DAS ZELT AG

"Schwiizer Hits - live" Premiere mit Florian Ast, Nicole Bernegger, Remo Forrer und vielen mehr an der Lenk in DAS ZELT

Lenk

Das neue Showformat "Schwiizer Hits - live" an der Lenk war ein voller Erfolg und begeisterte das lebendige Publikum mit einer einzigartigen Mischung aus legendären Schweizer Hits. Florian Ast, Nicole Bernegger, Marius Bear, Remo Forrer, Caroline Chevin, Ritschi & Slädu - alle begleitet von einer Live-Band - sind die Köpfe hinter "Schwiizer Hits". Die Show wurde moderiert von Sascha Ruefer, der mit seinem charmanten Humor für zahlreiche La-cher sorgte.

Vom ersten Song an von Florian Ast sang das textsichere Publikum lautstark mit. Die "Schwiizer Hits" Premiere - passenderweise an der Lenk im Berner Oberland - markierte den perfekten Auftakt zum Closing-Wochenende von DAS ZELT an der Lenk. Die Stars der Schweizer Musikszene lieferten energiegeladene Performances ab und sorgten für Standing Ovations. Unter vielen Highlights gilt es die "Heimweh" Performance von Ritschi, begleitet von allen Künstlern, hervorzuheben, als es richtig laut wurde in DAS ZELT, sowie das emotionale Duett von Caroline Chevin und Remo Forrer (Hey World). Der Ostschweizer, der nicht nur mit seiner Stimme, sondern alle auch mit perfektem Bärndütsch überraschte.

Die Künstler seien selbst überwältigt gewesen von der Stimmung, sagte Slädu nach der Show: "Wir waren überrascht, dass das Publikum von Anfang an voll mitging. Im Backstage wurde es vom ersten Song an laut! Als Künstler ist das etwas vom Schönsten. Das Format Schwiizer Hits kommt super an. Das hat man gemerkt."

Die Show an der Lenk wurde nicht nur zu einem musikalischen Highlight, sondern auch zu einem kulturellen Ereignis, das die Vielfalt und das Talent der Schweizer Musikszene eindrucksvoll zur Schau stellte. Das Publikum erlebte einen Abend mit einer einzigartigen Mischung aus Tradition und Moderne - von Bärndütsch über Französisch bis Englisch.

Die Tournee führt die Künstlerinnen und Künstler weiter durch die Schweiz, mit Stopps im ganzen Land bis Ende Jahr. Nach dem erfolgreichen Auftakt an der Lenk freuen sich die Künstler auf viele weitere Gänsehautmomente mit dem Publikum dank Klassikern wie "Scharlachrot", "Kiosk", "Bedside Radio", "Campari Soda", "Watergun" und weiteren Hits.

Die nächsten Tourneedaten 2025:

Egerkingen - Industrieplatz: 30.03.2025, 19:00 Uhr

Uster - Püntwiese: 11.04.2025, 19:30 Uhr

Gossau SG - Bundwiese: 25.05.2025, 19:00 Uhr

Wohlen - Schützenhausplatz: 30.05.2025, 19:30 Uhr

Luzern - Allmend: 19.06.2025, 20:00 Uhr

Altstätten SG - Allmend Rheintal: 25.10.2025, 19:30 Uhr

Solothurn - am Baseltor: 07.11.2025, 19:30 Uhr

Bern - Allmend: 27.12.2025, 19:30 Uhr

Ticketvorverkauf für die weiteren Shows unter daszelt.ch oder an allen offiziellen Ticketcorner Vorverkaufsstellen.

Kurz und bündig: DAS ZELT begann als kleines Projekt im Rahmen der Expo.02 und entwickelte sich zu einem festen Bestandteil des Schweizer Kulturlebens. DAS ZELT tourt als mobile Kultur- und Eventplattform durch die ganze Schweiz, inklusive Romandie und Tessin, und bringt Comedy, Concert und Circus direkt vor Ihre Haustür.

DAS ZELT ist weltweit ein Unikum. Es ist ein Zelt, das kein Zirkus ist. Eine Bühne, auf der nicht klassisches Theater gespielt wird. Mit einem Programm, das jeden Abend wechselt. Von Konzerten, über Zirkusvorstellungen bis zu Comedyshows und Familienshows ist alles mit dabei.Tickets und weitere Informationen finden Sie unter www.daszelt.ch