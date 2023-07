Graubünden Ferien

TrenInn – die Engadiner Kulturlinie

TrenInn – die Engadiner Kulturlinie. Bahnfahrt mit interaktivem Rätselspass

Auf der Bahnstrecke St. Moritz / Pontresina bis Scuol lässt sich eindrücklich die Engadiner Kultur erleben. Im Fokus stehen Engadiner Eigenheiten, welche dem Fahrgast quer durchs Tal in einem speziell dafür ausgeknobelten Rätselspass nähergebracht werden. Durch Aus- und wieder Einsteigen unterwegs wird der TrenInn zudem zum Hop-on- / Hop-off-Zug.

Die Bahnfahrt durchs Engadin ist ab diesem Sommer mit dem Erlebnisbillett TrenInn noch attraktiver: Wer mit der Rhätischen Bahn (RhB) von St. Moritz oder Pontresina bis nach Scuol im Unterengadin reist, der kann damit unterwegs spannende Rätsel lösen. In jeder Ortschaft und jeder Station warten neue Fragen rund ums Engadin und seine Kultur auf die Reisenden, die entweder vom Zug aus oder bei einem Aufenthalt in den Dörfern des Ober- und Unterengadins beantwortet werden können.

Mit dem TrenInn-Billett kann das neue interaktive Erlebnisangebot für Familien und Alleinreisende als webbasierte App genutzt werden. Dank GPS-Ortung poppen die Spiele während der Zugfahrt auf dem Smartphone auf. Optional können zusätzliche Rätsel bei einem Zwischenstopp gelöst und dadurch weitere Punkte gesammelt werden. Zum Beispiel bei einem Besuch des Schellen-Ursli-Museums in Guarda oder des Nationalparkzentrums in Zernez. Das Spiel führt vorbei an pittoresken Engadinerhäusern zu Dorfplätzen und geheimen Rätselposten.

Mit der Bahn das Engadin kennenlernen

«Durch aktive Kuratierung und gezielte Inszenierung der Bahnlinie durchs Engadin kann der Gast die Engadiner Kultur hautnah erleben. Das Erlebnisbillett ist ein klarer Mehrwert für den Gast und alle Beteiligten», meint Mik Häfliger, Leiter Innovationsmanagement bei Graubünden Ferien. Entwickelt wurde die Hop-on- / Hop-off-Bahnfahrt mit dem Rätselspass in deutscher Sprache zusammen mit der Rhätischen Bahn sowie den beiden Destinationen Engadin St. Moritz und Engadin Scuol Zernez.

Das Quiz für unterwegs funktioniert in allen Zügen zwischen St. Moritz oder Pontresina und Scuol. Wer mindestens 14 von total 28 möglichen Lösungen und Punkten sammelt, erhält an diesen drei Bahnhöfen eine Belohnung und nimmt an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es eine Übernachtung für zwei Personen im Engadin. Erhältlich ist das TrenInn-Billett unter www.treninn.ch und an den Bahnhöfen in Pontresina, Scuol-Tarasp, Samedan, St. Moritz und Zernez sowie bei den Tourist-Informationen in Bever, Celerina, Pontresina, Sils und Zuoz.

Das TrenInn-Billett der RhB kann das ganze Jahr über gelöst werden. Familien reisen von St. Moritz / Pontresina – Scuol-Tarasp retour, 2. Klasse, inklusive Rätselspass pauschal für 75 Franken (für zwei Erwachsene mit maximal zwei Kindern, jedes weitere Kind 10 Franken). Einzelreisende bezahlen 37 Franken. Mit GA, Junior-Karte, Kinder-Mitfahrkarte oder Kinder-Tageskarte kostet das Erlebnisticket 15 Franken. Alle Informationen unter www.treninn.ch.

Graubünden Ferien Thalia Wünsche, Senior PR thalia.wuensche@graubuenden.ch Tel. +41 (0)81 254 24 32