Hologic Deutschland GmbH

Jährlicher Hologic-Wissenschaftspreis würdigt Beiträge zur Brustkrebs-Forschung

Zürich/Berlin (ots)

Hologic, ein führendes Medizintechnikunternehmen für Frauengesundheit, hat in Kooperation mit der Schweizerischen Gesellschaft für Senologie (SGS) in Zürich den Hologic-Wissenschaftspreis 2024 verliehen. Der mit insgesamt 5.000 CHF dotierte Preis ging in diesem Jahr an zwei Gewinner. Sowohl Dr. Nadia Maggi als auch Dr. David Kuklinski durften sich über die Auszeichnung freuen, die sie für ihre Beiträge zur Brustgesundheit erhalten haben. Bereits zum vierten Mal würdigt Hologic Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, welche die Früherkennung und Diagnose oder auch die Therapie von Brustkrebs verbessern.

Dr. David Kuklinski erhielt die Auszeichnung für seine Arbeit „Breast cancer patients enrolled in the Swiss mammography screening program ´donna´ demonstrate prolonged survival“. Geteilte zweite Siegerin ist Dr. Nadia Maggi mit der Arbeit „The American Society of Breast Surgeons classification system for oncoplastic breast conserving surgery independently predicts the risk of delayed wound healing”.

Mit ihren Forschungsarbeiten leisten die beiden Gewinner einen wichtigen Beitrag, eine Verbesserung in der chirurgischen Brustkrebsfrüherkennung und -versorgung zu ermöglichen und um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dies fördert bessere medizinische Ergebnisse und erhöht die Lebensqualität betroffener Frauen erheblich und nachhaltig.

Ina-Kathrin Gese, Medical Education Manager DACH bei Hologic, sagt: „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Brustgesundheit von Frauen weltweit voran zu bringen. Mit dem jährlichen Hologic-Wissenschaftspreis möchten wir Forscherinnen und Forscher würdigen, die sich bemühen, die Diagnose und Therapie von Brustkrebs-Patientinnen zu verbessern. Die Auszeichnung soll unsere Wertschätzung und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Herzlichen Glückwunsch an die zwei diesjährigen Gewinner.“

Fotos und Urkunden der Gewinner finden Sie hier.

Mehr Informationen rund um das Thema Frauengesundheit von Hologic unter:

https://www.hologic.de/

Über Hologic

Hologic ist ein führendes innovatives Medizintechnikunternehmen

im Bereich der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von hochwertigen diagnostischen und chirurgischen Produkten sowie medizinischen Bildgebungssystemen mit Schwerpunkt in der Frauenheilkunde. Die drei Kerngeschäftsbereiche konzentrieren sich auf die Diagnostik, die Bildgebung und die gynäkologische Chirurgie.

Mit einer umfassenden Technologiesammlung sowie einem leistungsstarken Forschungs- und Entwicklungsprogramm engagiert sich Hologic seit seiner Gründung im Jahr 1985 für eine bessere Lebensqualität. Dafür nutzt Hologic modernste Wissenschaft als Grundlage, damit medizinische Fachkräfte mit immer größerer Sicherheit die richtige Diagnose und Therapie für Patientinnen finden. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Marlborough, im US-Bundesstaat Massachusetts.