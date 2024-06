Carl F. Bucherer

Pressemitteilung: Eine neue Generation von Manero-Zeitmessern für den urbanen Individualisten

Die Manero-Kollektion von Carl F. Bucherer verkörpert die perfekte Synergie von Funktionalität, Innovation und zeitgenössischem Design. Die neuesten Modelle - Manero Urban, Manero Peripheral und Manero Flyback - sind Teil eines umfassenden Wandels innerhalb der Kollektion. Mit frischen Farben, neuen Designs, verbesserter Anpassungsfähigkeit und erhöhter Robustheit präsentieren diese Zeitmesser eine neue Ästhetik, die auf den urbanen Lebensstil in seiner ganzen Vielfalt zugeschnitten ist.

INSPIRIERT VOM STIL UND DER ENERGIE PULSIERENDER WELTMETROPOLEN: CARL F. BUCHERER STELLT DIE MANERO URBAN VOR

Die Manero Urban von Carl F. Bucherer wurde eigens für die Anforderungen eines eng getakteten, modernen Lebensstils geschaffen. Ihre elegante Ästhetik spiegelt das zeitgenössische Stilgefühl wider und steht für eine neue Designsprache, die nach und nach in der gesamten Manero-Kollektion umgesetzt wird.

Die Manero Urban richtet sich an urbane Zeitreisende – eine bewusst minimalistisch gehaltene Uhr mit schnörkelloser Zeit- und Datumsanzeige. Diese Qualität ist ihre grösste Stärke: Ob bei Geschäftsterminen, gesellschaftlichen Anlässen, kulturellen Veranstaltungen oder beim Sport – der schlichte Zeitmesser macht überall eine gute Figur und wird damit zum Inbegriff von «Exploring Time» im pulsierenden, temporeichen Stadtleben von heute. Hinter dem Understatement der Manero Urban verbirgt sich jedoch eine gehörige Portion Selbstbewusstsein und Entschlusskraft – unerlässliche Eigenschaften für all jene, die sich inmitten der zahllosen Optionen und Aktivitäten des Grossstadtdschungels zurechtfinden müssen.

ENTDECKEN SIE EINE IKONE DER UHRMACHERKUNST GANZ NEU: DIE NEUE MANERO PERIPHERAL BEGEISTERT DURCH MODERNEN STIL UND TECHNISCHE RAFFINESSE

Für viele Uhrenliebhaber ist sie der Inbegriff der Philosophie von Carl F. Bucherer: die Manero Peripheral. Die 2024 lancierte Neuauflage des ikonischen Zeitmessers mit 40 mm Durchmesser zeichnet sich durch eine dezent überarbeitete Ästhetik aus, die dem Stilempfinden moderner Stadtbewohner Rechnung trägt. Ausgestattet mit einem hauseigenen Manufakturwerk und angetrieben von einem peripheren Automatikaufzug, ist dies die neueste Generation eines Zeitmessers, der wie kaum ein anderer für Innovationskraft steht, für mechanische Präzision und die Bereitschaft, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. So wird die Manero Peripheral zum Sinnbild von «Exploring Time».

Inmitten der Hektik unseres von Elektronengeschwindigkeit, Touchscreens und endlosen virtuellen Interaktionen geprägten Lebens bringt die exquisite Komplexität eines mechanischen Zeitmessers eine geradezu Zen-ähnliche Ruhe in den Tag. Das wohl faszinierendste Element der Manero Peripheral ist der im Manufakturwerk CFB A2050 verbaute Automatikaufzug – die erste von CFB entwickelte peripher gelagerte Komplikation.

PERFEKT FÜR DAS TEMPO, DEN STIL UND DIE DIVERSITÄT DES URBANEN LEBENS IM 21. JAHRHUNDERT: DIE MANERO FLYBACK VON CARL F. BUCHERER PRÄSENTIERT SICH ALS MODERNE IKONE MIT NEUEN DESIGNOPTIONEN, DIE IHRE DYNAMIK UNTERSTREICHEN.

2024 findet einer der erfolgreichsten Chronographen von CFB erneut die perfekte Balance zwischen moderner Ästhetik, klassischen Details und technischer Raffinesse und symbolisiert damit die Energie und Eleganz des modernen Stadtlebens. Frische Designs machen die Manero Flyback jetzt noch vielseitiger einsetzbar: Zwei faszinierende neue Zifferblattfarben und moderne Armbänder erweitern ein facettenreiches Portfolio, das Uhrenliebhabern eine breite Auswahl an Gehäusestilen, Farben und Armbändern bietet.

Eine brandneue Manero Flyback mit 40 mm Durchmesser sorgt für einen minimalistisch-monochromen Auftritt: Ihr Zifferblatt in elegantem Grau – mit Sonnenschliff und farblich passenden Hilfszifferblättern – harmoniert wunderbar mit dem Edelstahlgehäuse. In Kombination mit einem veganen Textilband in einem passenden Grauton oder einem neungliedrigen Metallarmband haucht der Zeitmesser den klassischen Materialien und Farben der Grossstadt neues Leben ein. Die Manero Flyback 43 mm besticht ebenfalls durch eine neue Zifferblattfarbe – ein tiefes Blau, kombiniert mit einem 18-K-Roségoldgehäuse und einem eleganten blauen Kalbslederarmband –, die eine opulentere Seite des urbanen Lebens widerspiegelt.

