Die Kunst des Andersmachens: Inspirationen von Querdenkern - Netzwerktagung Programm jetzt online

Zürich, 17. Dezember 2025 – Drei führende Nachhaltigkeitsinitiativen im Schweizer Tourismus – ibex fairstay, Responsible Hotels of Switzerland und myclimate «Cause We Care» – bündeln ihre Kräfte und veranstalten erstmals eine gemeinsame Netzwerktagung. Unter dem Motto «Die Kunst des Andersmachens: Inspirationen von Querdenkern» findet das Treffen am 9. und 10. März 2026 im Hotel Weissenstein, Solothurn, statt.

Inspirationen und Impulse von Querdenker*innen

Das Programm steht nun fest und vereint vielfältige Perspektiven aus Wissenschaft, Praxis und Technologie. Highlights bilden unter anderem die Keynote von Prof. Dr. Johanna Gollnhofer (HSG) zum Thema «Nachhaltigkeit mit Wirkung: Wie man die breite Masse erreicht» sowie das Gespräch zu «Mensch, Maschine & Moral: KI zwischen Machbarkeit & Verantwortung» mit Olga Heuser (DialogShift) und Dr. Alexandra Kaiser-Duliba (HSLU).

Weitere Programmpunkte umfassen Exkursionen zu innovativen Projekten im Naturpark Thal, eine Live-Podcast-Aufnahme vom HTR Podcast «Destination Switzerland»mit Gast Andrin Willi, Inputs von Martin Jucker (Jucker Farm) zur regenerativen Landwirtschaft sowie den Benchmark Change Maker Hotels. Traditionell findet auch die Vereinsversammlung der Responsible Hotels of Switzerland an dieser Tagung statt. Das vollständige Programm ist online abrufbar: ibexfairstay.ch/netzwerktag

Gemeinsame Plattform für Austausch und Vernetzung

Mit der ersten gemeinsamen Tagung verfolgen die drei Organisationen das Ziel, den Austausch innerhalb der nachhaltigen Tourismuscommunity zu stärken und praxisorientierte Lösungsansätze zu fördern. Der Event bietet Raum für Diskussionen, Inspiration und neue Partnerschaften – über Institutionen und Branchen hinweg.

Anmeldung: https://ibexfairstay.ch/ netzwerktag

ÜBER DIE RESPONSIBLE HOTELS OF SWITZERLAND

Die Hotelgruppe «Responsible Hotels of Switzerland» wurde im Januar 2022 gegründet. Sie vereinigt die Leadbetriebe der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Unsere Mitglieder sind eigenständige, charakterstarke Betriebe an schönen Orten und von hoher Qualität. Unsere Gäste sind so anspruchsvoll wie wir selbst – sie wollen herzerfrischend, entbehrungsfrei und verantwortungsbewusst geniessen. Wir wollen Gästen mit hohem Anspruch an verantwortungsvolles Reisen eine Lösung bieten. Die Responsible Hotels of Switzerland sind die nachhaltigen Schweizer Hotels. www.responsiblehotels.ch

ÜBER IBEX FAIRSTAY

ibex fairstay begleitet seit über 25 Jahren Schweizer Beherbergungsbetriebe auf deren Weg zu einer nachhaltigen Betriebsführung. Bis heute sind dies über 140 Betriebe, 30 weitere befinden sich im Zertifizierungsprozess. Mit einer einzigartigen, praxisnahen Branchenlösung zur Zertifizierung zeichnet es Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe aus, die ihre Verantwortung für ein umfassend nachhaltiges Handeln überdurchschnittlich gut wahrnehmen. Anhand eines tiefgreifenden Kriterienkatalogs, gestützten Berechnungen und Analysen wird der Betrieb durchleuchtet und Verbesserungsmöglichkeiten werden aufgezeigt. ibex fairstay ist anerkannt für «Swisstainable Level III- Leading» von Schweiz Tourismus. www.ibexfairstay.ch

ÜBER myclimate «Cause We Care»

myclimate «Cause We Care» ist das Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsprogramm für Tourismus und Veranstaltungen. Seit 2017 ermöglicht es Betrieben und Gästen, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen: Gäste leisten einen freiwilligen Beitrag, den die Betriebe verdoppeln. Die Mittel fliessen in den betriebseigenen Nachhaltigkeitsfonds, mit dem lokale Massnahmen umgesetzt und gleichzeitig hochwertige myclimate-Klimaschutzprojekte unterstützt werden. Mit der neuen digitalen Plattform stehen den Betrieben einfache Werkzeuge für CO₂-Bilanzierung, Massnahmenplanung und Kommunikation zur Verfügung. Bereits über 150 Partner machen mit, über 9 Mio. Buchungen haben 143’000 t CO₂ eingespart und rund 18,5 Mio. CHF für nachhaltige Massnahmen mobilisiert. www.causewecare.ch

