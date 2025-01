DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Dreame präsentiert neue Innovationen für Haushalt und Garten

Flaggschiff-Saugroboter X50 Ultra Complete und weitere Produktneuheiten

Zürich (ots)

Dreame Technology, Pionier für innovative Haushaltsgeräte, hat heute die Lancierung neuer Produkte bekannt gegeben, die in verschiedenen Kategorien neue Massstäbe setzen. Zu den Highlights gehören der Flaggschiff-Saugroboter der X50-Serie, der H15 Pro Nass- und Trockensauger, der A2 Rasenmähroboter sowie der AirStyle Pro Haartrockner.

Der X50 Ultra Complete - Herzstück dieser Produktvorstellung - ist Dreames neuester Flaggschiff-Saugroboter, der mit fortschrittlichsten Funktionen ausgestattet ist, die das autonome Reinigen neu definieren. "Mit der Einführung der X50-Serie und weiterer innovativer Produkte setzen wir neue Massstäbe. Dank unserer Technologie haben wir die Pflege vom eigenen Zuhause und Garten erheblich vereinfacht und effizienter gemacht", so Sean Chen, Geschäftsführer von Dreame für Westeuropa. "Dreame vereint Leistung, Komfort und Benutzerfreundlichkeit und trägt dazu bei, alltägliche Aufgaben effizienter zu gestalten."

X50-Serie (Saugroboter): Autonome Reinigung auf einem neuen Niveau

Die Modelle X50 Ultra Complete und X50 Master, die neuesten Premium-Flaggschiff-Saugroboter von Dreame, vereinen modernste Algorithmen, fortschrittliche Hardware, innovatives Design und verbesserte Selbstwartungsfunktionen, um eine nahtlose und präzise Reinigung in verschiedenen Wohnbereichen zu ermöglichen.

X50 Ultra Complete: Innovation und Effizienz vereint

Als der fortschrittlichste Saugroboter von Dreame setzt der X50 Ultra Complete neue Massstäbe in Sachen Innovation und Effizienz.

· Das ProLeap(TM)System ermöglicht es dem Saugroboter Hindernisse bis zu 6 cm zu überwinden. Er ist mit roboter-gesteuerten, ausfahrbaren Beinen ausgestattet, die das Chassis anheben und so eine nahtlose Navigation über doppellagige Schwellen bis zu einer Höhe von 6cm ermöglichen.

· VersaLift(TM) Navigation: Dank des weltweit ersten verstellbaren DToF-Sensors wird das Reinigungserlebnis neu definiert. Das System passt seine Höhe automatisch an, um mit einer präzisen 360-Grad-Scannung zu arbeiten und sich auf 8,9 cm abzusenken, sodass auch unter niedrigen Möbelstücken manövriert werden kann.

· HyperStream(TM) Entwirrungs-DuoBrush-System: Durch das fortschrittliche Bürsten- und Luftkanaldesign werden Haare (bis zu 30 cm Länge) effektiv aufgefangen und entfernt. Verwicklungen werden vermieden und eine durchgehend hohe Leistung gewährleistet.

· AceClean DryBoard(TM) System: Mit 20 Sprühdüsen für eine gleichmässige Wasserverteilung sorgt das System dafür, dass sowohl die Wischmopps als auch die Basisstation sauber und trocken bleiben, ohne Wasserflecken zu hinterlassen.

· Dual Flex Arm und MopExtend(TM) RoboSwing-Technologie: Die ausfahrbaren Seitenbürsten und Wischmopps erreichen mühelos schwer zugängliche Stellen, wieEcken und Tischbeine und gewährleisten so eine gründliche Reinigung.

· 20'000 Pa Saugkraft: Mit dieser Saugkraft werden selbst hartnäckigste Rückstände auf allen Oberflächen beseitigt.

X50 Master: Kompaktes Design mit umfassenden Funktionen

Der X50 Master bietet alle fortschrittlichen Funktionen des X50 Ultra Complete, jedoch in einem kompakten Design, das sich perfekt in moderne Wohnräume integriert.

· Kompaktes Design: Die schlanke Basisstation mit einer Breite von nur 24,9 cm fügt sich harmonisch in jedes Zuhause ein und setzt dabei auf einen eleganten, minimalistischen Stil, der das Ambiente aufwertet.

· Automatisches Nachfüllen & Entleeren: Schluss mit manuellem Wasserwechsel - das automatische System sorgt für eine mühelose Reinigung und eine komfortable Nutzung

H15 Pro (Nass- & Trockensauger): Gründliche Reinigung ohne Verwicklungen und Rückstände

Der H15 Pro ist der erste Nass- und Trockensauger der Branche, der mit einem KI-gesteuerten Roboterarm ausgestattet ist. Er bietet eine einzigartige Reinigungsleistung, indem er sowohl nasse als auch trockene Verschmutzungen mühelos beseitigt. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und einer starken Saugkraft revolutioniert der H15 Pro den Markt.

· GapFree(TM) Thorough Triple Edge Coverage: Der KI-gesteuerte Roboterarm erreicht selbst schwierige Kantenbereiche und verhindert Flüssigkeitsrückstände.

· TangleCut(TM) Technologie: Die verbesserte Bürste ist mit dem TangleCut(TM)-Schaber ausgestattet, der über langlebige Kammzähne verfügt. Diese schneiden Haarverwicklungen präzise ab, während sie abgesaugt werden, sodass Haarverwicklungen verhindert werden.

· Thermo Tub(TM) Selbstreinigung: Der H15 Pro spült und rotiert die Bürste im Inneren der Basis mit 100°C heissem Wasser, ähnlich wie in einer Badewanne, um Fettablagerungen leichter zu entfernen. Nach dem Waschen trocknet heisse Luft bei 90°C die Bürste in nur 5 Minuten.

· 21.000 Pa Saugkraft: Die aussergewöhnliche Saugkraft bewältigt mühelos sowohl nasse als auch trockene Verschmutzungen. Zudem profitieren Sie von einem 180°-Flach Design - ohne Verlust der Saugkraft.

AirStyle Pro (7-in-1 Haartrockner & Stylinggerät): Vielseitiges Haarstyling

Der AirStyle Pro ist das ultimative Tool für müheloses Styling und bietet 7 austauschbare Magnetaufsätze, mit denen man seine Haarpflege-Routine individuell anpassen kann. Egal ob man glatte Styles oder voluminöse Looks bevorzugt - dieses professionelle Stylinggerät liefert schnelle, langanhaltende Ergebnisse mit minimalem Aufwand.

· Professionelles Styling auf einfache Weise mit 7 Aufsätzen: Das 7-in-1 Styling-Kit liefert Salonqualität mit nur einem einzigen, vielseitigen Gerät. Es umfasst einen schnellen Haartrockner, einen Aufsatz für abstehende Haare, zwei Lockenstäbe sowie drei spezialisierte Bürsten zum Glätten, Volumenaufbau und Entwirren. Dank der intelligenten Temperaturregulierung wird das Risiko für Hitzeschäden minimiert.

· Schonendes & schnelles Styling mit anhaltenden Ergebnissen: Angetrieben von einem Motor mit 110.000 U/min* sorgt der AirStyle Pro für schnelles Styling und präzise Ergebnisse. Die 360°-Luftauslässe garantieren eine gleichmässige Luftverteilung und minimieren gleichzeitig Hitzeschäden.

· Komfortable Handhabung: Der AirStyle Pro bietet eine Kaltlufttaste zur Fixierung der Frisur, ermöglicht schnelle Aufsatzwechsel und ist mit einem Anti-Verwirr-Kabel ausgestattet, das für eine reibungslose Handhabung sorgt. Der Griff in Lederoptik sorgt für ein luxuriöses, komfortables Gefühl beim Styling.

A2 (Rasenmähroboter): Präzise und automatisierte Rasenpflege

Der A2 erleichtert die Gartenpflege mit fortschrittlichen, automatisierten Funktionen, die die Wartung vereinfachen und gleichzeitig Präzision und Komfort bieten.

· EdgeMaster(TM) Schneidesystem: Ausgestattet mit einer Klingenplatte, die während des Betriebs ausgefahren wird, reduziert es ungeschnittene Ränder auf weniger als 5 cm. Die präzise Technologie sorgt für einen gleichmässigen Schnitt und verbessert das Gesamtbild des Rasens, während sie die Pflege der Ränder erleichtert.

· OmniSense(TM) 2.0 intelligente Navigation: Die Technologie kombiniert KI-gestützte Bildverarbeitung mit 3D LiDAR für eine präzise Kartierung. Mit einem Erfassungsbereich von 70 Metern und einem Sichtfeld von 360° x 59° deckt sie Gärten bis zu 3.000 m² ab. Dadurch entfällt die Notwendigkeit für Verkabelungen, Leuchtmarkierungen oder RTK-Stationen, was eine sichere Bedienung gewährleistet und Hindernisse wie Wasserrohre und kleine Tiere wie Igel umgeht.

· Garden Guardian Sicherheitssystem: Die Echtzeit-Videoüberwachung mit anpassbaren Patrouillen-Aufgaben und der Erkennung menschlicher Aktivitäten bietet zusätzlichen Schutz und Sicherheit

Verfügbarkeit und Preis

· X50 Ultra Complete (Saugroboter): Ab sofort erhältlich für 1'399 CHF (UVP) - zum Verkaufsstart gibt es einen exklusiven Rabatt von 100 CHF (gültig für die nächsten 7 Tage).

· X50 Master (Saugroboter): Verfügbar ab Februar 2025 zu einem Preis von 1'599 CHF (UVP).

· H15 Pro (Nass- & Trockensauger): Markteinführung am 17. Februar 2025 zum Preis von 649 CHF (UVP)

· AirStyle Pro (Haartrockner & Stylinggerät): Erhältlich ab dem 11. Februar 2025 für 329 CHF (UVP).

· A2 (Rasenmähroboter): Geplante Markteinführung im ersten Quartal 2025 - weitere Details werden noch bekannt gegeben.

Vollständige Produktbeschreibung sowie weitere Informationen finden Sie auf ch.dreametech.com.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Massstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie Dreame auf Facebook, Instagram. Weitere Informationen finden Sie unter ch.dreametech.com.