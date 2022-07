INFINIX MOBILITY

Infinix veröffentlicht atemberaubende neue NOTE 12 5G Serie mit neuen fotografischen Möglichkeiten

Infinix stellt heute zwei neue 5G-Smartphones in der NOTE 12-Serie vor - NOTE 12 PRO 5G und NOTE 12 5G. Diese Modelle sind die ersten 5G-Smartphones der NOTE-Serie. Sie machen 5G für jedermann verfügbar und bieten Verbrauchern ultraschnelle, nahtlose Konnektivität, schnelle und stabile Downloads und ein wahrhaft atemberaubendes Smartphone-Gaming-Erlebnis.

Die NOTE 12 5G-Serie ist mit einem erstklassigen Fotosystem mit drei High-Definition-Kameras ausgestattet, die dem NOTE 12 PRO 5G dank der gestochen scharfen 108-MP-Kamera ein unvergleichliches Smartphone-Fotoerlebnis verleihen. Darüber hinaus verfügen das NOTE 12 PRO 5G und das NOTE 12 5G über ein 6,7 Zoll großes True-Color-AMOLED-Display, das ein beeindruckendes Seherlebnis bietet. Darüber hinaus sorgt ein riesiger 5000-mAh-Akku mit ultraschneller 33-W-Schnellladung dafür, dass die Geräte den ganzen Tag über mit Strom versorgt werden.

„Die Entwicklung der 5G-Technologie hat sich mit der branchenweiten Einführung von 5G rasend schnell beschleunigt. Dank niedrigerer Kosten und schnellerer Produktion ist die 5G-Technologie nun auch für Mittelklasse-Smartphones verfügbar. Um die 5G-Technologie und ihre erstaunlichen Vorteile populär zu machen, hat Infinix an leistungsstarken Smartphones mit beeindruckenden fotografischen Fähigkeiten, klaren und lebendigen Bildschirmen und einer trendigen Designsprache gearbeitet, um die Bedürfnisse der Nutzer in den Schwellenländern zu erfüllen. Wir sind davon überzeugt, dass die NOTE 12 5G-Serie es den Verbrauchern ermöglichen wird, die Geschwindigkeit und den Komfort eines intelligenten, 5G-gestützten digitalen Lebensstils voll zu nutzen." Vento Lin, Produktmanager der NOTE-Serie bei Infinix Mobility.

Die Leistungsfähigkeit der 5G-Technologie

Die NOTE 12 5G-Serie ist voll ausgestattet mit dem leistungsstarken MediaTek Dimensity 810, einem extrem stromsparenden, hauchdünnen 6nm-Prozessor, der mit einer großen Kernleistung und CPU-Frequenzen von bis zu 2,4 GHz für ein fantastisches Smartphone-Erlebnis sorgt. Durch die Integration eines stromsparenden 5G-Modems und die vollständige Unterstützung von unabhängigen (SA) und nicht-autonomen (NSA) Netzwerken bietet das Telefon superschnelle 5G-Netzwerke für Reisende weltweit. Das NOTE 12 PRO 5G und das NOTE 12 5G unterstützen außerdem eine 5G-Dual-Card-Dual-Standby-Funktion, um jederzeit die beste Netzwerkverbindung für maximale Konnektivität und Flexibilität zu bieten.

Die NOTE 12 5G Serie führt die selbst entwickelte SMART 5G Technologie ein, die eine Reduzierung des Stromverbrauchs der NOTE 12 5G Serie Smartphones um bis zu 20 % ermöglicht. [1] SMART 5G verbessert die tägliche Nutzungszeit um 4 Stunden[2] durch die unabhängige Forschung und Entwicklung und Optimierung von Schlüsseltechnologien durch Infinix, was zu einem geringeren Stromverbrauch und einer längeren Akkulaufzeit führt. SMART 5G ist in der Lage, den Netzstatus zu beurteilen und auf intelligente Weise Szenarien mit geringem Stromverbrauch zu erkennen. Es ermöglicht eine nahtlose Übergabe von mehr als 30 Anwendungsszenarien. SMART 5G bietet den Verbrauchern auch ein besseres Nutzererlebnis durch detaillierte Einblicke in die Verbrauchergewohnheiten und maßgeschneiderte Lösungen zur Optimierung der Nutzungstage für die Verbraucher.

Smartphone-Fotografie auf höchstem Niveau

Ausgestattet mit dem neuesten Samsung 108MP-Sensor S5KHM6, verbessert das NOTE 12 PRO 5G visuelle Inhalte und stellt zahlreiche Details wieder her, die das menschliche Auge nicht erkennt. Das Objektiv mit einer Blendenöffnung von 1:1,75, das 9-in-1-Superpixel unterstützt, hilft Fotografen, wirklich beeindruckende Fotos zu erstellen. Der 1/1,67-Zoll-Super-Großbildsensor und die 1,92-μm-Pixelgröße lassen mehr Licht in das Objektiv, was zu einer verbesserten Qualität bei schwachem Licht für atemberaubende Nachtaufnahmen führt. Mit dem professionellen Nachtaufnahmemodus können das NOTE 12 Pro 5G und das NOTE 12 5G mehr Licht in der Nacht einfangen, realistische und reichhaltigere Details wiederherstellen und klare und lebendige Porträts präsentieren. Für Nutzer, die auf der Suche nach dem perfekten Selfie sind, bieten das NOTE 12 Pro 5G und das NOTE 12 5G außerdem eine 16-MP-Frontkamera für den perfekten Schnappschuss. Die Kameraeinheit des NOTE 12 5G legt die Messlatte für die fotografischen Standards von Mittelklasse-Smartphones höher und bietet den Nutzern ein Smartphone-Fotografie-Erlebnis, das in der Handy-Fotobranche seinesgleichen sucht.

Ein atemberaubendes visuelles Erlebnis

Das NOTE 12 PRO 5G & NOTE 12 5G sind mit einem atemberaubend schlanken 6,7-Zoll FHD+ True-Color-AMOLED-Display ausgestattet, das satte, lebendige Farben darstellt. Im Vergleich zu herkömmlichen LCD-Bildschirmen sind AMOLED-Bildschirme energieeffizienter und lassen kein Licht durch. Mit einem DCI-P3-Farbraum von 100 % und einem Farbkontrastverhältnis von 100000:1 bieten die Bildschirme des NOTE 12 Pro 5G und NOTE 12 5G ein wirklich beeindruckendes visuelles Erlebnis. Mit einem ästhetisch ansprechenden Verhältnis von 92 % zwischen Bildschirm und Gehäuse bieten beide Geräte ein hervorragendes Seherlebnis in einem kompakten Paket, das zum ersten Mal ein AMOLED-Display in einem erschwinglichen Smartphone bietet.

Das NOTE 12 PRO 5G und das NOTE 12 5G sind nur 7,9 mm dünn, dank des sorgfältigen und innovativen Designs und der Anordnung. Damit sind das NOTE 12 PRO 5G und das NOTE 12 5G ein klares Beispiel für Infinixʼ kontinuierliche Optimierung und strukturelle Verbesserung von Design und Technologie, damit junge Verbraucher auf der ganzen Welt Zugang zu erstklassiger Technologie zu erschwinglichen Preisen haben.

Die NOTE 12 5G-Serie ist in zwei glänzenden Ausführungen erhältlich - Force Black und Snowfall - und hebt sich durch ihr auffälliges Äußeres von der Masse ab, das sofort erkennbar ist.

Alles, was Sie an RAM brauchen

Dank der einzigartigen Extended-RAM-Technologie verfügt das NOTE 12 Pro 5G über einen umfangreichen Arbeitsspeicher, der eine reibungslose Verwaltung von Apps und eine intensive Nutzung ermöglicht. Mit einem riesigen Arbeitsspeicher von 8 GB + 5 GB (entspricht 13 GB), der bis zu 20 gleichzeitig laufende Anwendungen unterstützt [3], kann dieses Gerät mühelos alles bewältigen, was der Benutzer ihm vorsetzen kann. Das NOTE 12 5G bietet einen Speicherplatz von 6GB+3GB (entspricht 9GB), was in seiner Preisklasse eine erstaunliche Leistung bietet.

Zusätzliche wichtige Merkmale:

Das Monster Game Kit von Infinix bietet visuelle, auditive und taktile Eindrücke für ein intensives Spielerlebnis. Der Dar-link 2.0 ultimative Game Booster, das XArena Enhanced Game System, das Linear Motor Tactile System und das 9-lagige Graphene-Kühlsystem machen Smartphone-Gaming besser als je zuvor.

Dual-Lautsprecher mit DTS: Die NOTE 12 5G-Serie erzeugt einen kraftvollen 360-Grad-Surround-Sound mit verbessertem Klang.

Die NOTE 12 5G-Serie erzeugt einen kraftvollen 360-Grad-Surround-Sound mit verbessertem Klang. Graphen-Kühlsystem: Die NOTE 12 5G-Serie verfügt über ein 9-Schicht-Kühlsystem mit Graphen, das die Kerntemperatur um bis zu 5 Grad Celsius senkt und das Gerät kühl hält.

Die NOTE 12 5G-Serie verfügt über ein 9-Schicht-Kühlsystem mit Graphen, das die Kerntemperatur um bis zu 5 Grad Celsius senkt und das Gerät kühl hält. Taktile Systeme mit Linearmotor: Die NOTE 12 5G-Serie ist mit einem Linearmotor-Taktilsystem ausgestattet, das den Nutzern ein völlig neues Touch-Erlebnis beim Spielen ermöglicht.

Die NOTE 12 5G-Serie ist mit einem Linearmotor-Taktilsystem ausgestattet, das den Nutzern ein völlig neues Touch-Erlebnis beim Spielen ermöglicht. Dar-Link 2.0 von Infinix: Die Software verbessert die Bildstabilität auf der Grundlage eines KI-Algorithmus und optimiert gleichzeitig die Gerätetemperatur, den Akku und den Speicher während des Spiels.

Die Software verbessert die Bildstabilität auf der Grundlage eines KI-Algorithmus und optimiert gleichzeitig die Gerätetemperatur, den Akku und den Speicher während des Spiels. XOS 10.6 Software: Die NOTE 12 Serie verfügt über die neue XOS 10.6 Software, die auf Android 12 basiert und neue Funktionen wie Storage Optimizer, Lightning Multi-Window, Privacy Guardian und mehr beinhaltet.

Preisgestaltung & Verfügbarkeit

Die NOTE 12 5G Serie wird ab dem 8. Juli in Indien erhältlich sein. Das NOTE 12 Pro 5G wird etwa 249 Dollar kosten und das NOTE 12 5G beginnt bei 199 Dollar. Die Serie wird Variationen enthalten, die auf Kunden- und Marktanforderungen basieren. Die Preise und die Verfügbarkeit sind von Region zu Region unterschiedlich.

Informationen zu Infinix:

Infinix Mobility ist eine schnell aufstrebende Technologiemarke, die unter der 2013 gegründeten Marke Infinix ein wachsendes Portfolio an intelligenten Geräten entwickelt, herstellt und weltweit vertreibt.

Infinix richtet sich mit seiner erstklassigen Technologie an die Jugend von heute und entwickelt trendige, leistungsstarke und erschwingliche intelligente Geräte, die Benutzern auf der ganzen Welt die neueste Technologie zum richtigen Zeitpunkt und zu einem guten Preis anbieten.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.infinixmobility.com/

[1] [2] [3] Bei allen Daten handelt es sich um theoretische Werte, die von den internen Infinix-Labors durch Tests unter besonderen Bedingungen ermittelt wurden. Die tatsächlichen Daten können aufgrund von Unterschieden bei einzelnen Produkten, Softwareversionen, Anwendungsbedingungen und Umweltfaktoren variieren.

