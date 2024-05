Shanghai Electric

Die grünen Energielösungen von Shanghai Electric werden auf der China Brand Day Expo vorgestellt und gestalten eine Landschaft, die von sauberer Energietechnologie geprägt ist

Passend zum Expo-Thema „Chinese Brands, Shared Globally" (Chinesische Marken, global geteilt) präsentiert das Unternehmen integrierte Lösungen für Energie- und Industrieanlagen mit dem Schwerpunkt auf kohlenstoffarmen Ansätzen

SHANGHAI, 14. Mai 2024 /PRNewswire -- Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) hat seine grünen Energie- und systematischen Industrielösungen in den Mittelpunkt des China Brand Day 2024 gestellt, der achten Ausgabe der großen Messe, die vom 10. bis zum 14. Mai in Shanghai stattfindet. Die ausgestellten Lösungen zeigen die jüngsten Beiträge von Shanghai Electric zur Entwicklung sauberer Energie mit seinen technologischen Durchbrüchen, die auf die regionalen Bedürfnisse eingehen und die Vision eines grüneren Chinas mit Hilfe seiner kohlenstoffarmen Innovationen entfachen, die dem Land helfen sollen, das Null-Kohlenstoff-Ziel schneller zu erreichen.

Das Thema der Ausstellung von Shanghai Electric, die in vier Bereiche unterteilt ist - Markengeschichte, technologische Innovation, grüne Energie und die Belt and Road Initiative - zeichnet ein Bild von einer Zukunft, in der Menschen, Industrie und Natur in Harmonie gedeihen, und bietet einen Ausblick auf nachhaltigen Fortschritt und Wohlstand, angetrieben durch eine neue Qualität der Produktivkräfte, Chinas neue Entwicklungsphilosophie, die von der Regierung entwickelt wurde, um ein neues Kapitel des Wirtschaftswachstums anzuführen.

Eine neue Blaupause für eine grüne und kohlenstoffarme Entwicklung

Im Zentrum der Markengeschichte hat Shanghai Electric auf kreative Weise saubere Energie- und Industrieprojekte in einer üppigen und ruhigen Landschaft dargestellt. Die Visualisierung, die von einem traditionellen chinesischen Gemälde „Tausend Meilen Berge und Flüsse" aus dem 12. Jahrhundert inspiriert ist, bietet den Besuchern nicht nur einen Einblick in eine Vision, in der alle Sektoren von kohlenstoffarmer Technologie profitieren können, sondern unterstreicht auch das Bestreben von Shanghai Electric, bei der globalen Energiewende eine Führungsrolle zu übernehmen.

Technologische Innovation: Das Rückgrat einer qualitativ hochwertigen Fertigung

Shanghai Electric stellte seine technologische Kompetenz unter Beweis und präsentierte seine Lösungen und Produkte, die die Fertigung auf ein neues Niveau heben und das unermüdliche Streben des Unternehmens nach technologischer Innovation unterstreichen. Zu den gezeigten Innovationen gehören:

Eine kerntechnische Anlage, deren Reaktordruckbehälter 1.300 Tonnen wiegt, wenn er mit Wasser gefüllt ist.

Hochpräzises Verbundschleifzentrum mit einer Schleifgenauigkeit von 0,0004 mm.

Hochtemperaturbeständige Keramikfliese, die Temperaturen von fast 1400 °C standhält.

Windkanalschmiede zur Herstellung von 9%igem Nickelmaterial, die bei extrem niedrigen Temperaturen von -196 °C arbeiten kann.

Grüne Energie: Förderung einer nachhaltigen Industriekette

Unter dem Motto „Grüne Energie" präsentierte Shanghai Electric sein komplementäres Wind-/Solar-/Speicher-/Wasserstoff-Stromerzeugungssystem und seine integrierte Lösung für Stromnetz und Lastspeicherung und stellte seine Energiesysteme der neuen Generation und seine umfassenden kohlenstofffreien Industrieparks vor, die Regionen auf der ganzen Welt mit Strom versorgen. Das Unternehmen hob das Energy Management System (EMS) hervor, das in einer Reihe von Projekten weltweit eingesetzt wird, sowie sein Kernsystem und seine Ausrüstung für die kontrollierte Kernfusion, die auf dem chinesischen Markt führend sind.

Chinesische Marken, weltweit geteilt

Shanghai Electric erzählte auf einem interaktiven Bildschirm die Geschichte des Unternehmens, wie es in Zusammenarbeit mit seinen globalen Partnern die Entwicklung sauberer Energie beschleunigt und einen Fahrplan für eine grünere, nachhaltigere Zukunft erstellt. Bis Ende letzten Jahres wurden über 140 ausländische Shanghai Electric-Niederlassungen in 35 Ländern und Gebieten gegründet, die über 100 Projekte in den Bereichen Wärmekraft, Photovoltaik, Kernkraft, Energiespeicherung, Abfallverbrennung, Verbrennungsmotoren und Kohlekraft durchführen. Mit seinen innovativen Lösungen trägt Shanghai Electric dazu bei, insgesamt 1,2 Billionen kWh Strom zu erzeugen und die Kohlendioxidemissionen um 35 Millionen Tonnen zu reduzieren.

Mit Blick auf den Beginn einer neuen Ära, die durch saubere Energie angetrieben wird, ist Shanghai Electric bereit, eine Vorreiterrolle einzunehmen und sich auf grüne, kohlenstoffarme und digitale Veränderungen zu konzentrieren, um sein Geschäft auszuweiten und China und andere Länder bei der Verwirklichung kohlenstoffarmer Ambitionen zu unterstützen. Als führendes Unternehmen im Bereich der neuen Energieanlagen und als entscheidender Akteur bei der Automatisierung von High-End-Anlagen ist Shanghai Electric stets bestrebt, die Grenzen der Innovation auszuloten, um neue Möglichkeiten innerhalb des industriellen Ökosystems zu erschließen.

