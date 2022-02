weDo/ Professional

Phoebe Dynevor arbeitet mit der neuen Naturhaarpflegemarke weDo/ zusammen, um sich für einen positiven Wandel einzusetzen

Dynevor wurde zum ersten „Advocate for Positive Change" von weDo/ Professional ernannt

Phoebe Dynevor, die britische Schauspielerin, die durch ihre Rolle in der Netflix-Serie BRIDGERTON bekannt wurde, schließt sich mit der ökologisch-ethischen Marke weDo/ Professional zusammen, um eine neue Botschaft des positiven Wandels zu verbreiten und neue Wege zur Pflege der Haare und des Planeten aufzuzeigen. Als erste Advocate for Positive Change der Marke wird Phoebe mit der Marke zusammenarbeiten, um zu nachhaltigeren Haarpflegeroutinen aufzurufen und gleichzeitig zu betonen, wie wichtig es ist, gemeinsam zu handeln, um unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.

Wie Phoebe es ausdrückt: „Es ist mehr als eine Marke, es ist eine Denkweise, ein Aufruf zum Handeln, eine Gemeinschaft."Eine Formulierung, die sich perfekt mit dem erklärten Ziel der Marke deckt.

Es geht darum, etwas zu tun

Um dieses Motto mit Leben zu erfüllen, hat weDo/ eine Partnerschaft mit dem Sozialunternehmen Plastic Bank, das sich verpflichtet hat, für jedes verkaufte Produkt 8 Plastikflaschen aus dem Meer zu entfernen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurden bereits über 10 Millionen Plastikflaschen gestoppt, und diese Zahl steigt ständig.

Phoebe Dynevor über ihre Partnerschaft mit weDo/

„In der Welt, in der wir heute leben, gibt es einen Druck, gut auszusehen und Gutes zu tun, und wir alle suchen nach Möglichkeiten, wie wir dem Planeten helfen können, indem wir einfach nur unsere täglichen Routinen, Produkte oder Gewohnheiten ändern", sagte Phoebe. „Ich möchte meinen Beitrag zum Umweltschutz leisten, so wie jeder andere auch, und das hat mich zu weDo/ geführt.

Die Verwendung von Produkten, die aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt werden, ist ein Wendepunkt. Und was ich an weDo/ so schätze, ist, dass sie es geschafft haben, eine große Wirkung mit einer starken Produktleistung zu verbinden. Das ist eine Win-Win-Situation."

Sehen Sie hier ein Video zum Manifest #PhoebeDynevorxweDo/https://youtu.be/nO_CybbZhVk

Natürliche Inhaltsstoffe, professionelle Leistung

weDo/ Professional hat eine Reihe von minimalistischen Produkten entwickelt, die silikon- und sulfatfrei sind und von der Vegan Society und Cruelty Free International zugelassen wurden. Jedes Produkt wurde gemeinsam mit Wissenschaftlern in professionellen Haarpflegelabors und in Zusammenarbeit mit Friseuren entwickelt und ist auf professionelle Leistung ausgerichtet. Die einzigartige silikonfreie Technologie macht ihre Formel besonders effizient bei der Haarpflege. Die Produkte verwenden verschiedene Kombinationen von Power-Inhaltsstoffen wie Murumuru- und Cupuaçu-Butter aus ethischen Quellen, Olivenöl, recyceltes Macadamia-Öl und Bambuswasser, um das Haar zu nähren und zu schützen und es weich und gesund aussehen zu lassen.

Auch bei den Verpackungen wird auf die Umwelt geachtet, mit recycelten und wiederverwertbaren Kunststoffen, Nachfülllösungen und plastikfreien Alternativen, wie dem No Plastic Shampoo Bar.

Cecile Jolly, Mitbegründerin von weDo/ über Phoebe Dynevor, eine inspirierende Fürsprecherin für positive Veränderungen

„Die Marke hatte das Glück, auf ihrem Weg gleichgesinnte Persönlichkeiten zu treffen. Experten, Wissenschaftler, Nutzer und Entscheidungsträger, die alle eine gemeinsame Vision teilen und auf unterschiedliche Weise mit der Marke zusammenarbeiten", so Cecile Jolly, Mitbegründerin von weDo/.

„Heute nimmt dieses Abenteuer eine neue Dimension an, und wir freuen uns sehr, Phoebe in der Familie willkommen zu heißen. Sie ist eine authentische Verfechterin eines positiven Wandels, die ihren Einfluss für das Gute einsetzt. Ihre Leidenschaft für das, was wir hier zu tun versuchen, war für uns wirklich sehr inspirierend. Gemeinsam mit Phoebe werden wir mehr Menschen dazu einladen, sich auf den Weg zu einer verantwortungsvolleren Schönheitsroutine zu begeben und den Wandel voranzutreiben."

Weitere Informationen finden Sie unter www.wedoact.com

Mehr Informationen über Phoebe Dynevor

Dynevor, bekannt durch ihre Hauptrolle als Daphne BRIDGERTON in der erfolgreichen Shondaland-Serie Bridgerton, wird als nächstes in TEN PERCENTfür Amazon Prime Video zu sehen sein. Zuletzt drehte sie den Thriller FAIR PLAY mit Alden Ehrenreich für die große Leinwand. Vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass Dynevor eine Rolle in BANK OF DAVE an der Seite von Joel Fry und Rory Kinnear übernehmen wird. Außerdem wird sie die Hauptrolle in der limitierten Serie EXCITING TIMES des Regisseurs Cooper Raiff, Cha Cha Real Smooth, übernehmen, die ebenfalls für Amazon Studios produziert wird. Außerdem wird sie die Hauptrolle in dem kommenden ThrillerI HEART MURDERfür Sony übernehmen. Zuletzt war Dynevor in der Hauptrolle der Clarice Cliff in dem Sky Cinema-Film THE COLOUR ROOM zu sehen. Sie ist Botschafterin von Action Aid UK, für die sie sich einsetzt, um das Bewusstsein für deren Arbeit zur Unterstützung von in Armut lebenden Frauen und Mädchen zu schärfen.

Phoebes weDo/ Must-Haves

Moisture & Shine No Plastic Shampoo

Dieses feste Shampoo macht das Haar weich, lebendig und spendet Feuchtigkeit. Die Formel enthält Bio-Arganöl, rote Mineralerde und 99,8 % biologisch abbaubare Inhaltsstoffe1 und wurde bei den Marie Clair UK Hair Awards 2021 als bestes Shampoo mit natürlicher Formel ausgezeichnet. Die sulfatfreie Reinigungsformel hat einen hautverträglichen pH-Wert und ist besonders mild zu Kopfhaut und Haar.

Moisture & Shine Conditioner

Diese Pflegespülung mit natürlich aktiviertem Rooibos-Extrakt entwirrt das Haar sofort mit einer silikonfreien Technologie, so dass sich Pflegestoffe natürlichen Ursprungs effizient im Haar ablagern und die Faser glätten können. Das Ergebnis ist glattes, glänzendes Haar, das vor Schäden geschützt ist.

Moisturising Day Cream

Die aus ethisch gewonnener Murumuru-Butter hergestellte Formel kann sowohl für die Haare als auch für die Hände verwendet werden. Sie verleiht dem Haar einen seidigen Glanz und zieht schnell in die Haut ein, um sie bis zu 2 Stunden lang mit Feuchtigkeit zu versorgen.

Weitere Informationen über Plastic Bank

Plastic Bank stärkt die regenerative Gesellschaft. Das Sozialunternehmen hilft der Welt, Plastik in den Ozeanen zu stoppen und gleichzeitig das Leben der Sammlergemeinschaften zu verbessern. Plastic Bank baut ethische Recycling-Ökosysteme in Küstengemeinden auf und bereitet die Materialien zur Wiedereinführung in die globale Produktionskette auf. Die Sammler erhalten Prämien für die von ihnen gesammelten Materialien, die ihnen helfen, die Grundbedürfnisse ihrer Familien zu befriedigen, z. B. Lebensmittel, Brennmaterial, Schulgeld und Krankenversicherung. Die Alchemy™-Blockchain-Plattform von Plastic Bank sichert die gesamte Transaktion und ermöglicht die Visualisierung von Daten in Echtzeit - für Transparenz, Nachvollziehbarkeit und schnelle Skalierbarkeit. Das gesammelte Material wird als Social Plastic® wiedergeboren, das im Rahmen einer geschlossenen Lieferkette problemlos wieder in Produkte und Verpackungen integriert werden kann. Plastic Bank ist derzeit in Brasilien, Indonesien, auf den Philippinen und in Ägypten tätig. Weitere Informationen finden Sie unter plasticbank.com.

Mehr Informationen über Wella Company

Die Wella Company ist eines der weltweit führenden Schönheitsunternehmen, das aus einer Familie von kultigen Marken wie Wella Professionals, Clairol, OPI, Nioxin und ghd besteht. Mit 6.000 Mitarbeitern weltweit und einer Präsenz in über 100 Ländern ermöglichen die Wella Company und ihre Marken den Verbrauchern, ihr wahres Selbst zu sehen, zu fühlen und zu sein. Als Innovator in der Haar- und Nagelindustrie befähigt die Wella Company ihre Mitarbeiter, Verbraucher zu begeistern, Schönheitsexperten zu inspirieren, Gemeinschaften zu engagieren und nachhaltiges Wachstum für ihre Stakeholder zu erzielen.

