen ihnen zu stärken und zur Zusammenarbeit anzuregen. Unser unabhängiges Online-Portal steht allen offen, kann kostenfrei genutzt werden und baut auf Transparenz.

Bereits mehr als 267 Millionen Bewertungen sind auf Trustpilot eingegangen, die insgesamt 1,1 Millionen Domains bewerten. Und jede Minute gehen weitere Bewertungen ein.

Trustpilot beschäftigt über 900 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen sowie Niederlassungen in London, Edinburgh, New York, Denver, Melbourne, Hamburg, Mailand und Amsterdam.

Weitere Informationen finden Sie unter www.trustpilot.com

