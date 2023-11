ecofort AG

Luftbefeuchter im Vergleich: Meaco Deluxe 202 wird 2023 Testsieger bei Kassensturz

[Pressemitteilung Nidau, 06.11.2023] – Der Meaco Deluxe 202 hat sich als Testsieger im aktuellen Luftbefeuchter-Test von Kassensturz hervorgetan. Das Schweizer Verbrauchermagazin hat verschiedene Luftbefeuchter auf ihre Leistungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Effizienz und Lautstärke hin getestet und den Meaco Deluxe 202 als besten Luftbefeuchter ausgezeichnet.

Insbesondere während der Wintermonate klagen viele Menschen über die trockene Luft in ihren Wohnräumen. Zum Glück gibt es Lösungen in Form von Luftbefeuchtern, die nicht nur ihre Aufgabe hervorragend erfüllen, sondern auch optisch ansprechend gestaltet sind und harmonisch in die Raumgestaltung integriert werden können.

Kassensturz und Ktipp Testsieger 2023

Den vordersten Platz belegt der Vernebler von Meaco. Er erhält bei allen Kriterien gute bis sehr gute Bewertungen und verpasst mit der Gesamtnote 5.4 das Testurteil «sehr gut» nur knapp. Er überzeugte die Experten von Kassensturz mit seiner herausragenden Befeuchtungsleistung, seine benutzerfreundlichen Steuerelemente und eine automatische Feuchtigkeitsregulierung, die sicherstellt, dass die Luftfeuchtigkeit stets im optimalen Bereich bleibt.

Hygienisch und keimfrei

Durch den Einsatz des Meaco Deluxe 202 erhalten Sie nicht nur eine optimale Luftfeuchtigkeit, sondern auch eine verbesserte Luftqualität. Dieser Luftbefeuchter ist mit einem HEPA-Filter ausgestattet, der Staub und Allergene aus der Luft entfernt, und einem Aktivkohlefilter, der unangenehme Gerüche neutralisiert. Ausserdem können Sie die Luft mit Ihrem Lieblingsduft mithilfe eines Aroma-Diffusors anreichern, während der eingebaute Ionisator die Luft frisch hält. Ebenso wird das Wasser vor der Befeuchtung durch eine UV-Lampe sterilisiert, um sicherzustellen, dass Sie immer keimfreie Feuchtigkeit einatmen.

Der Meaco Deluxe 202 ist die Top-Wahl im Luftbefeuchtermarkt. Mit seiner Leistung, Effizienz und elegantem Design, ist er die perfekte Lösung für alle, die einen leistungsstarken, effizienten und ansprechenden Luftbefeuchter suchen.

Über das Unternehmen Die ecofort AG ist ein schweizerischer Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Produkten für ein komfortables und gesundes Raumklima zuhause und am Arbeitsplatz. ecofort glaubt, dass ein komfortables und gesundes Raumklima mit einer verantwortungsvollen Energienutzung vereinbar sein muss. Die Firma vertreibt Marken, die in der Schweiz einzigartig sind und entwickelt Eigenmarken, welche bestehende Produkte in den Schatten stellen. https://ecofort.ch

Firmenanschrift ecofort AG Ipsachstrasse 16 | 2560 Nidau 032 322 31 11 | info@ecofort.ch

Ansprechpartner Thierry Graf Geschäftsleitung | Medien 032 511 11 74 | thierry@ecofort.ch