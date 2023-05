Negatives Ergebnis infolge instabiler Kapitalmärkte

Sehr geehrte Vertreter/innen der Medien Hiermit laden wir Sie zur Delegiertenversammlung der OdA AgriAliForm ein. Diese findet statt am: Freitag, 2. Juni 2023 13:45 - ca. 15:30 Uhr, Bitte melden Sie sich mit dem folgenden Link bis spätestens am 31. Mai 2023 an. ...

2 Dokumente

mehr