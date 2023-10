Montran Corporation

Kroatien modernisiert seine Kapitalmarktinfrastruktur mithilfe von Montran

Zagreb, Kroatien (ots/PRNewswire)

SKDD in Kroatien führt mithilfe der hochmodernen Lösungen von Montran CSD ein, ihre neue T2S-fähige Lösung zur zentralen Wertpapierverwahrung

Die Finanzlandschaft von Kroatien hat am 11. September 2023 einen mutigen Schritt in die Zukunft gewagt. Središnje Klirinško Depozitarno Društvo (SKDD) auch als Zentralverwahrer für börsengehandelten Wertpapieren in Kroatien bekannt, gab den erfolgreichen Start seiner neuen Zentralverwahrer-Plattform (Central Securities Depository, CSD) bekannt. Diese neue Plattform ermöglicht die Aufnahme des Betriebs auf TARGET2-Securities (T2S), der europäischen Plattform für die Wertpapierabwicklung.

Dieser Meilenstein, der in Partnerschaft mit Montran erreicht wurde, stellt einen entscheidenden Moment in der Entwicklung der kroatischen Kapitalmarktinfrastruktur dar. Darüber hinaus werden damit innovative Lösungen für ein nachhaltiges Wertpapiermarktmanagement eingeführt. Die neue CSD-Plattform ermöglicht SKDD eine effiziente Integration in die Eurozone über T2S und die Verwaltung von dematerialisierten Wertpapieren über ihre gesamten Lebenszyklen hinweg. Dazu gehören die Registrierung, das Primär- und Sekundärmarkt-Clearing, die Abrechnung und die Abwicklung von Kapitalmaßnahmen. Die Plattform verfügt über bewährte Verfahren und eine vollständige Unterstützung für eine durchgehende Datenverarbeitung (Straight-Through-Processing, STP) und verwendet ISO 20022-Meldungen für ihren Betrieb.

Dora Matošić, Vorstandsvorsitzende von SKDD, erklärte dazu: ,,Die erfolgreiche Implementierung dieser neuen Plattformen ist ein wichtiger Meilenstein bei der Modernisierung der kroatischen Wertpapiermarktinfrastruktur. Sie trägt durch den Anschluss an T2S zur weiteren Entwicklung der Stabilität und Effizienz des kroatischen Kapitalmarkts bei, indem eine fortschrittlichere und integrierte Infrastruktur für die Wertpapierabwicklung geschaffen wird."

„Die hochmoderne CSD-Lösung von Montran und unsere Erfahrung mit T2S bieten dem kroatischen Markt eine bewährte Plattform, auf der alle Beteiligten von der vollständigen T2S-Integration, den besten Marktpraktiken, der harmonisierten Verarbeitung von Kapitalmaßnahmen und Benachrichtigungen sowie den neuesten ISO 20022-Nachrichten profitieren," so Raegan Esca, Hauptgeschäftsführerin von Montran Europe. „Wir sind zuversichtlich, dass diese Plattform Innovation und Wachstum auf dem kroatischen Kapitalmarkt vorantreiben wird."

Informationen zu Kroatiens Središnje Klirinško Depozitarno Društvo

Die 1997 gegründete SKDD fungiert als zentraler Wertpapierverwahrer und Registrierungsstelle für entmaterialisierte Wertpapiere in Kroatien. In den letzten fünfeinhalb Jahren hat SKDD aktiv an Projekten gearbeitet, die darauf abzielen, den kroatischen Kapitalmarkt weiter in die europäischen Geschäftspraktiken zu integrieren und damit den Grundstein für die künftige Entwicklung des kroatischen Kapitalmarktes zu legen. Weitere Informationen finden Sie auf www.skdd.hr.

Informationen zu Montran

Montran ist der führende Anbieter von Infrastrukturlösungen für den Zahlungsverkehr und den Wertpapiermarkt und betreut die weltweit führenden Finanzinstitute mit auftragsentscheidenden Standorten und Operationen in über 80 Ländern. Erfahren Sie mehr auf www.montran.com.

