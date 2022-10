INFINIX MOBILITY

Infinix führt 180W Thunder Charge und innovative mobile Erlebnisse mit der ZERO-Serie ein

Shanghai (ots/PRNewswire)

Infinix kündigt neue Geräte der ZERO-Serie für Premium-Erlebnisse an, darunter die allererste 180W Thunder Charge-Funktion und die branchenweit erste 60MP OIS Frontkamera-Technologie.

Infinix hat heute das Portfolio der ZERO-Serie vorgestellt, bestehend aus den Flaggschiff-Smartphones ZERO ULTRA und ZERO 20 sowie der brandneuen Laptop-Reihe, der ZERO BOOK-Serie. Sein neuestes Smartphone-Portfolio bietet Premium-Flaggschiff-Erlebnisse, fortschrittliche Kamera-Upgrades und das weltweit erste Smartphone, das die innovative 180W Thunder Charge-Technologie einsetzt. Diese Geräte-Roadmap gibt Verbrauchern einen Einblick in die Zukunft mit energieeffizienten Kraftpaketen, die sich durch ein einzigartiges Design, eine völlig neue XOS 12-Benutzeroberfläche und eine branchenweit einzigartige 60-MP-OIS-Frontkamera auszeichnen.

„Infinix hat den Markt mit einer Reihe von Branchenneuheiten im Sturm erobert, von der Schnellladefunktion des ZERO ULTRA mit 180 W Thunder Charge bis hin zur branchenweit ersten 60-MP-OIS-Frontkamera des ZERO 20, die sich perfekt für Vlogging und Selfie-Aufnahmen eignet", sagt Manfred Hong, Senior Product Director von Infinix. „Die ZERO-Serie setzt neue Maßstäbe in Sachen Innovation und bietet effiziente Leistung und Premium-Erlebnisse durch effiziente Ladevorgänge, leistungsstarke Chipsätze, ein beeindruckendes Display, eine aktualisierte Benutzeroberfläche und fortschrittliche Fotografie- und Cinematografie-Funktionen."

Power Up mit der allerersten Thunder Charge

Das ZERO ULTRA kann sich rühmen, das weltweit erste Smartphone zu sein, das die 180W Thunder Charge Technologie einsetzt und damit einen neuen Standard für die Energieeffizienz in der Schnellladeindustrie setzt. Mit der Fähigkeit, 4500mAh Akkus in nur zwölf Minuten im Furious Mode auf 100 Prozent Kapazität aufzuladen, ist die göttliche Geschwindigkeit des ZERO ULTRA auf seine zwei 8C-Zellen-Akkus zurückzuführen, die jeden Akku während des Ladevorgangs mit 90W betreiben, sowie auf drei parallele Ladepumpen, die die bisher leistungsstärkste Umwandlung in einem Infinix-Gerät unterstützen. Dieses Kraftpaket ist so konstruiert, dass es die Hitze während des Ladevorgangs reduziert und die Langlebigkeit des Geräts erhöht, selbst in Umgebungen mit hohen Temperaturen - bis zu 40 Grad Celsius. Durch die Kombination von 20 Temperatursensoren und 111 Hardware- und Software-Sicherheitsmechanismen bietet der ZERO ULTRA eine sicherere Art des Aufladens, was dem ZERO ULTRA letztendlich die beeindruckende TÜV Safe Fast Charging Zertifizierung einbrachte.

Das ZERO 20 bringt einen neuen Wert in das Preissegment, indem es die vom TÜV Rheinland zertifizierte 4500mAh+45W Super-Charge-Technologie integriert, so dass die Nutzer weniger Zeit mit dem Aufladen und mehr Zeit unterwegs verbringen können.

Hochwertige Momente mit Kamera-Upgrades festhalten

Infinix hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden das ultimative Kameraerlebnis zu bieten, sei es durch das Einfangen von Momenten von sich selbst mit der Frontkamera des ZERO 20 oder von ihrer Umgebung mit der Rückkamera des ZERO ULTRA. Infinix und der Discovery Channel werden in Kürze eine soziale Zusammenarbeit starten, die dazu dienen soll, die besten Inhalte aus dem Bereich der mobilen Fotografie und Videografie zu präsentieren und zu inspirieren. Die globale #DiscoverYourOwnStory-Kampagne wird die Kreativität und Leidenschaft der Infinix-Geräte-Nutzer durch Fotografie und Vlogging fördern und die Erkundung verschiedener Ästhetiken und die Erfassung von Inhalten durch Menschen zelebrieren.

Das ZERO 20 wurde für Geschichtenerzähler und Fotoliebhaber entwickelt und bietet eine branchenweit einzigartige 60MP OIS- und EIS-Premium-Frontkamera, verbesserte Vlogging-Funktionen und Selfie-Fotofunktionen. Ob in Bewegung, am Tag oder in der Nacht, die ZERO 20 Frontkamera garantiert eine stabile und realistische Aufnahmeerfahrung mit OIS für gestochen scharfe Bilder. Darüber hinaus hat die 108MP hintere Kamera erfasst detaillierte Zooming, um sowohl große Szenen und Hyper-Makros zu erfassen, um Vielseitigkeit an den Fingerspitzen der Nutzer zu bringen. Die ZERO ULTRA verfügt über das weltweit höchstauflösende Bildsystem mit 200MP+OIS und bietet den Nutzern den Komfort von Dual View Video, Autofokus und HD-Videostabilisierung.

Boost mit Allround-Verarbeitungsfunktionen

Der MediaTek Dimensity 920 6nm 5G Prozessor versorgt das ZERO ULTRA mit Konnektivität der nächsten Generation, Wi-Fi 6 Enablement, Dual 5G SIM und der neuesten Erdal Engine 3.0 für ein zuverlässiges und leistungsstarkes Erlebnis in allen Netzwerken. Durch intelligentes Umschalten von Doppelkarten und optimalen Netzwerken ist der ULTRA ständig online und läuft reibungslos, was zu weniger Ausfallzeiten und mehr Zuverlässigkeit führt. Die Kombination aus hervorragender Hardwarekonfiguration und einem Großteil der von Infinix selbst entwickelten Algorithmen trug ebenfalls dazu bei, dass der TÜV SÜD 36-Monats-Fluency-Test erfolgreich durchgeführt werden konnte. Das ZERO 20 ist mit dem 6nm 4G-Powerhouse-Chipsatz G99 von MediaTek ausgestattet, der hohe Leistung bei geringem Stromverbrauch bietet.

Immersives Display und High-End-Design:

Das ZERO ULTRA verfügt über ein gebogenes 120Hz AMOLED-Display mit 3D-Effekten für das bloße Auge, 360Hz Touch-Sample-Rate und einen zuverlässigen Fingerabdruckscanner mit TÜV Rheinland-Zertifizierung für niedriges Blaulicht. Mit seinem 71-Grad-Wasserfall-Display bietet das High-End-Design ein beeindruckendes, gekrümmtes Display und eine beeindruckende Griffigkeit. Das ZERO 20 verfügt über ein 6,7" FHD+ AMOLED Cinematic Display und präsentiert sich in einem auffälligen, schlanken Design mit Lederrückseite und einem im MDA-Prozess integrierten Metallrahmen.

Bei den Designoptionen des ZERO ULTRA stehen mehrere Farben zur Auswahl, darunter Genesis Noir, ein geometrisches Design mit Leder- und Glasintegration, und Coslight Silver, ein geprägtes 3D-Strukturglas, das verträumte Sternenspuren darstellt.

Zusätzliche Schlüsselmerkmale:

Bis zu 13 GB RAM, 8+5 GB erweiterter RAM : ZERO ULTRA bietet eine erweiterte RAM Technologie von 8GB+5GB (entspricht 13GB) für ein besseres Erlebnis bei starker Nutzung. Das ZERO 20 wird bis zu 13 GB RAM über die nächsten Over-the-Air-Upgrades erreichen.

ZERO ULTRA bietet eine erweiterte RAM Technologie von 8GB+5GB (entspricht 13GB) für ein besseres Erlebnis bei starker Nutzung. Das ZERO 20 wird bis zu 13 GB RAM über die nächsten Over-the-Air-Upgrades erreichen. VC flüssigkeitsgekühltes Kühlsystem: Bessere Wärmeableitung und damit höhere Leistung.

Bessere Wärmeableitung und damit höhere Leistung. Brandneue Benutzeroberfläche: Das intelligente Betriebssystem XOS 12, das auf Android 12 basiert, bietet ein schärferes Display, KI-fähige Intelligenz und fortschrittliche Bildaufzeichnung.

Das intelligente Betriebssystem XOS 12, das auf Android 12 basiert, bietet ein schärferes Display, KI-fähige Intelligenz und fortschrittliche Bildaufzeichnung. Erdal Engine 3.0 : Intelligente Umschaltung von Doppelkarten und optimalen Netzen, damit die Nutzer zuverlässig und stark mit den von ihnen genutzten Netzen verbunden bleiben.

Intelligente Umschaltung von Doppelkarten und optimalen Netzen, damit die Nutzer zuverlässig und stark mit den von ihnen genutzten Netzen verbunden bleiben. XArena 3.0 4D Vibration: Premium-Gaming-Feature, das den Realismus jedes Spiels erhöht, mit Vibrationen, die den Benutzer tief in die virtuelle Welt eintauchen lassen, und grafischer Aufwertung.

Premium-Gaming-Feature, das den Realismus jedes Spiels erhöht, mit Vibrationen, die den Benutzer tief in die virtuelle Welt eintauchen lassen, und grafischer Aufwertung. Gesundheitsmanagement: Nutzen Sie die Achtsamkeit mit dem neuesten Programm für Gesundheitsmanagement und Bewegungsverfolgung, um sich selbst noch mehr zu stärken.

Nutzen Sie die Achtsamkeit mit dem neuesten Programm für Gesundheitsmanagement und Bewegungsverfolgung, um sich selbst noch mehr zu stärken. AI-Galerie: Mit der KI-Galerie können Sie Ihre Fototagebücher organisieren, Gesichter einrahmen und Personen auf der Grundlage von Gesichtserkennungssoftware in Fotoalben gruppieren.

Mit der KI-Galerie können Sie Ihre Fototagebücher organisieren, Gesichter einrahmen und Personen auf der Grundlage von Gesichtserkennungssoftware in Fotoalben gruppieren. Folax Sprachassistent-Fähigkeit : Das ZERO Ultra beinhaltet die branchenführende Folax Sprachassistententechnologie für den Gebrauch ohne Internet oder Daten. Unabhängiger Low-Power-Wake-up-Chip unterstützt das Aufwachen bei ausgeschaltetem Bildschirm.

Next Generation ZERO BUCH

Zeitgleich mit dem Debüt der ZERO-Serie bringt Infinix die nächste Generation von Laptops auf den Markt, um das Computererlebnis auf ein neues Niveau zu heben - die ZERO BOOK-Serie, einschließlich des ZERO BOOK ULTRA und des ZERO BOOK. Das ZERO BOOK ULTRA ist mit einem Intel® Core™ i9-Prozessor der 12. Generation ausgestattet, der für branchenführende Effizienz sorgt. In Kombination mit dem einzigartigen eingebauten OVERBOOST-Schalter, der im Kern darauf ausgelegt ist, den Prozessor voll auszunutzen, werden die Leistungsfähigkeiten bis zu einer maximalen thermischen Designleistung von 54 W mit einem Umschalter entfesselt. Mit bahnbrechenden Funktionen wie einer hochentwickelten FHD AI BeautyCam, der selbst entwickelten Infinix PC Connection für einen nahtlosen Workflow zwischen PC und Smartphone und Android auf Windows, mit dem Android-Apps auf PCs ausgeführt werden können, ist das Benutzererlebnis unübertroffen.

Die ZERO BOOK Serie ist das bisher stärkste Notebook-Lineup von Infinix. Diese Serie wurde entwickelt, um den anspruchsvollsten Computeranforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig Kreativität und Fantasie zu fördern, und bietet ein nahtloses, leistungsstarkes Computererlebnis für unterwegs.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Der ZERO ULTRA wird ca. $520 und der ZERO 20 ca. $270 kosten. Der Preis für die ZERO BOOK Serie beginnt bei $799. Preise und Verfügbarkeit der Produkte der ZERO-Serie variieren je nach Region. Solange der Vorrat reicht, haben Käufer die Chance, beim Kauf des ZERO ULTRA durch Scannen eines QR-Codes in der Verpackung eine limitierte NFT-Edition mit Weltraummotiven zu gewinnen.

Informationen zu Infinix:

Infinix Mobility ist eine schnell aufstrebende Technologiemarke, die unter der 2013 gegründeten Marke Infinix ein wachsendes Portfolio an intelligenten Geräten entwickelt, herstellt und weltweit vertreibt. Infinix richtet sich mit seiner erstklassigen Technologie an die Jugend von heute und entwickelt trendige, leistungsstarke und erschwingliche intelligente Geräte, die Benutzern auf der ganzen Welt die neueste Technologie zum richtigen Zeitpunkt und zu einem guten Preis anbieten.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.infinixmobility.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1911694/Infinix_ZERO_ULTRA.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1911695/Infinix_ZERO_20.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1912013/ZEROBOOK_Still_1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/infinix-fuhrt-180w-thunder-charge-und-innovative-mobile-erlebnisse-mit-der-zero-serie-ein-301639286.html