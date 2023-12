Naturhistorisches Museum Basel

Sexy Tiere, Klugscheisser und Clubbing im Museum

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Naturhistorisches Museum Basel verleiht seinen After Hours ein Fresh-Up.

Am kommenden Donnerstag startet das Naturhistorische Museum Basel seine AFTER HOURS-Abende mit neuem Schwung: Die Sonderausstellung «SEXY – Triebfeder des Lebens» ist bis nachts um 23 Uhr geöffnet, in der Bar legen unterschiedliche DJs unter der Programmation von D. Haze The Blaze auf und im «Klub der Klugscheisser» legen sich Neunmalkluge miteinander an und behaupten, was das Zeug hält.

Wenn abends die Lichter im Museum länger brennen als üblich, lädt das Haus offiziell zum Chillen ein.

Die Sonderausstellung ist an den AFTER HOURS-Abenden kostenlos bis um 23 Uhr geöffnet, und an der Bar des Museums, die inzwischen den Status «Geheimtipp» weit hinter sich gelassen hat, kann debattiert, diskutiert und erlebt werden, was ein Museum auch sein kann: Treffpunkt und Erlebnisort voller Dynamik, Überraschung und Humor.

Diese Attribute hat sich das Team des Museums denn auch auf die Fahne geschrieben, als es über eine Auffrischung des inzwischen über zehnjährigen Formats der AFTER HOURS nachgedacht hat. Herausgekommen ist dabei ein Event, der als Zusatzangebot besucht werden kann. Im «Klub der Klugscheisser» treffen Besserwisser, Grossmäuler und Worthelden auf Altkluge, Phrasendrescher und Möchtegernwissenschaftler, liefern sich ein veritables Duell und versuchen, beim Publikum zu punkten. Wer erkennt, ob da ein Showman oder eine seriöse Wissenschaftlerin auf der Bühne steht? Der «Klub der Klugscheisser» bietet wahres Scientainment: Wissenschaftskommunikation auf unterhaltsame und doch lehrreiche Weise.

Nebst dem «Klub der Klugscheisser» heizen neu immer wieder andere DJ’s und DJanes in der Bar ein und verwandeln einen Ausstellungsraum in einen Club. Die Programmation liegt in der Hand von D. Haze The Blaze (flamingofarm). Eine bunte Mischung angesagter DJ’s und DJanes legen im Museum an den AFTER HOURS einmal im Monat auf und sorgen für Stimmung auf dem Münsterhügel.

AFTER HOURS – Chillen im Museum

18:00 – 23:00 Uhr, Eintritt frei

07.12.2023

D.Haze The Blaze (aka Nic Plesel flamingofarm) (CH)

Klub der Klugscheisser, 20:00 – 21:00 Uhr, Eintritt frei

04.01.2024

DJs KDFA & FABOLOUS (FR / CH)

01.02.2024

DJs Shaka & The Haze (CH)

Klub der Klugscheisser , 20:00 – 21:00 Uhr, Eintritt frei

Weitere Daten

07.03.2024 / 11.04.2024 & 02.05.2024 (Details folgen)