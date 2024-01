Ford Motor Company Switzerland SA

Ford revolutioniert den SUV-Bestseller Kuga

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Wallisellen (ots)

Ford will Autofahrerinnen und Autofahrer für die elektrische Zukunft begeistern, und der neue Kuga - in den Jahren 2021 und 2022 Europas meistverkaufter Plug-in-Hybrid (PHEV) - spielt dabei eine zentrale Rolle. Der neue Kuga ist sportlich und souverän. Er überzeugt mit seinem leistungsstarken Hybridantrieb, dem Komfort nahtloser Konnektivität und einer breiten Palette an Fahrerassistenzsystemen der neuesten Generation, die ihn zum idealen Gefährten für die Abenteuer des Alltags machen.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.