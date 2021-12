Fingerpaint

Fingerpaint erwirbt das Londoner Daten- und Analyseunternehmen Engage und stärkt damit seine globale Präsenz

Saratoga Springs, N.Y. und London (ots/PRNewswire)

Die Übernahme wird das Omnichannel-Angebot, die Daten- und Analysefähigkeiten und die globale Präsenz von Fingerpaint stärken.

Fingerpaint, Biopharmas globaler Kommerzialisierungspartner für analytikgestützte integrierte Lösungen, gab die Übernahme von Engage, ein in London ansässiges, preisgekröntes, daten- und analytikgestütztes Marketingunternehmen für das Gesundheitswesen, bekannt. Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Engage wird die europäische Präsenz von Fingerpaint ausbauen und die aktuelle Daten- und Analysekompetenz des Unternehmens ergänzen.

„Die Stärkung unserer globalen Infrastruktur spiegelt die diversifizierte Biopharmabranche wider, die wir weltweit bedienen", so Ed Mitzen, Gründer von Fingerpaint. „Unsere kombinierten globalen Omnichannel-Marketinglösungen, die auf Daten basieren, werden Fingerpaints Position als transformativer digitaler Partner für die Vermarktungsbedürfnisse von Biopharma weiter stärken."

Mary McGregor und Dave Chandler, beide Gründer und geschäftsführende Gesellschafter von Engage, werden auch weiterhin das Tagesgeschäft leiten.

„Die Integration in Fingerpaint wird es uns ermöglichen, die preisgekrönten kreativen und digitalen Talente zu nutzen und Omnichannel-Kampagnen zu maximieren, während wir weiterhin mit globalen Marken in jeder Phase des Vermarktungsprozesses zusammenarbeiten", so McGregor.

„Durch die Kombination unseres Know-hows mit dem von Fingerpaint entstehen erstklassige, leistungsorientierte digitale Fähigkeiten für Kunden in allen integrierten Unternehmen des Unternehmens", so Chandler.

Knox Lane, ein privates Beteiligungsunternehmen mit Sitz in San Francisco, ist ein strategischer Investor in Fingerpaint.

„Engage wird dazu beitragen, die Daten- und Analysefähigkeiten zu erweitern, die die Branche von Fingerpaint, dem führenden Vermarktungspartner von Biopharma, erwartet", sagte Shamik Patel, Partner bei Knox Lane.

Engage schließt sich den integrierten Fingerpaint-Firmen MedThink, einem Unternehmen, das Gesundheitsdienstleister durch medizinische Kommunikation unterstützt, Leaderboard Branding, einem weltweit führenden Unternehmen für Namensgebung und Branding, 1798, einem Unternehmen für Marktzugang und Kommerzialisierung, das sich auf Beratungsdienste im Gesundheitswesen, einschließlich des Zugangs zu Patienten und Anbietern, spezialisiert hat, und Photo 51, einem Beratungsunternehmen, das sich ausschließlich auf neuartige Therapeutika, wie Gen- und Zelltherapien, konzentriert, an.

Informationen zu Fingerpaint:

Fingerpaint ist ein unabhängiges Unternehmen, das auf einem Fundament der Empathie aufgebaut ist. Fingerpaint ist Biopharmas globaler Kommerzialisierungspartner für analytikgestützte integrierte Lösungen. Den Kern des Unternehmens bildet ein preisgekröntes globales Team von mehr als 700 Mitarbeitern, die sich für die Entwicklung und Umsetzung aussagekräftiger Markenerlebnisse für Gesundheitsdienstleister, Pflegepartner und Patienten einsetzen.

Fingerpaint wurde von Med Ad News zur Agentur des Jahres 2021 ernannt und erhielt 2018 den Heart Award von Med Ad News für sein Engagement für Philanthropie und soziale Zwecke. Darüber hinaus steht das Unternehmen seit acht Jahren auf der Liste des Inc. Magazine der 5.000 am schnellsten wachsenden Unternehmen. Besuchen Sie uns auf Fingerpaint.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.

Informationen zu Engage:

Engage, ein Unternehmen von Fingerpaint, ist ein preisgekröntes, daten- und analytikgestütztes Marketingunternehmen für das Gesundheitswesen mit Sitz in London. Das Unternehmen bietet globale Omnichannel-Marketinglösungen, die auf fortschrittlichen Datenerkenntnissen beruhen, um Strategien zur Kundenbindung, die Entwicklung von Inhalten und Technologien, den Einsatz von Kampagnen und Leistungsanalysen in Echtzeit zu ermöglichen.

