Lidl Schweiz lässt Kinder erneut Einkaufstaschen gestalten

Malwettbewerb mit Pro Juventute

Weinfelden (ots)

Für Lidl Schweiz und Pro Juventute werden das zweite Jahr in Folge Kinder zu Künstlerinnen und Künstlern. In einem Malwettbewerb konnten Kinder ihre Zeichnungen einschicken, die jetzt auf Lidl-Taschen gedruckt werden. Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Einkaufstaschen wird von Lidl Schweiz an Pro Juventute gespendet.

Kinderzeichnungen zieren normalerweise das Wohnzimmer oder die Kühlschranktür. Ab Anfang 2023 werden Kinderzeichnungen erneut auch auf Lidl-Einkaufstaschen zu finden sein. Im Rahmen eines Malwettbewerbs von Lidl Schweiz in Zusammenarbeit mit der grössten Schweizer Fachorganisation für Kinder und Jugendliche, Pro Juventute, konnten Kinder ihre Zeichnungen einschicken. Das Motto: "Dein liebstes Hobby ". Unter über 650 eingereichten Zeichnungen wurden die besten 3 auserkoren. Weitere Zeichnungen werden in kleinerer Form ebenfalls abgebildet. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden ihre Zeichnungen ab Anfang 2023 auf Lidl-Einkaufstaschen finden. Zudem erhalten die Kinder mit den drei besten Einsendungen folgende Preise: 1. Preis: Eine Woche Familien-Ferien im Hotel Chesa Spuondas in St. Moritz, 2. Preis: Ein "Happy Family" Aufenthalt im Säntispark (inkl. Übernachtung), 3. Preis: Gutschein für die ganze Familie im Zoo Zürich. Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Einkaufstaschen wird von Lidl Schweiz an Pro Juventute gespendet.

Über die erneute Zusammenarbeit freut sich auch Corinne Vogel, Bereichsleiterin Partnerschaften und Fundraising bei Pro Juventute: "Nach der erfolgreichen Aktion im letzten Jahr freuen wir uns sehr, dass wir in Zusammenarbeit mit Lidl Schweiz diesen tollen Malwettbewerb nochmals durchführen und damit einen Beitrag zur Unterstützung der Kinder und ihrer Familien leisten können."