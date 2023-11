dormakaba International Holding AG

dormakaba mit 3 Architects‘ Darling in Gold ausgezeichnet

Auch in diesem Jahr gehört dormakaba wieder zu den „Lieblingen der Baubranche“. Beim diesjährigen Architects‘ Darling Award des Heinze Verlags war dormakaba mit insgesamt drei Awards in Gold gleich mehrfach ganz oben auf dem Siegerpodest vertreten.

In einer groß angelegten, multimedialen Befragung der Heinze Marktforschung bewerteten knapp 2000 Architekten und Planer auch in diesem Jahr wieder die unterschiedlichen Produkte, Lösungen und Services der Baubranche für nachhaltige Bau- und Modernisierungsprojekte. Die Gewinner der Jury-Awards ermittelte ein hochkarätig besetztes Team aus über 80 Architektur- und Markenexperten.

Bei einer feierlichen Gala-Preisverleihung am 08.November in Celle wurden die Favoriten der Architekten in den verschiedenen Produktbereichen verkündet und geehrt. Uwe Eisele (Leiter Marketing Deutschland) und Jens Kronenberg (Leiter Objektmanagement Deutschland) nahmen vor der versammelten Baubranche gleich drei Architects‘ Darling in Gold in Empfang: Einen Brand Award jeweils in den Kategorien „Sicherheitstechnik und Zutrittskontrollsysteme“ sowie „Automatiktüren“ als beste Hersteller und einen Jury-Award in der Kategorie „Bestes BIM-Daten-Angebot“.

„Wir freuen uns sehr über die drei Auszeichnungen. Diese belegen eindrucksvoll, dass wir für die wichtigsten deutschen Architekten, Planer und Mediaexperten im Baubereich zu den begehrtesten Lieferanten Deutschlands in für uns sehr wichtigen Bereichen zählen“, erklärt Uwe Eisele. „Das ehrt uns und spornt uns gleichzeitig an, unsere Innovationsstrategie konsequent fortzuführen. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte dormakaba Team, das durch ihre Leistung diese großartigen Erfolge erst möglich gemacht hat.“

