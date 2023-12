dormakaba International Holding AG

Neuer Geschäftsführer bei dormakaba Deutschland

Torsten Stolte neuer Geschäftsführer bei dormakaba Deutschland

Torsten Stolte wird per 1. Januar 2024 zum Geschäftsführer der dormakaba Deutschland GmbH ernannt. In seiner Funktion verantwortet er Vertrieb, Marketing und Service. Torsten Stolte folgt Michael Hensel, der eine neue Herausforderung innerhalb der dormakaba Gruppe übernommen hat und als Programm Manager für die Vereinfachung von Prozessen und Optimierung von Kundenbeziehungen auf Konzernstufe verantwortlich ist. Aufgrund seiner langjährigen Unternehmenszugehörigkeit in verschiedenen internationalen Managementfunktionen bringt Torsten Stolte große Erfahrung und ausgewiesene Führungsqualitäten mit, um dormakaba Deutschland erfolgreich weiterzuentwickeln. Dabei steht im Fokus, die Kundenorientierung weiter auszubauen.

Der in Witten geborene 46 Jahre alte Diplom-Ökonom Torsten Stolte wird seine neue Funktion am Sitz der Deutschlandzentrale von dormakaba in Ennepetal antreten. Er begann seine Karriere in leitenden Vertriebs- und Marketingpositionen in der Baustoffindustrie. Seit seinem Eintritt in das ehemalige Unternehmen Dorma im Jahr 2009 hatte Torsten Stolte verschiedene Führungspositionen innerhalb der dormakaba Gruppe in Deutschland, den USA und der Schweiz inne. Zuletzt war er als Chief Strategy Officer maßgeblich an der Entwicklung der globalen Wachstumsstrategie Shape4Growth beteiligt, die die Kundenorientierung weiter vorantreiben und das Unternehmen für die Zukunft stärken soll.

Torsten Stolte, designierter Geschäftsführer dormakaba Deutschland sagt: "Ich möchte meinem Vorgänger Michael Hensel für sein 25-jähriges erfolgreiches Engagement herzlich danken und wünsche ihm für seine neue Aufgabe alles Gute. Ich freue mich sehr auf meine Rolle als Geschäftsführer. Deutschland ist einer unserer wichtigsten Märkte weltweit, mit guten und langjährigen Kundenbeziehungen. Zusammen mit meinem Team sehen wir hier viel Potenzial, wie wir Kundennähe und Kundenzufriedenheit weiter verbessern können."

Petra Eisenbeis-Trinkle Presse und Öffentlichkeitsarbeit Albertistraße 3 78056 Villingen-Schwenningen T: +49 6103 9907 455 petra.eisenbeis-trinkle@dormakaba.com

