RTLZWEI

Start der neuen Staffel von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie"

Bild-Infos

Download

München (ots)

Robert, Carmen, Davina und Shania auf Luxusreisen nach Bali, in den Oman und Abu Dhabi

Oma Margrets Sorgen um Robert, Razzia auf der Indigo Star und Panikattacken bei den Frauen der Familie

Ab dem 6. Januar 2025, immer montags, 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Bali, Marrakesch, Abu Dhabi und noch viel mehr - diese sonnigen Destinationen bereist Familie Geiss in der neuen Staffel von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie". Ab dem 6. Januar, immer montags um 20:15 Uhr, sind die neuen Folgen bei RTLZWEI zu sehen. Es geht drunter und drüber bei den Geissens: Die Baustelle in St. Tropez wird größer als erwartet, dazu kommen diverse Luxusreisen und eine Razzia auf der geliebten Familienyacht Indigo Star. Wird Robert alles zu viel? Vor allem seine Eltern Margret und Reinhold machen sich Sorgen.

"Es wird die schlimmste Staffel aller Zeiten - mit viel Drama, aber wir verlieren nie unseren Humor", sagt Robert zum Auftakt der neuen Staffel der beliebten RTLZWEI-Reality-Doku. Was so schlimm wird? Die Familienyacht Indigo Star droht zu sinken, wird Ziel einer Razzia am Rande des Formel-1-Rennens in Abu Dhabi, und Tochter Davina leidet unter Panikattacken, bis Mama Carmen ihr hilft. "Wir bauen in St. Tropez und Dubai. Nebenbei managen wir 14 Firmen. Ich kann nicht mehr", gesteht Carmen Geiss. Doch kürzertreten kommt für die Familie nicht infrage - sehr zur Sorge von Oma Margret und Opa Reinhold, die der Meinung sind: Mit 60 Jahren ist ihr Sohn auch nicht mehr der Jüngste für so viele Fulltime-Jobs auf einmal.

Doch die Geissens machen es sich - und den Zuschauern - auch schön. So bereisen sie nicht nur ihre zweite Wahlheimat Dubai, sondern auch das naheliegende Abu Dhabi. Dort geben sie Einblicke ins Partyleben am Rande eines Formel-1-Rennens mit prominenten Gästen wie Schauspielerin Xenia Seeberg und Tennis-Ass Alexander Zverev. Aber Abu Dhabi bedeutet für die Geissens nicht nur Action: Die Familie besucht die Yacht, auf der Prinzessin Diana 1997 ihren Sommerurlaub mit Dodi al-Fayed verbrachte - ein Moment voller royaler Nostalgie.

Von Abu Dhabi geht es weiter nach Bali, wo Robert in einer Heilungszeremonie erfährt, dass er in einem früheren Leben ein europäischer König war. Die anschließende Reinigung soll vor allem Davina helfen - wird sie ihre Panikattacken überwinden? Während die Familie von der Zeremonie überzeugt ist, zeigt sich Shania skeptisch, denn sie glaubt nicht an die balinesische "Magie".

Die Sendung wird von Geiss TV produziert. Ausstrahlung ab 6. Januar 2025, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.

Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":

Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.