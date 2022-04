ESW Management

Musikvideo zu Ehren des Fußballs mit Lou Diamond Phillips und „Breaking Bad"-Star, vorgestellt von ICE-T, erreicht über eine Million Aufrufe auf YouTube, während die Fußballstadien wieder geöffnet werden

Mit der Wiedereröffnung der Fußballplätze hat „It's A Beautiful Game" inzwischen mehr als eine Million Aufrufe auf YouTube erhalten.

Der thematische Song, der den Fußball ehrt und für die Übertragung auf den Monitoren in den Stadien produziert wurde, wird von dem legendären Schauspieler und Rap-Star ICE-T vorgestellt. ESW Management, das das Musikvideo produziert hat, konnte einen Anstieg der Aufrufe auf YouTube verzeichnen, seit die Covid-Pandemie nachgelassen hat und die Stadien wieder geöffnet werden konnten.

„Das Video war fertig gefilmt und geschnitten und dann zwei Wochen vor der Veröffentlichung wurden die mehr als 4.000 Stadien, die wir ansteuern wollten, plötzlich geschlossen wurden. Sie haben nun wieder geöffnet, und wir sind in den letzten Monaten von ein paar tausend YouTube-Aufrufen auf über eine Million gestiegen", sagt Jesse Stenger, einer der Produzenten des Musikvideos.

In dem Video ist auch RJ Mitte zu sehen, der als "Walter Jr." aus der Serie "Breaking Bad" bekannt ist, und sogar der Komiker Carrot Top ist mit von der Partie.

„Lou Diamond Phillips war angesichts seiner enormen Popularität in Südamerika durch seine Rolle in dem Film „La Bamba" die perfekte Person für das Video. Deshalb war es passend, dass er nicht nur der Torwart in dem Video war, sondern tatsächlich den Fußball mit der Gitarre abwehrte, während er seine Rolle in dem legendären Film wiederholte, der den Schauspieler zum internationalen Superstar machte", sagt Stenger.

Der Originalsong wurde von Brian Evans aufgenommen und geschrieben, einem in Jazzkreisen bekannten Schlagersänger, der vor allem in Lateinamerika und Asien internationale Anerkennung gefunden hat.

„It's A Beautiful Game" ist eine Hommage an den Fußball, und jeden Tag erhalten wir Anfragen, ob wir das Musikvideo für die englischsprachigen Fans lizenzieren können, die sozusagen auf einen „follow the bouncing ball"-Song gewartet haben, der sowohl unbeschwert als auch unterhaltsam ist. Bei über 4.000 Stadien haben wir uns auf die Länder konzentriert, in denen der Fußball am beliebtesten ist, und nicht auf ein bestimmtes Team, damit alle Stadien es nutzen können", so Stenger abschließend.

Das Musikvideo wurde in Argentinien, Brasilien, Mexiko, Hawaii und Las Vegas gedreht.

