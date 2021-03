Ferris Bühler Communications

Votingstart bei OPEN STAGE: Kulturschaffende aus der ganzen Schweiz sind dabei

Heute, 29. März 2021, geht das Kulturförderprojekt «OPEN STAGE – Bereit für Schweizer Kultur!» in die entscheidende Phase: Ab sofort ist das Online-Voting eröffnet und das Publikum entscheidet, wer die Förderbeiträge von CHF 15'000.- in den Sparten Comedy, Musik und Kurzfilm gewinnt.

Mit «OPEN STAGE» unterstützt Swisscom blue Kulturschaffende in Zeiten, in denen ihre Auftritte abgesagt werden. Die Anfangs März von Branchenvertretern definierten zehn Kulturschaffenden pro Sparte hatten während der letzten drei Wochen Zeit, ihre Arbeiten einzureichen. Die besten Beiträge zeigt blue Ende April in drei TV-Shows jeweils am Samstagabend zur Primetime auf blue Zoom im Free-TV und präsentiert dabei die Siegerinnen und Sieger der Förderpreise. Moderiert werden die TV-Shows von der TV-Moderatorin Miriam Rickli.

Sie möchten mehr über die 30 Kandidaten aus der ganzen Schweiz erfahren? Gerne verlinken wir Ihnen hier die Kandidaten der Sparten Comedy, Musik und Kurzfilm. Bei Interesse verknüpfen wir Sie sehr gerne mit den TeilnehmerInnen.

Heute Abend werden Simon Enzler und Daniel Ziegler, Kandidaten-Duo aus der Sparte Comedy, zudem bei «LÄSSER» zu Gast sein. Hier können Sie sich die Sendung bereits vorab anschauen.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang oder unter www.blue.ch/openstage. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

