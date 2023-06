Zabka Group

Die Żabka-Gruppe veröffentlicht ihren fünften Responsibility ESG Report

POZNAŃ, Polen (ots/PRNewswire)

Mit über 9.400 Geschäften in ganz Polen, die zusammengenommen täglich über 3 Millionen Kunden das Leben angenehmer machen, ist die Żabka-Gruppe eine der bekanntesten Marken des Landes. Als Organisation, die sich strategisch für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsbewusstes Handeln einsetzt, hat sie nun ihren fünften Responsibility Report veröffentlicht.

Unter dem Titel Praktisch und verantwortungsbewusst fasst dieses Dokument die wichtigsten Maßnahmen und Erfolge der Gruppe bei der Umsetzung ihrer Responsibility (ESG)-Strategie im Jahr 2022 zusammen, die vier strategische Säulen umfasst: Nachhaltiger Lebensstil; Achtsame geschäftliche Auswirkungen; Verantwortliche Organisation; und Grüner Planet. Die im Jahr 2021 ins Leben gerufene Initiative ist vollständig in die Geschäftsstrategie der Gruppe integriert. Das bedeutet, dass alle Aktivitäten der Żabka-Gruppe ihrer Verpflichtung Rechnung tragen, ein nachhaltigeres Leben für alle und jeden Tag zu schaffen und gleichzeitig die Umweltauswirkungen in der gesamten Wertschöpfungskette zu minimieren.

Durch kontinuierliche Innovation, die ständige Entwicklung neuer Convenience-Lösungen für unterwegs, absolute Kundenorientierung und ehrgeizige Expansionspläne hat sich Żabka in den letzten 25 Jahren zu Polens modernem Convenience-Ökosystem entwickelt, das in jedem Viertel präsent ist. Das Unternehmen wirkt sich auch positiv auf die polnische Gesellschaft und Wirtschaft aus, indem es direkt und indirekt über 56 Tausend Arbeitsplätze schafft und allein im Jahr 2022 einen Mehrwert von 7 Mrd. PLN zur lokalen Wirtschaft beiträgt.

Es erleichtert seinen Kunden das Leben, indem es ihnen Zeit verschafft und ihnen Zugang zu schnellen Mahlzeiten und Speisen für unterwegs bietet, um eine ausgewogenere Ernährung über den Tag hinweg zu ermöglichen. Und sein Engagement für eine fortschrittliche digitale Entwicklung hat die Entwicklung einzigartiger innovativer Dienstleistungen, Vertriebskanäle und technologiebasierter Tools vorangetrieben.

Dieser Ansatz ermöglicht es Żabka, sich kontinuierlich zu verbessern und gleichzeitig eine hocheffiziente Kommunikation mit seinen Kunden, Franchisenehmern und Partnern zu führen. Dies wiederum ermöglicht es der Żabka Group, ihre lokalen Gemeinschaften in die Förderung positiver Veränderungen einzubinden. So leistete das Unternehmen beispielsweise nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine humanitäre Soforthilfe, einschließlich der Unterbringung von fast 350 Flüchtlingen. Viele Mitarbeiter des Unternehmens haben sich auch freiwillig dafür eingesetzt, Menschen in Not zu helfen.

Auf die neuesten Standards abgestimmt

Der Bericht orientiert sich an den neuesten Standards zur nichtfinanziellen Berichterstattung der Global Reporting Initiative (GRI-Standards) und des Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Seine Klimaangaben folgen den Empfehlungen der Task Force of Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Und sein Wertmodell basiert auf den Empfehlungen des International Reporting Council (IRRC). Er wurde so konzipiert und verfasst, dass alle Daten klar und transparent dargestellt werden, wobei Tabellen zur Präsentation komplexer Informationen und Fallstudien zur Veranschaulichung verwendet werden.

Der Bericht, der einer unabhängigen externen Prüfung unterzogen wurde, enthält auch Informationen über die Arbeit von Żabka zur Umsetzung der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, die mit den Leitlinien für den Communication on Progress (CoP) in Einklang stehen. Er hält sich auch an die Empfehlungen der „World Economic Forum"-Veröffentlichung Measuring Stakeholder Capitalism. Und er enthält eine Aktualisierung des Beitrags von Żabka zur Erreichung des United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs).

Der Bericht steht unter https://zabkagroup.com/esg/ zur Verfügung.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2095328/Zabka_Group.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-abka-gruppe-veroffentlicht-ihren-funften-responsibility-esg-report-301845123.html