Ein toter Hund in einer Louis-Vuitton-Tasche

Wien (ots)

Daniel Wissers neues Buch "Die erfundene Frau" (Luchterhand Verlag) ist ab 14. März im Buchhandel erhältlich und feiert in London Premiere

Die erfundene Frau von Daniel Wisser ist in ihrer ganzen Spießigkeit schräg, verrückt und wahrhaftig. Geradezu herzenswarm beschreibt Daniel Wisser seine Paare in kurzen Sätzen. Man vergisst sie nicht, manchmal liegen sie bei mir im Bett. (Monika Helfer)

Daniel Wissers neues Buch Die erfundene Frau (Luchterhand Verlag) ist ab 14. März im Buchhandel erhältlich. Der Band besteht aus zweiundzwanzig Erzählungen, ist allerdings keine lose Sammlung verstreuter Texte, sondern ein Konzeptband. Jede Erzählung trägt als Titel einen weiblichen Vornamen.

Die Buchpremiere findet am 9. März 2022 in London statt. Bei der Veranstaltung des Austrian Cultural Forum und des Ingeborg-Bachmann-Centre liest der Autor aus dem Buch und Ruth Martin aus ihrer Übersetzung The Invented Woman.

Buchpräsentationen in Österreich:

Graz (Literaturhaus) 23.3.2022

Wien (Alte Schmiede) 24.3.2022

Dornbirn (Stadtbibliothek) 25.3.2022

Salzburg (Stadtbibliothek) 30.3.2022

Innsbruck (Literaturhaus) 11.5.2022

Es folgen Lesungen in Deutschland und der Schweiz, in Prag und eine Lesereise durch die Österreich-Bibliotheken in Bosnien.