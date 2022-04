ESW Management

Brian Evans auf Platz 3 der Adult Contemporary Charts durch PlayMPE, überholt Mick Jagger

Brian Evans, der Schnulzensänger, der für seine Auftritte in Las Vegas und als Vorgruppe von Joan Rivers, Jay Leno, Social Distortion, Erasure und zahlreichen anderen bekannt ist, ist mit seinem Song „Iʼm A Traveler" auf Platz 3 der am häufigsten heruntergeladenen Künstler auf PlayMPE in den Adult Contemporary Charts aufgestiegen und hat damit die Rolling Stones-Legende Mick Jagger überholt, der auf Platz 7 liegt.

„Wir sind ehrlich gesagt schockiert. Brian hat diesen Song vor 9 Jahren aufgenommen, produziert von Narada Michael Walden, und er hat ihn nie ans Radio geschickt", sagt Jesse Stenger von ESW Management.

Narada Michael Walden, der Grammy-prämierte Produzent von Whitney Houston, Aretha Franklin, George Michael und vielen anderen, produzierte den Track.

„Brian tritt in die Fußstapfen der Großen, Sinatra, Tom Jones und zahlreicher anderer", sagte Walden in einem auf YouTube veröffentlichten Video.

Evans hat mehr als 500 Millionen Streams seiner Version von „New York, New York" auf TikTok erhalten. Über 13.000 Nutzer haben seinen Song für den Track verwendet.

„Das beweist nur, dass Erfolg nicht vom Alter abhängt. Jeder, der Brian kennt, weiß, dass er das schon seit Jahren macht, und die Tatsache, dass er uns endlich erlaubt hat, seinen Originalsong ‚Iʼm A Traveler' zu vertreiben, überrascht uns angesichts des Erfolgs nicht", so Stenger.

Evans Mutter starb eine Woche nach Fertigstellung des Albums an den Folgen einer Knieoperation. Evans hat nie etwas von dem Material veröffentlicht, das er mit Walden aufgenommen hat, mit Ausnahme des Hits „At Fenway", in dem William Shatner mitspielt und der in einem dazugehörigen Musikvideo auf YouTube mehr als 10 Millionen Mal aufgerufen wurde.

„Wir sind dankbar", sagt Walden, der zusammen mit dem legendären Produzenten David Foster den meistverkauften Soundtrack aller Zeiten, „The Bodyguard", für Whitney Houston produziert hat.

„Brian ist der am dritthäufigsten heruntergeladene Sänger im Bereich Adult Contemporary Music bei PlayMPE, dem führenden Anbieter von Songs für Radiostationen in der ganzen Welt", so Stenger.

In der vergangenen Woche veröffentlichte Evans außerdem „Blue Bayou", ebenfalls von Walden produziert.

„Es gibt 11 Tracks auf diesem Album, die Brian uns einfach nicht veröffentlichen lassen wollte. Jetzt können wir es endlich, und die erste Single ist auf Platz 3 eingestiegen. Keiner kann das, was er macht, besser."

