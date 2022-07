dormakaba neuer Partner im Next Facade and Design Studio by WICONA + Partners

dormakaba International Holding AG

NEXT Facade and Design Studio ist ein einzigartiges Branchenprojekt initiiert von WICONA und elf beteiligten Partnern. Das Studio hat sich zu einem etablierten Treffpunkt für die Fassadenbranche, gut erreichbar mitten in Frankfurt/Main, entwickelt. Investoren, Architekten, Fachplaner, Projektentwickler sowie Verarbeiter können sich auf der rund 800 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche nach dem Motto „See, what‘s NEXT“ über die Produktinnovationen der renommierten Industriepartner informieren und sich zudem im Rahmen der regelmäßigen Fachveranstaltungen intensiv austauschen. Neuer Partner dieser Informations- und Kommunikationsplattform ist der Türen- und Sicherheitsspezialist dormakaba.

Überzeugt vom Konzept und der großen Vielfalt an Lösungskompetenz rund um das Thema Fassade beteiligt sich dormakaba mit besonders interessanten Zugangslösungen für Fassadenplaner. Alle Besucher des Studios können die neue Generation Automatikschiebetüren dormakaba ST PRO Green mit ES PROLINE Antrieb im Haupteingangsbereich beim Eintritt selbst testen. Ausgestellt in „Lebensgröße“ und begehbar, ist zudem die für nachhaltige Fassadengestaltung konzipierte Karusselltür dormakaba KTV Atrium. Durch den Einsatz einer Karusselltür wird das Gebäudeinnere vor Zugluft, Lärm und Schmutz geschützt. Durch die Trennung von Innen- und Außenbereich trägt die Karusselltür nachhaltig zur Energieeinsparung bei. Die dormakaba KTV Atrium begeistert durch ein hohes Maß an Transparenz sowie kreativen Gestaltungsmöglichkeiten bei der Planung einer zeitgemäßen Fassade. Ein LED-Lichtring sorgt für gleichmäßige und sichere Beleuchtung. So wird die KTV zum Highlight der Fassade. Durch das neue, in der Decke verborgene, elektromagnetische Direktantriebsprinzip entfällt die aufwändige Planung sowie die durch Feuchtigkeit und Schmutz anfällige Installation eines Unterflurantriebs.

Verstärkt wird das Team der dormakaba Architekten- und Objektberatung durch drei Karusselltürspezialisten, welche für die bundesweite Beratung und Planungsunterstützung bereitstehen. „Mit dieser einmaligen Plattform „Next Facade and Design Studio“ erreichen wir ein kompetentes, sehr interessiertes Fachpublikum. Durch einen bunten Mix aus Innovationen und Inspirationen entwickelt sich eine beeindruckende Atmosphäre während der Veranstaltungen“, betont Frank Ulbrich, Key Account Manager bei dormakaba. „Wir werden das zentral gelegene Studio für persönliche Gespräche mit Kunden, für die Architekten- und Objektberatung, Workshops, Schulungen, Sales Meetings sowie Events für unsere Zielgruppen im Fassadenbau nutzen.“

