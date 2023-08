dormakaba International Holding AG

19 neue Auszubildende bei dormakaba in Ennepetal

19 junge Frauen und Männer begannen am 01. August bei dormakaba am Standort Ennepetal ihr erstes Lehr- bzw. Studienjahr. In insgesamt 10 kaufmännischen und gewerblichen Ausbildungsberufen legen sie damit den Grundstein für ihren Berufsweg. Deutschlandweit beginnen in diesem Jahr 27 Auszubildende ihre Karriere bei einem der führenden Anbieter im Markt für Zutrittslösungen.

Auch in diesem Jahr begrüßte Oliver Squar, Senior Vice President Finance Germany, die neuen Auszubildenden am Standort in Ennepetal: „Ich freue mich, die neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich bei dormakaba willkommen zu heißen. Die Ausbildung junger Menschen liegt uns sehr am Herzen, denn wir möchten auch in Zukunft auf hervorragend ausgebildete Fachkräfte zurückgreifen können. Hierfür bieten wir als internationales Unternehmen verschiedenste Karrierewege und Entwicklungsmöglichkeiten. Ich wünsche unseren neuen Lernenden einen guten Start und eine erfolgreiche Ausbildung bei dormakaba.“

Die Ausbildung beginnt mit einem fünftägigem Einführungsprogramm, bei dem die Nachwuchskräfte den Standort und die Produkte näher kennenlernen und auf ihren Arbeitsalltag vorbereitet werden. Danach folgt der Einstieg in die betriebliche und schulische Ausbildung zu Industriekaufleuten, Kaufleuten für Spedition und Logistikdienstleistungen, Fachkräften für Lagerlogistik, Werkzeugmechaniker, Fachkräften für Metalltechnik, Mechatronikern (für Außendienst und Werke), Zerspanungsmechanikern oder in den Studiengängen Business Administration (B.A.) und Maschinenbau (B.Eng). Zusätzlich erhalten die Auszubildenden Weiterbildungen, wie zum Beispiel Sprachkurse, Werkunterricht und Prüfungsvorbereitungen.

Zwei weitere dormakaba Standorte begrüßen zum 1. September 8 neue Auszubildende in den Berufen Kaufleute für Büromanagement und Industrie, Metallbau, Industriemechanik, Elektronik für Automatisierungstechnik. Ab jetzt beginnt die Suche nach Auszubildenden und dualen Studenten für das nächste Ausbildungsjahr, bestätigt Markus Seeland, Lead HR Deutschland: „Für 2024 bieten wir deutschlandweit wieder rund 35 Stellen für eine Ausbildung oder ein duales Studium an. Daher freuen wir uns schon jetzt über interessierte Bewerberinnen und Bewerber. Neben einer spannenden und vielseitigen Ausbildung gehören für uns auch Zusatzleistungen wie zum Beispiel die Kostenübernahme für Lehrbücher und teilweise Bustickets, Werksunterricht und eine direkte Betreuung durch engagierte Ausbilder und Ausbildungsverantwortliche vor Ort zu einer gelungenen Ausbildung.“

