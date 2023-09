ECOVACS ROBOTICS

ECOVACS feiert den World Animal Day (4.10.) mit einem besonderen Fokus auf Haustierpflege und Sicherheit

Düsseldorf (ots)

Am 4. Oktober feiern wir weltweit den World Animal Day, eine Gelegenheit, das Bewusstsein für den Schutz und das Wohlbefinden von Tieren zu stärken. In diesem Zusammenhang engagiert sich ECOVACS für die Förderung eines harmonischen Zusammenlebens von Mensch und Haustieren. Durch innovative Technologie setzt ECOVACS alles daran, Haustierbesitzern mit intelligenten Lösungen wie den DEEBOT T20 OMI zu unterstützen, die nicht nur effektive Reinigung, sondern auch den Schutz unserer tierischen Begleiter gewährleisten.

DEEBOT T20 OMNI - offizieller Partner der Westminster Kennel Club Dog Show

Der DEEBOT T20 OMNI von ECOVACS ist der erste All-in-One Saug- und Wischroboter mit Heißwasser-Mopp-Waschtechnologie. Sollte sich das Haustier dabei zeitgleich in der Wohnung befinden, ist das kein Grund zur Panik. Denn mithilfe der innovativen TrueDetect 3D 3.0-Hindernis-Vermeidungstechnologie weicht der DEEBOT T20 OMNI auch beweglichen Hindernissen wie Hunden oder Katzen gekonnt aus und sorgt somit für ein sicheres Zuhause.

Der DEEBOT T20 OMNI säubert dank neuer Auto-Mopp-Hebefunktion nicht nur Hartböden und Teppiche in einem Gang, er befreit den Mopp auch automatisch von Schmutz und Rückständen - optimale Voraussetzungen also, um allerlei Schmutz, wie Futterreste effizient verschwinden zu lassen. Der DEEBOT T20 OMNI verfügt über eine neue Gummibürste, die in Kombination mit einer Saugkraft von 6.000 pa auch vor Teppichen nicht Halt macht und diese kräftig ruckelt und somit Staub und ausgefallene Tierhaare gezielt in den Saugstrom leitet.

Erhältlich ist der ECOVACS DEEBOT T20 OMNI bei Amazon, Media Markt und Saturn sowie im ECOVACS Onlineshop.

Weitere Robotik-Lösungen von ECOVACS und Infos zum Unternehmen ECOVACS ROBOTICS finden Sie auf der Webseite.