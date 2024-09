Montran Corporation

Erhöhte Sicherheit für Kunden der Alpha Bank Romania: neues System zur Betrugsbekämpfung mit Montran entwickelt

New York (ots/PRNewswire)

Die Alpha Bank Romania hat in Zusammenarbeit mit Montran, dem führenden Anbieter von Interbank-Zahlungssystemen im Land, ein fortschrittliches Betrugsbekämpfungssystem eingeführt. Diese strategische Zusammenarbeit hat die Sicherheitsmaßnahmen der Bank erheblich verstärkt und bietet den Kunden einen zusätzlichen Schutz für ihre Finanztransaktionen.

Das neue Betrugsbekämpfungssystem ist eine fortschrittliche Lösung, mit der betrügerische Aktivitäten in Echtzeit aufgedeckt und verhindert werden können. Mithilfe modernster Technologie ist eine komplexe Reihe von Regeln und Algorithmen in das System eingebunden, die Finanztransaktionen überwachen und verdächtiges Verhalten schnell erkennen.

Dieses System beugt nicht nur Betrug vor, sondern verringert durch schnelles und wirksames Eingreifen auch die finanziellen Auswirkungen auf die Kunden. Die Flexibilität der Lösung ermöglicht die Integration mit anderen Zahlungssystemen, einschließlich Sofortzahlungen, und gewährleistet einen konstanten und anpassungsfähigen Schutz, der den Anforderungen des Marktes entspricht. Darüber hinaus ist die Lösung konfigurierbar und skalierbar, sodass sie an verschiedene Risikoszenarien im Bankensektor angepasst werden kann.

„Montran hat bei der Entwicklung dieses Betrugsbekämpfungssystems eine entscheidende Rolle gespielt. Es ist uns gelungen, in Rekordzeit ein leistungsstarkes, flexibles und innovatives System zu implementieren", so Marius Stancu, Leiter für Anwendungsentwicklung bei der Alpha Bank.

Irina Cârcu, regionale Vertriebsleiterin bei Montran, betonte die Bedeutung dieses Projekts: „Nach der erfolgreichen Implementierung des Sofortzahlungssystems in Zusammenarbeit mit der Alpha Bank im November 2023 haben wir anschließend dieses neue Betrugsbekämpfungssystem eingeführt, das die Transaktionssicherheit für die Kunden der Alpha Bank erhöht."

Mit der zunehmenden Nutzung von Sofortzahlungen auf dem rumänischen Markt sind auch die damit verbundenen Betrugsrisiken gestiegen. Die schnelle Einbindung der Betrugsbekämpfungslösung von Montran in die Systeme der Alpha Bank war für den Kundenschutz von entscheidender Bedeutung.

„Unser System lässt sich sowohl in Sofortzahlungen als auch in nicht sofort erfolgende Zahlungen einbinden, arbeitet in Echtzeit und kann unabhängig oder neben bestehenden Betrugsbekämpfungslösungen in Banken eingesetzt werden", ergänzte Frau Cârcu.

Mit dieser Initiative bekräftigt die Alpha Bank ihr Engagement für die Auswahl von Top-Partnern, um ihren Kunden sichere und zuverlässige Bankdienstleistungen zu bieten und damit an der Spitze der Innovation im Bankensektor zu bleiben.

Informationen zu Alpha Bank

Die Alpha Bank ist ein führendes Finanzinstitut, das eine breite Palette von Bankdienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen anbietet. Die Alpha Bank bietet eine umfassende Produktpalette, die Sparkonten, Kredite, Kreditkarten, Anlagelösungen und Online-Bankdienstleistungen umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter Alpha Bank.

Informationen zu Montran

Montran ist der führende Anbieter von Lösungen für das Zahlungsverkehrs- und Bargeldmanagement und betreut die weltweit führenden Finanzinstitute mit geschäftskritischen Installationen und Einsätzen in über 80 Ländern. Entdecken Sie mehr unter Montran.