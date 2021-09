elvah

Flottenlösung für E-Transporter: Zwei Jahre kostenlos mit elvah laden

Berlin (ots)

Als eingefleischte Elektroautofans versteht elvah E-Autofahrer:innen und ihre Anforderungen. Das Start-up hat es sich zum Ziel gemacht, Elektromobilität endlich massentauglich zu machen. Mit einer unkomplizierten App und einer Flatrate, ermöglicht es anbieterunabhängiges Laden - ganz ohne etliche Ladekarten oder -apps.

Bis Ende diesen Jahres können Käufer:innen eines elektrischen Transporters mit N1 Zulassung (bis 3,5t) bei der limitierten Aktion mitmachen und anschließend elvah genießen. Ob für Bäckereifachbetriebe, Lieferdienste oder Handwerker:innen - die Teilnahme lohnt sich, denn mit der elvah-Flatrate können Käufer:innen eines gewerblich genutzten E-Kastenwagens kostenfrei für zwei Jahre an allen öffentlichen Ladepunkten in Deutschland und darüber hinaus in derzeit 30 weiteren europäischen Ländern laden. elvah weitet das europäische Ladenetz stetig aus.

Alle Teilnehmer:innen nutzen außerdem die bequeme elvah-App, um ihre Säule freizuschalten und die am besten für sie geeignete und gleichzeitig nächstgelegene Station zu finden. Die App gibt Empfehlungen für das beste Ladeerlebnis je nach Fahrzeugtyp ab und zeigt fehlerhafte Ladesäulen an. Umwege zu Stationen, die nicht funktionieren, fallen für die E-Fahrzeugfahrer:innen einfach weg. Es ist zudem nicht mehr notwendig, sich bei vielen verschiedenen Ladeanbietern anzumelden. Die eine App genügt. Einzig die wenigen Ladestationen, die nicht über die elvah-App verfügbar sind, sind von dem Aktionsangebot ausgeschlossen.

"Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, unseren Gewerbekunden mit der Ladeflatrate einen echten Mehrwert anbieten zu können.", sagt Andreas Böger, Leiter Verkauf Neufahrzeuge Mercedes-Benz Vans im Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland. "Gerade die Komplexität im Bereich der Ladeinfrastruktur mit unterschiedlichen Anbietern, Zugängen und Preisen, bildet für viele Unternehmen noch eine Hürde beim Umstieg in die Elektromobilität. Mit der Ladeflatrate zeigen wir unseren Kunden, dass sorgloses Laden ihrer eVito und eSprinter mit einfacher Bedienung möglich ist."

"Wir freuen uns, mit dieser Aktion die Transformation zur Elektromobilität auch im Firmenbereich weiter voranzutreiben. Das Projekt stellt außerdem einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg dar, um die benutzerfreundliche Flottenlösung von elvah weiter zu etablieren", kommentiert Gowrynath Sivaganeshamoorthy, CEO und Co-Gründer von elvah, das Projekt. Bislang ist elvah das einzige Unternehmen in Deutschland, das eine Ladeflatrate nicht nur für Privatkund:innen, sondern auch für Unternehmen anbietet. "Wir haben dieses Vorhaben in Rekordzeit umgesetzt. Darauf sind wir stolz", ergänzt Steffen Montag, Head of Partnerships and Operations bei elvah. "Schon vier Wochen nach der Beauftragung erhalten Unternehmen in Deutschland einen wirklich tollen Anreiz, um ihren individuellen Beitrag zu einer sauberen Mobilität zu leisten."

Die Freischaltung der Käuferinnen und Käufer der E-Lieferfahrzeuge erfolgt über einen Gutscheincode, den elvah zur Verfügung stellt. Das System ist bereits erprobt: Kund:innen können sich damit ganz einfach in der elvah-App anmelden, bequem die Säulen zum Laden freischalten und anschließend das Erlebnis, ein E-Fahrzeug zu fahren, sorgenfrei genießen.

Über elvah

elvah sind die Jungen und Wilden der E-Mobilität. Sie verstehen E-Autofahrer:innen und ihre Anforderungen. Das Start-up hat es sich zum Ziel gemacht, Elektromobilität endlich massentauglich zu machen. Mit einer unkomplizierten App und einer Flatrate, ermöglicht es anbieterunabhängiges Laden - ganz ohne etliche Ladekarten oder -apps. Darüber hinaus erhalten alle elvah-Kund:innen auf Grundlage einer Vielzahl von Daten Empfehlungen, welche Ladesäule bei ihnen in der Nähe ist und das beste Lade-Erlebnis verspricht. So will das Unternehmen jedem und jeder den Zugang zu nachhaltiger Mobilität erleichtern.