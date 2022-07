PayCenter GmbH

Das E-Geld-Institut PayCenter sucht neue Partner mit dem gewissen Etwas

Freising (ots)

Dem deutschen E-Geld-Institut PayCenter in Freising steht ein Generationenwechsel bevor. Langjährige Geschäftsführer und Gesellschafter scheiden aus und ermöglichen den Einstieg neuer Teilhaber. Bis zu 50% der Geschäftsanteile können erworben werden.

Seit 2012 versorgt das E-Geld-Institut Privatkunden und Firmenkunden mit SEPA-fähigen Onlinekonten und guthabenbasierten Mastercards®. Inzwischen werden über 50.000 Privatkunden und 8.000 Firmenkunden mit 200.000 aktiven Konten und Karten betreut und garantieren stabile Erträge.

"Wir haben die Basis geschaffen, um uns mit den richtigen Partnern Richtung "Unicorn" zu entwickeln.", so Dr. Peter Schönweitz, einer der geschäftsführenden Gesellschafter. "Wir suchen strategische Partner auf Augenhöhe. Partner mit einem langfristigen Interesse zur Zusammenarbeit. Letztendlich ist wohl die wichtigste Prämisse: Die Chemie muss stimmen!"

Drei äußerst innovative Geschäftsfelder haben ein enormes Entwicklungspotential:

Die Mobile Payment und Banking App VIMpay - mit etwa einer halben Millionen Downloads in Deutschland plus Österreich und mit preisgekröntem UX-Design - bringt ein im Marktvergleich günstiges Girokonto für 4 Euro im Monat mit sich. Zudem sind vor allem Mobile Payment mit allen bekannten Wallets, das integrierte Multibanking und zahlreiche weitere Features wie Echtzeit-Transaktionen via Chat und QR-Code die Gründe für den Erfolg.

Die BIN-Sponsorings von PayCenter ermöglichen Start-Ups, FinTechs und Unternehmen kostengünstig eigene innovative Finanzprodukte, auch im Kryptobereich, zu realisieren und auf den Markt zu bringen, ohne dabei aufwendig selbst ein E-Geld-Institut gründen zu müssen. Der Payment Provider petaFuel bietet im Rahmen der BIN-Sponsorings den technischen Support, die IT-Infrastruktur und das Processing-Knowhow.

Unter dem Produktnamen " Sachbezugskarte" vertreibt die PayCenter GmbH eben solche Prepaid Karten für Sachbezüge, welche Arbeitgeber an ihre Mitarbeiter zur Auszahlung von steuerfreien sowie steuerbegünstigten Zusatzzahlungen ausgeben. Die gesetzlichen Vorgaben erfüllt PayCenter mit verschiedenen Kartenvarianten wie der Regionalkarte, der Wunschhändler-Karte oder Wunschwarengruppe-Karte.

Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, das Zahlungsdienste mit Debit Mastercards® und Onlinekonten anbietet sowie mobile Bezahlverfahren und Pfändungsschutzkonten (P-Konten) bereitstellt. Sowohl Privat- als auch Firmenkunden werden mit innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Über 45 Mitarbeitende sind im Bereich Zahlungsverkehr und Kundenbetreuung tätig.

