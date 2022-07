INFINIX MOBILITY

Infinix stellt das beeindruckende neue NOTE 12 PRO vor, das erste Smartphone der Branche mit MediaTek Helio G99

Shanghai (ots/PRNewswire)

Infinix, eine aufstrebende Marke auf dem Markt für Unterhaltungselektronik, kündigte heute das NOTE 12 PRO an, die jüngste Ergänzung der NOTE Series Smartphone-Reihe. Das NOTE 12 PRO ist das erste Smartphone, das von MediaTek Helio G99 angetrieben wird. Das Gerät verfügt über eine beeindruckende 108-MP-Kameraeinheit, ein 6,7-Zoll-FHD+ Echtfarben-AMOLED-Display und eine atemberaubende Designsprache, die sich von der Masse abhebt. Das NOTE 12 PRO erfüllt die ständig wachsenden Bedürfnisse der jungen Menschen von heute und ist zu einem moderaten Preis erhältlich, der für ein Smartphone im Jahr 2022 einen unvergleichlichen Wert darstellt.

„Das NOTE 12 PRO ist das erste Smartphone der Branche, das mit dem MediaTek Helio G99 betrieben wird, der die 6 nm-Prozesstechnologie von TSMC nutzt. Das NOTE 12 PRO schöpft das Potenzial des Chipsatzes voll aus, um Nutzern ein wirklich herausragendes Smartphone-Erlebnis zu bieten. Mit unglaublichen fotografischen Fähigkeiten, einem leistungsstarken Chipsatz und einem eleganten Design ist das NOTE 12 PRO eine fantastische Wahl für junge Nutzer in Schwellenländern, die ihre Geräte aufrüsten möchten. Wir bei Infinix sind bestrebt, unser Produktportfolio zu erweitern, um die Nachfrage der verschiedenen Verbraucher zu befriedigen", sagte Vento Lin, Produktmanager der NOTE-Serie bei Infinix Mobility.

Außergewöhnliche Leistung

Das NOTE 12 PRO wird von MediaTeks neuestem Chipsatz, dem Helio G99, angetrieben, der eine unvergleichliche Rechenarchitektur, leistungsstarke Performance und eine branchenführende Energieeffizienz bietet. Im Inneren des MediaTek Helio G99 befindet sich ein Octa-Core-CPU mit zwei leistungsstarken Arm Cortex-A76-Prozessoren, die mit bis zu 2,2 GHz takten, zusammen mit einem hochleistungsfähigen Arm Mali G57-GPU. Der Helio G99 wurde mit dem außergewöhnlich effizienten 6 nm-Chip-Produktionsprozess hergestellt, der die Leistung im Spiel und die Energieeinsparung maximiert. Dieser Chip ermöglicht eine umfangreiche Nutzung mit einer einzigen Akkuladung und ermöglicht den ganzen Tag lang butterweiches Spielen. Im Vergleich zum G96 12 nm ist die Leistungsverbrauch des G99 6 nm Prozessors um 10 % reduziert. [1]

Smartphone-Fotografie von ihrer besten Seite

Das NOTE 12 PRO ist mit der 108-MP-Ultra-Clear-Triple-Kamera ausgestattet, die eine unvergleichliche Fotoqualität liefert. Die scharfe 108-MP-Hauptkamera ist mit dem neuesten Samsung S5KHM6-Sensor ausgestattet, der für eine verbesserte Bildqualität und weniger Rauschen sorgt. Das Objektiv mit einer Blendenöffnung von 1:1,75, das 9-in-1-Superpixel unterstützt, verhilft mobilen Fotografen zu wirklich beeindruckenden Bildern. Darüber hinaus lassen der 1/1,67 große Bildsensor und die Pixelgröße von 1,92 μm mehr Licht in das Objektiv, was zu einer verbesserten Qualität und Klarheit der Schnappschüsse bei allen Lichtverhältnissen führt, sodass sich der Benutzer auf das Motiv und weniger auf das Licht konzentrieren kann.

Mit dem professionellen Nachtszenen-Fotomodus kann das NOTE 12 PRO mehr Licht in der Nacht einfangen, realistische und detailreichere Bilder wiederherstellen und klare und lebendige Porträts präsentieren. Für Nutzer, die auf der Suche nach dem perfekten Selfie sind, bietet das NOTE 12 PRO außerdem eine 16-MP-Frontkamera für kristallklare Selfies.

Ikonische Designsprache

Das NOTE 12 PRO verkörpert Infinixʼ Streben nach Ästhetik und hebt das Premium-Design auf ein neues Niveau. Das runde Kamera-Deko-Design ist von einem Rennwagen inspiriert und spiegelt die Leidenschaft und den Entdeckergeist der NOTE 12 PRO wider. Das NOTE 12 PRO ist in drei Hochglanzfarben erhältlich - Vulkangrau, Toskana-Blau und Alpinweiß - und sieht nicht nur gut aus, sondern bietet auch ein fantastisches Smartphone-Erlebnis. Das NOTE 12 Pro ist außergewöhnlich dünn, schlank und elegant und passt mit einer Dicke von nur 7,8 mm mühelos in kleine Handtaschen und Hosentaschen. Das NOTE 12 PRO ist eines der am besten aussehenden Smartphones der NOTE Serie, die es bisher gab.

Das NOTE 12 Pro ist mit einem atemberaubend schlanken 6,7-Zoll-FHD+-AMOLED-Display ausgestattet, das satte, lebendige Farben darstellt. Im Vergleich zu herkömmlichen LCD-Bildschirmen sind AMOLED-Bildschirme energieeffizienter und lassen kein Licht durch. Mit einem DCI-P3-Farbraum von 100 % und einem Farbkontrastverhältnis von 100.000:1 sorgen die Bildschirme des NOTE 12 Pro für schärfere, lebensechtere Farben. Das NOTE 12 PRO bietet ein wahrhaft beeindruckendes visuelles Unterhaltungserlebnis und verfügt über besonders schmale Ränder, die ein beeindruckendes Verhältnis von 92 % zwischen Bildschirm und Gehäuse ermöglichen.

Seiner Zeit voraus

Das NOTE 12 PRO ist mit der einzigartigen Extended-RAM-Technologie ausgestattet, mit der das Gerät auch bei intensiver Nutzung reibungslos funktioniert. Im Vergleich zu den ursprünglichen Modellen mit großem Arbeitsspeicher können die Verbraucher ein besseres Erlebnis genießen, ohne zusätzliche Kosten zu haben. Das NOTE 12 PRO verfügt über einen erweiterten Speicher von 8 GB + 5 GB (entspricht 13 GB) und unterstützt bis zu 20 Apps, die gleichzeitig ohne Verzögerung ausgeführt werden können. [2]

Darüber hinaus bietet das NOTE 12 PRO den Nutzern eine längere Akkulaufzeit dank des 5000-mAh-Akkus und der 33-W-Super-Charge-Funktion, mit der sie ihr Smartphone schnell aufladen können.

Zusätzliche wichtige Merkmale:

Monster Game Kit: Das Monster Game Kit von Infinix bietet den Verbrauchern visuelle, auditive und taktile Eindrücke für ein intensives Spielerlebnis. Die Grafikverbesserung, der Wiederbelebungs-Countdown, die Dual-Lautsprecher mit DTS und das Linear Motor Tactile System machen Smartphone-Spiele besser als je zuvor.

Das Monster Game Kit von Infinix bietet den Verbrauchern visuelle, auditive und taktile Eindrücke für ein intensives Spielerlebnis. Die Grafikverbesserung, der Wiederbelebungs-Countdown, die Dual-Lautsprecher mit DTS und das Linear Motor Tactile System machen Smartphone-Spiele besser als je zuvor. Doppellautsprecher mit DTS: Das NOTE 12 PRO ist mit zwei Lautsprechern mit DTS-Stereo-Surround-Sound ausgestattet, die für ein wahrhaft immersives Klangerlebnis sorgen.

Das NOTE 12 PRO ist mit zwei Lautsprechern mit DTS-Stereo-Surround-Sound ausgestattet, die für ein wahrhaft immersives Klangerlebnis sorgen. XOS 10.6 Software: Das NOTE 12 PRO verfügt über die neue Software XOS 10.6, die auf Android 12 basiert und neue Funktionen wie Storage Optimizer, Lightning Multi-Window, Privacy Guardian und mehr enthält.

Das NOTE 12 PRO verfügt über die neue Software XOS 10.6, die auf Android 12 basiert und neue Funktionen wie Storage Optimizer, Lightning Multi-Window, Privacy Guardian und mehr enthält. Multifunktionales NFC: Das NOTE 12 PRO bietet den Verbrauchern eine NFC-Funktion für sichere Transaktionen, die es ermöglicht, elektronische Geräte mit einer Berührung als E-Ticket zu verbinden.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Das NOTE 12 PRO wird etwa 219 US-Dollar kosten. Die Serie wird Variationen enthalten, die auf Kunden- und Marktanforderungen basieren. Die Preise und die Verfügbarkeit sind von Region zu Region unterschiedlich.

[1] [2] Bei allen Daten handelt es sich um theoretische Werte, die von den internen Infinix-Labors durch Tests unter besonderen Bedingungen ermittelt wurden. Die tatsächlichen Daten können aufgrund von Unterschieden bei einzelnen Produkten, Softwareversionen, Anwendungsbedingungen und Umweltfaktoren variieren.

Informationen zu Infinix:

Infinix Mobility ist eine schnell aufstrebende Technologiemarke, die unter der 2013 gegründeten Marke Infinix ein wachsendes Portfolio an intelligenten Geräten entwickelt, herstellt und weltweit vertreibt.

Infinix richtet sich mit seiner erstklassigen Technologie an die Jugend von heute und entwickelt trendige, leistungsstarke und erschwingliche intelligente Geräte, die Benutzern auf der ganzen Welt die neueste Technologie zum richtigen Zeitpunkt und zu einem guten Preis anbieten.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.infinixmobility.com/

