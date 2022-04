Wemade Connect

Vorregistrierung und Airdrop-Campagne für das mobile NFT-Spiel „Every Farm" von Wemade Connect angekündigt

Seoul, Südkorea, 31. März 2022 (ots/PRNewswire)

Genießen Sie das Farmen und haben Sie die Möglichkeit, das Spielerlebnis zu Geld zu machen

Der koreanische Spieleentwickler und -verleger Wemade Connect öffnet am 31. März die Vorregistrierung für sein mobiles Spiel Every Farm, das auf nicht-fungible Token (NFT) basiert.

Die Vorregistrierung ist über den iOS App Store und den Google Play Store möglich. Die Spieler haben die Chance, FLERO Token und limitierte Dekorationsartikel zu gewinnen, während Wemade Connect auch weitere Aktionen über seine sozialen Medienkanäle durchführen wird.

Wenn die Vorregistrierung beginnt, wird es drei Runden der Luftabwurfaktion für Every Farm geben.(https://gleam.io/P0E3t/got-flero-token-the-first-round-of-everyfarm-airdrop) Teilnehmer, die am Airdrop teilnehmen, haben die Möglichkeit, FLERO-Token zu gewinnen. Auf der offiziellen Website finden Sie die neuesten Informationen.(http://wemadeconnect.com/site/everyfarm/)

Das von der Wirtschaftssimulation Every Town, Every Farm inspirierte Blockchain-Spiel nutzt die globale Blockchain-Plattform WEMIX, einschließlich des FLERO-Tokens und NFTs weltweit. Die Spieler können sich auf eine Erfahrung in der Landwirtschaft freuen, während sie ihr Vermögen im Spiel in Fiat-Geld umwandeln können.

Die Spieler können ihre eigenen Farmen bewirtschaften und die notwendigen Feldfrüchte anbauen, die zu wichtigen Zutaten für Mühlen, Fabriken und Restaurants werden. Die Spieler können auch köstliche Mahlzeiten zubereiten und Kunden bedienen, um sich im Spiel etwas zu verdienen. Darüber hinaus werden die Spieler mit Herzen belohnt, die gegen FLERO-Token eingetauscht werden können, die erste Gameplay-Monetarisierungserfahrung.

Auf jeder Farm geht es darum, eine Gemeinschaft zu bilden, die Höfe der Nachbarn zu besuchen, Handel zu treiben und gemeinsam Beziehungen und Geschäfte aufzubauen.

„Every Farm ist ein Spiel, das den Nutzern nicht nur ein echtes Farmerlebnis bietet, sondern es ihnen auch ermöglicht, Token und NFTs zu verdienen - mit anderen Worten, die Spieler können mit ihrer eigenen Krypto-Farm Geld verdienen", erklärt Hodae Lee, CEO von Wemade Connect.

Achten Sie darauf, sich frühzeitig anzumelden, um über das Projekt und die Runden der Abwurfaktionen informiert zu werden.

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wemadeconnect.etgnft.everytown

App Store: https://apps.apple.com/app/id1606660575

Facebook: https://www.facebook.com/EVERYFARM-1461133294207479

Twitter: https://twitter.com/everyfarmglobal

Discord: https://discord.com/invite/vJ5dRwWAtn

Telegram: https://t.me/everyfarm

Tiktok: https://www.tiktok.com/@everyfarm_official

Über Wemade Connect

Wemade Connect ist ein globales Spieleunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Veröffentlichung von Spielen spezialisiert hat, sowie ein MCP (Master Contents Provider), der wichtige Inhalte für die Blockchain-Plattform WEMIX bereitstellt. Zu den wichtigsten Spielen des Unternehmens, die sich auf dem Weltmarkt großer Beliebtheit erfreuen, gehören „Everytown", „Tap Tap Fish - Abyssrium" und „My Secret Bistro". Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Integration von Blockchain in seine wichtigsten Spiele sowie auf die Entdeckung neuer Blockchain-basierter Spiele.

Pressekontakt

Jimin Lee

pr@wemadeconnect.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1776811/1st_photo__Every_Farm.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=nSWm1pfS5OE