BIT WIRD „FIAT-ZU-KRYPTO"-ZUGANGSWEG UND IN USDC BEGLICHENE PRODUKTE VON CIRCLE VERWENDEN

BIT wird Circle-APIs einsetzen, um Fiat-Geld auf USD-Konten bei BIT zu übertragen

USDC kann 1:1 als Trading-Marge für Produkt mit USD-Marge bei BIT verwendet werden.

Um eine größere Akzeptanz von USDC zu unterstützen, bietet BIT Trading-Paare mit USD-Marge für Spot-, Futures- und Optionsmärkte an, die mit seinem USD-Basket-Programm betrieben werden, das nun USDC unterstützt.

BIT, eine professionelle Kryptowährungsbörse, arbeitet mit Circle Internet Financial (Circle), einem globalen Finanztechnologieunternehmen und Emittenten von USD Coin (USDC) und Euro Coin (EUROC) zusammen, um mehr Zugang und Adoption von USDC mit Fiat-Mitteln sowie in USD/USDC beglichenen Produkten zu fördern und das Wachstum von BIT als zentrale Anlaufstelle für das Krypto-Trading von privaten und institutionellen Tradern voranzubringen.

Circle ist der Emittent von USDC, einem der am schnellsten wachsenden Stablecoins, der derzeit auf vielen der weltweit führenden Blockchains verfügbar ist und voraussichtlich in weitere Blockchains integriert werden wird. Zum Stand vom 13. Januar 2023 sind USDC im Wert von mehr als 43 Milliarden US-Dollar in Umlauf.

Die BIT-Plattform bietet institutionelle Sicherheit, ergänzt durch Funktionen wie Portfolio-Marge und vereinheitlichte Marge, die den Margenbedarf bei abgesicherten Positionen minimiert, und akzeptiert Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USDC, Tether (USDT) und mehr als Sicherheiten mit dem jeweiligen Abschlagsverhältnis.

Diese Zusammenarbeit mit Circle wird es BIT-Nutzern ermöglichen, Fiat auf ihre BIT-Konten als USDC zu überweisen und USDC per Banküberweisung als USD abzuheben.

Gemeinsam versuchen BIT und Circle, die Akzeptanz und den Nutzen von Kryptowährungen zu erweitern. Im Oktober startete BIT in USD abgewickelte Optionen. USD-Abwicklungsoptionen sind skalierbarer für die Einführung von Kryptowährungsoptionen.

BIT hat seit der Einführung von USD-Abwicklungsoptionen auf seiner Plattform am 22. July 2022 alle Perpetual-Futures-Paare mit USDT-Marge auf USD-Marge umgestellt.

BIT-Produkte mit USD-Marge werden mit seinem USD-Basket-Programm betrieben, das nun USDC unterstützt. Die Kryptowährungsbörse plant außerdem, in Zukunft weitere Stablecoins in ihren USD-Basket aufzunehmen.

„BIT freut sich auf eine lange und fruchtbare Beziehung mit Circle", sagte Lan Yue, Mitbegründer und COO von BIT. „Unsere Zusammenarbeit hilft uns, unseren Kunden neue Effizienzen zu bieten, wodurch Privatanleger und institutionelle Investoren wertvolle Zeit sparen und sich ausschließlich auf das Trading konzentrieren können."

„Wir sind begeistert über die Kooperation mit BIT und freuen uns darauf, mit dem BIT-Team zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir BIT-Kunden die Stabilität von USDC bringen und USDC zugänglicher machen", sagte Raagulan Pathy, Vice President of Asia Pacific bei Circle.

Informationen zu BIT

BIT ist eine vollumfängliche Kryptowährungsbörse, die für die Verwendung durch Fachleute konzipiert wurde, mit erweitertem Risikomanagement und Fondseffizienz, unterstützt durch Portfolio-Marge und vereinheitlichte Marge.

BIT wurde im August 2020 als Tochtergesellschaft von Matrixport, einem prominenten Unternehmen für Krypto-Finanzdienstleistungen, auf den Markt gebracht. BIT ist eine der Top-Trading-Plattformen für Krypto-Optionen, die innovative Trading-Paare mit USD-Marge bieten.

BIT ist immer bestrebt, seine Auswahl an Token zu erweitern, seine Trading-Tools zu verbessern und zur Entwicklung innovativer Finanzprodukte zu inspirieren.

Informationen zu Circle

Circle ist ein globales Finanztechnologieunternehmen, das es Unternehmen jeder Größe ermöglicht, die Möglichkeiten von digitalen Währungen und öffentlichen Blockchains für Zahlungs-, Handels- und Finanzanwendungen weltweit zu nutzen. Circle ist ein Anbieter von stets verfügbarem internetbasiertem Handel und Zahlungen und ist der Emittent von USD Coin (USDC) und Euro Coin (EUROC). Heute bringen die Transaktionsdienste, Geschäftskonten und Plattform-APIs von Circle eine neue Generation von Finanzdienstleistungen und Trading-Anwendungen hervor, die die Aussicht eröffnen, durch den reibungslosen Wertaustausch globalen wirtschaftlichen Wohlstand für alle zu bringen. Circle erbringt keine direkten Dienstleistungen für Einzelhandelskunden.

Haftungsausschluss

Der Handel mit digitalen Vermögenswerten kann extrem riskant und volatil sein und ist NICHT für jeden geeignet. Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar und stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, ein Investmentprodukt anzubieten oder zu empfehlen. Er ist nur für allgemeine Zwecke gedacht und berücksichtigt nicht Ihre individuellen Bedürfnisse, Anlageziele und spezifischen finanziellen Umstände. BIT-Dienste sind in bestimmten ausgeschlossenen Jurisdiktionen nicht verfügbar.

