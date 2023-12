ECOVACS ROBOTICS

Clever schenken mit ECOVACS

Ein smarter Guide für stressfreie und saubere Festtage

Düsseldorf (ots)

Die festliche Stimmung kündigt sich an - die Zeit des Zusammenseins, des gemeinsamen Genießens und Schenkens steht bevor. Damit Ihre Leser diese kostbaren Augenblicke unbeschwert erleben können, präsentieren wir Ihnen in unserem aktuellen ECOVACS Gift-Guide exklusive Geschenkideen für unterschiedlichste Bedürfnisse. Als renommierter Anbieter im Bereich Robotik stellt ECOVACS Produkte vor, die nicht nur als Geschenk für die Liebsten geeignet sind, sondern auch für Entlastung im eigenen Alltag sorgen.

Tauchen Sie ein in die Welt der Saug- und Wischroboter von ECOVACS, die mit intelligenten Lösungen für makellose Böden und klaren Durchblick nicht nur die täglichen Herausforderungen im Haushalt meistern, sondern gleichzeitig Raum für die schönen Dinge im Leben schaffen. Dank ihrer unkomplizierten Integration in den Alltag über die smarte App werden diese innovativen und benutzerfreundlichen Roboter zu stilvollen Akzenten im eigenen Zuhause.

Die Vorbereitung auf die festlichen Tage und der entspannte Ausklang zum Jahresende waren noch nie so unkompliziert. Entdecken Sie jetzt die intelligenten Geschenkideen von ECOVACS und erleben Sie, wie sie nicht nur Zeit sparen, sondern auch Freiheit und Flexibilität für die schönen Momente im Leben schaffen:

DEEBOT X2 OMNI - Die (fast) vollautomatische Haushaltshilfe verhindert Putzstress vor den Feiertagen

Wer nach einer vielseitigen Lösung für den Haushalt Ausschau hält, für den könnte der DEEBOT X2 OMNI besonders interessant sein. Als Spitzenmodell unter den Produkten von ECOVACS bietet er eine beinahe vollautomische Haushaltshilfe. Dieser intelligente Roboter navigiert - mit Hilfe der neuen Navigationstechnologie Dual-Laser LiDAR- geschickt durch sämtliche Räumlichkeiten und erkennt dabei Möbel und selbst kleinste Hindernisse, einschließlich schwer erreichbarer Stellen. Mit seinem eckigen und kompakten Design kommt er sehr gut in Ecken und noch näher an Wände.

Dank seiner starken Saugkraft von 8.000 Pa bewältigt der DEEBOT X2 OMNI außerdem mühelos selbst kleinste Schmutzpartikel - so bleiben weder Plätzchenkrümel noch Tannennadel zurück. Die rotierenden Wischmopps beseitigen zudem jeden Fleck und können durch die intelligente Auto-Mopp-Hebefunktion bis zu 15 mm angehoben werden, sobald das Gerät einen Teppich erkennt. Wenn der DEEBOT X2 OMNI wieder an die OMNI-Station andockt, werden die Wischmopps gründlich mit heißem Wasser gereinigt und anschließend mit Heißluft getrocknet.

DEEBOT T20 OMNI - Der Top-Bestseller macht sich besonders gut unter dem Weihnachtsbaum

Der ECOVACS DEEBOT T20 OMNI ist die neueste Generation aus der DEEBOT T-Serie der Saug- und Wischrobotern von ECOVACS. Das Gerät verfügt über die All-in-One Station mit Heißwasser-Mopp-Waschtechnologie und die Auto-Mopp-Hebefunktion. Damit reinigt er gekonnt und in einem Zug Hartböden und Teppiche gründlich. Anschließend befreit er die Mopps mit heißem Wasser von Schmutz und Rückständen. Der T20 OMNI bietet zudem dank seiner neuen Gummibürste perfekte Voraussetzungen um selbst hartnäckigen Schmutz, wie zum Beispiel Tierhaare, effizient verschwinden zu lassen.

WINBOT W1 PRO - Für einen glasklaren Durchblick im neuen Jahr

Der WINBOT W1 PRO von ECOVACS übernimmt das Fensterputzen und sorgt im neuen Jahr für glasklaren Durchblick. Mit einem verbesserten Haltemechanismusund intelligenter Kantenerkennung sorgt er für streifenfreie Fenster, selbst bei großen Flächen.

Über ECOVACS ROBOTICS

Die ECOVACS Group wurde 1998 von Qian Dongqi gegründet. 2006 erweiterte der Elektronikhersteller seine Geschäftstätigkeit durch ECOVACS ROBOTICS, ein Unternehmen, das auf die Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und den Vertrieb von Haushaltsrobotern spezialisiert ist. Unter dem Motto "Robotics for All." ist es das Zukunftsbild des vielseitigen Robotik-Herstellers, innovative Lösungen so weit zu fördern, dass eine Symbiose zwischen Mensch und Roboter im Alltag sowie in der Produktion geschaffen wird. Weitere Informationen rund um innovative Haushaltshelfer erhalten Sie auf der ECOVACS-Webseite.