Ahli United Bank und Montran Corporation bieten Firmenkunden der Ahli United Bank eine virtuelle Kontoverwaltung

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Die Ahli United Bank wird ihr Wertversprechen für ihre unterschiedlichen Firmenkundensegmente im Nahen Osten und Nordafrika durch die Lösungen der nächsten Generation von Montran verbessern.

Die Ahli United Bank, ein führender überregionaler Finanzdienstleister, gab heute bekannt, dass sie sich für die Virtual-Account-Management-Lösungen der Montran Corporation entschieden hat, um zentralisierte Treasury- und Cash-Management-Operationen in ihren verschiedenen Firmenkundensegmenten bereitzustellen. Beide Unternehmen feierten diese Bekanntgabe mit einer Unterzeichnungszeremonie auf der Sibos 2022 in Amsterdam.

Die Nutzung der virtuellen Kontoverwaltungsplattform für mehrere Währungen von Montran ermöglicht es der Ahli United Bank, ihren Firmenkunden in der Region dabei zu helfen, sowohl ihre Bargeld- und Zahlungstransaktionen zu vereinfachen als auch sie effektiver zu verwalten.

„Unsere großen Firmenkunden haben in der Regel eine komplexe Kontostruktur, die eine einheitliche Echtzeittransparenz und -abstimmung erschwert", sagte Othman Hijazi, Deputy Group CEO, Corporate Banking, Ahli United Bank. „Mit Hilfe der Virtual-Account-Management-Lösungen von Montran werden wir besser gerüstet sein, diese Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Bankkontostrukturen zu vereinfachen und zu rationalisieren, um eine einheitliche Sicht und die Kontrolle über Echtzeit-Liquiditätspositionen zu erhalten und eine höhere Effizienz in der globalen Liquiditätsberichterstattung und -verwaltung sowie bei allen Treasury-Transaktionen zu erzielen."

Alexander Esca, Chairman und CEO der Montran Corporation, sagte: „Die Vielseitigkeit der Multi-Bank-Virtual-Account-Management-Lösungen von Montran bedeutet eine schnelle und optimierte Integration in die bestehende Infrastruktur der Ahli United Bank mit schnellem Kunden-Onboarding in der gesamten MENA-Region. Die Virtual-Account-Management-Lösungen von Montran geben der Ahli United Bank eine moderne Plattform, um ihren unterschiedlichen Kundensegmenten ein ausgefeiltes Liquiditätsmanagement zu bieten. Wir freuen uns, diese strategische Partnerschaft bekannt zu geben und die zukunftsorientierten Lösungen bereitzustellen, die die Ahli United Bank benötigt."

Informationen zur Ahli United Bank Die Ahli United Bank B.S.C (AUB) ist ein führendes überregionales Finanzdienstleistungsunternehmen, das im Mai 2000 in Bahrain gegründet wurde. Es bietet eine vollständige Palette von Bank- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für die breite Bevölkerung sowie für Geschäfts- und Privatkunden in der MENA-Region und im Vereinigten Königreich, und zwar sowohl konventionell als auch Scharia-konform. Die AUB führt ihre Geschäfte über ihren Hauptsitz in Bahrain und ihre Tochtergesellschaften in Kuwait, Ägypten, Irak und dem Vereinigten Königreich sowie über ihre Mitarbeiter in Oman und Libyen und eine Niederlassung in den VAE (DIFC) aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.ahliunited.com.kw.

Informationen zu Montran Die Montran Corporation wurde 1979 gegründet und bietet Zahlungs-, Bargeld- und Liquiditätsmanagementlösungen und -dienstleistungen für viele der weltweit führenden Finanz- und Unternehmensinstitute an, wodurch sie es ihnen ermöglicht, in der zunehmend herausfordernden Finanzbranche von heute an der Spitze zu bleiben. Mit betriebsnotwendigen Vertretungen und Geschäftsstellen in über 80 Ländern ist die Montran Corporation ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Finanztechnologie. Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen der Montran Corporation finden Sie auf www.montran.com.

