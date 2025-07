BRP Inc.

BRP schreibt Geschichte mit Red Dot-Auszeichnungen 2025

Valcourt, Québec (ots/PRNewswire)

BRP mit dem Red Dot: Design Team of the Year ausgezeichnet - als erstes kanadisches Unternehmen.

Fünf zusätzliche Awards für die Can-Am-Produktpalette, darunter einen „Best of the Best Award".

BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO), dessen Design- und Innovationsteam kürzlich als erstes kanadisches Unternehmen mit dem „Red Dot: Design Team of the Year 2025" ausgezeichnet wurde, erhielt gestern bei der Verleihung des Red Dot Award fünf weitere Auszeichnungen. Unter anderem ergatterte die Can-Am Pulse einen „Best of the Best Award", die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs. Die renommierte Designorganisation zeichnete zusätzlich die Can-Am Origin, den Can-Am Canyon Redrock, den Can-Am Maverick R Max und den Can-Am Outlander XT 1000R für ihr gewagtes und gleichzeitig funktionelles Design aus, und würdigte die Produkte dafür, dass sie das „Fahrerlebnis auf Straßen, im Gelände und überall dazwischen" neu definieren.

Die fünf zusätzlichen Auszeichnungen wurden während der offiziellen Preisverleihung bekannt gegeben, zu der das BRP Design- und Innovationsteam nach Essen gereist war, um den „Red Dot: Design Team of the Year 2025" Award entgegenzunehmen. Auf einer Sonderausstellung können Besucher:innen des Red Dot Design Museums in Essen sechs Wochen lang mehr über BRPs besonderen Ansatz in puncto fahrerzentrierte Innovation erfahren und sich ein Bild des Designprozesses sowie der preisgekrönten Produkte von BRP machen.

„Die fünf neuen Red Dot-Auszeichnungen sowie die außergewöhnliche Anerkennung sind vor allem eines: Zeugnis der Leistung unseres Teams", sagte Denys Lapointe, Chief Design Officer bei BRP. „Die Entwicklung von bahnbrechenden Produkten erfordert nicht nur Kreativität, sondern auch Vertrauen, Zusammenarbeit und ein Umfeld, in dem Ideen gedeihen können. Unsere hochmodernen Einrichtungen schaffen dafür die richtigen Voraussetzungen. Was unsere Teams aber so besonders macht, ist der Anspruch, altbekannte Muster kontinuierlich zu hinterfragen und die Ideen einzelner Teammitglieder zu fördern. Nach 40 Jahren bei BRP habe ich das Privileg, mit einigen der besten Designer der Welt zusammenzuarbeiten. Daher bin ich heute euphorischer denn je über das, was wir gemeinsam aufbauen."

Mehr über die preisgekrönten Designs von BRP

Can-Am Pulse Die Can-Am Pulse definiert urbane Mobilität neu und sorgt dabei vor allem für den einfachen Zugang. Ihre energiegeladene, kompakte Form mit den markanten, formschönen Linien und avantgardistischen Details schafft ein Gleichgewicht zwischen Verspieltheit und starker Optik. Ihr Design schüchtert nicht ein, sondern strahlt Nähe zu ihren Fahrer:innen aus.

Alle Elemente der Pulse fördern das Vertrauen und sorgen für Präzision beim Fahren. Die saubere Oberfläche reduziert die visuelle Komplexität, was durch die gut integrierten Komponenten, wie etwa der geschlossene geräuscharme Kettenkasten, noch verstärkt wird. Die Pulse ist mehr als ein Motorrad für Pendler. Sie ist Ausdruck für urbanes Fahren, das dynamisch und modern sein kann.

Can-Am Origin Verwurzelt in der Motocross-Tradition und inspiriert vom lautlosen Flug der Schnee-Eule, wurde die Can-Am Origin für den nahtlosen Übergang zwischen Stadt- und Geländefahrten konzipiert. Mit ihrer markanten, schnittigen und aerodynamischen Form vereint die Origin starke Linien mit minimalistischer Präzision und sorgt so für eine starke visuelle Identität, mit der sie ihre Fahrer:innen vereinnahmt.

Jede Designentscheidung wurde mit Bedacht getroffen: kompakte Proportionen für optische Ausgewogenheit und Kontrolle, geschlossene Elemente, die die schlanke Silhouette betonen und gleichzeitig jegliche optische Unordnung minimieren, sowie eine modulare Plattform, die die Komplexität eindämmt und für einen klareres, nachhaltigeres Design sorgt. Das Ergebnis? Ein markantes, modernes Fahrzeug, das sich beim Fahren ebenso wie auf dem Parkplatz so gut anfühlt, wie es aussieht.

Can-Am Canyon Redrock Der Can-Am Canyon Redrock bringt eine neue Designsprache ins Fahrabenteuer auf drei Rädern. Sein hoher, schmaler Stand, die größere Bodenfreiheit und die schnittige Geometrie signalisieren auf den ersten Blick Vertrauen und Geländegängigkeit. Jedes Detail, von den hohen Böschungswinkeln bis zu den integrierten Stoßstangen, wurde in puncto Robustheit und Leistung optimiert.

Vielseitig ist das Fahrzeug dank seiner 21 LinQ-Befestigungspunkte, der verstellbaren Windschutzscheibe sowie großzügiger Stauräume, die vollständig in eine einheitliche, funktionale Form integriert sind. Ein fahrerorientiertes Cockpit mit einem 10,25-Zoll-Touchscreen und intuitiven Lenker-Bedienelementen sorgt für eine gute Übersicht und Kontrolle. Mit seiner für lange Fahrten angepassten Ergonomie beweist der Canyon, dass nutzenorientiertes Design sowohl Standfestigkeit als auch Komfort bieten kann – auf jeder Straße.

Can-Am Maverick R Max Der Can-Am Maverick R Max macht jedes Off-Road-Abenteuer zu einem Gemeinschaftserlebnis. Seine erweiterten Proportionen sind auf vier Passagiere ausgelegt, ohne dass die Agilität oder Kontrolle darunter leidet. Jedes Element in der Kabine, von den verstellbaren Sitzen bis hin zu den klaren Sichtverhältnissen und dem 10,25-Zoll-Display, wurde auf gemeinsames Fahrvergnügen und Ergonomie ausgerichtet.

Optisch strahlt der Maverick R Max Kraft und Geschwindigkeit aus – mit seinem flachen Rollkäfig, seiner bulligen Bauweise und der auffälligen neuen Farbgebung in gedämpftem Marineblau mit roten und weißen Akzenten. Die schnittige Silhouette und die Hochleistungskomponenten sprechen eine einheitliche Designsprache: Diese Maschine will gefahren werden, Leistung erbringen und auffallen.

Can-Am Outlander XT 1000R Mit seiner raubtierartigen Frontpartie, der charakteristischen Beleuchtung und einer breiten, selbstbewussten Bauweise bringt der Can-Am Outlander XT 1000R seine markante, formschöne Ausstrahlung in die Welt der ATV-Nutzfahrzeuge. Er schafft eine neuartige Optik für die Heavy-Duty-Produktreihe von Can-Am, bei der Funktionalität auf kühne, unverwechselbare Ästhetik trifft.

Das ganze Design ist auf das Gleichgewicht zwischen Kraft und Präzision ausgelegt. Der Outlander XT 1000R bietet großzügigen Stauraum an Bord, eine ausgefeilte Ergonomie sowie weitere Features, die seine aufgeräumte und funktionale Statur unterstreichen. Optimierte Trittbretter, ein gut positionierter Sitz und intuitive Bedienelemente am Lenker bieten Komfort und Kontrolle bei langen Fahrten.

Mit den fünf zusätzlichen Awards verfügt BRP nun über eine beeindruckende Zahl internationaler Design- und Innovationspreise, mit insgesamt 200 Auszeichnungen, darunter 61 Red Dots.

Über BRP

BRP Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Welt der Powersportsprodukte, Antriebssysteme und Boote. Sein Geschäft baut auf über 80 Jahren Erfindergeist und intensiver Kundenorientierung. Mit einem Portfolio an branchenführenden und unverwechselbaren Marken, wie Ski-Doo und Lynx Schneemobile, Sea-Doo Personal Watercraft und Pontons, Can-Am Onroad- und Offroad-Fahrzeuge, Quintrex Boote, Manitou Pontons und Rotax Bootsantriebssysteme sowie Rotax Motoren für Karts und Sportflugzeuge, ermöglicht BRP aufregende Abenteuer zu Land, zu Wasser und in der Luft. Für das optimale Fahrerlebnis bietet das Unternehmen, ergänzend zu seinen Produktlinien, ein eigenes Sortiment an Ersatzteilen, Zubehör und Bekleidung. BRP verfolgt eine Strategie des verantwortungsbewussten Wachstums. Dazu entwickelt das Unternehmen elektrische Modelle für bestehende Produktlinien. BRP mit Hauptsitz in Quebec, Kanada, erzielt einen Jahresumsatz von 7,8 Mrd. CAD in über 130 Ländern und beschäftigt weltweit rund 16.500 hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter:innen (Stand 31. Januar 2025).

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Manitou, Quintrex und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

