BRP Inc.

Powersports Leader BRP eröffnet ersten Flagship-Store in Paris

Valcourt, Qc und Paris (ots/PRNewswire)

BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) freut sich, heute die Eröffnung seines ersten europäischen Flagship-Stores in Zusammenarbeit mit seinem neuen Händler Canadian Motors bekannt zu geben. Das neue Geschäft befindet sich im Herzen von Paris am Boulevard du Montparnasse 8 und soll ein innovatives sowie intensives Markenerlebnis in einem exklusiven Rahmen bieten. Es beherbergt die konzerneigene Marke Can-Am mit ihrer gesamten Palette Straßenfahrzeuge, insbesondere die kürzlich eingeführten Elektromotorräder Can-Am Pulse und Can-Am Origin sowie den Can-Am Canyon, das neueste Mitglied der dreirädrigen Familie von Can-Am.

„Die Eröffnung unseres Flagship-Stores ist ein Meilenstein für BRP in Europa und positioniert uns als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Powersports", so Steve Pelletier, Vice President und General Manager International bei BRP. „Mit seiner prominenten Lage im Herzen der französischen Hauptstadt und dem starken Fokus auf unsere brandneuen Elektromotorräder ermöglicht uns dieser neue Store, unsere Marktpräsenz zu erweitern, indem wir noch mehr Kontakte zu unserer Community knüpfen sowie unsere langfristigen Investitionen in Europa bestätigen."

Dieser Flagship-Store ist der erste in Europa in der 22-jährigen Geschichte von BRP und unterstreicht das reiche Erbe sowie die Führungsrolle von BRP in der Powersportbranche. Das als Einzelhandels-, Erlebnis- und Vorführzentrum ausgerichtete Geschäft erstreckt sich über 144 Quadratmeter und unterstreicht den Einsatz von BRP für Innovation, Premium-Qualität sowie eine enge Beziehung zu seiner Kundschaft. BRP hat sich für diesen Standort entschieden, um seine Marktziele zu unterstützen und freut sich, dass Canadian Motors sein Autohaus dort betreibt. Canadian Motors betreibt bereits drei Motorradhandelgeschäfte in Frankreich und verfügt über große Erfahrung im Verkauf von E-Bikes. Darüber hinaus wird BRP Canadian Motors mit einer vielfältigen Reihe Marketingaktivitäten unterstützen, die letztlich dazu beitragen werden, dass mehr Kunden den Laden betreten. Derzeit verfügt BRP über ein Netz von mehr als 450 Händlern und Vertriebspartnern in der gesamten EMEA-Region.

Die elektrischen Neulinge: Can-Am Pulse und Can-Am Origin

Im Flagship-Store werden die brandneuen Elektromotorräder von BRP ausgestellt – das Can-Am Pulse und das Can-Am Origin. Beide Modelle sind sowohl mit einer Leistung von 11 kW als auch mit 35 kW erhältlich. „Französische Kunden können die 11-kW-Option mit ihrem Pkw-Führerschein und einem zusätzlichen siebenstündigen Training nutzen. Das ist die perfekte Gelegenheit für Pariser Pendler, Rollerbesitzer sowie alle anderen, aufzusteigen und das Gefühl sowie die Leistung eines echten Motorrads zu erleben", so Edouard Lotthé, Regional Commercial Manager für Frankreich, Belgien, Niederlande, Deutschland und Österreich bei BRP.

Beide Modelle definieren das Fahren neu und wecken die Energie in jedem Fahrer, ob in der Stadt oder abseits der ausgetretenen Pfade. Jedes wird von einem brandneuen Rotax E-Power-Motor angetrieben – BRPs patentierte elektrische Technologie – die bei Bedarf sofortiges Drehmoment liefert sowie pulsierende Leistung mit Stil und Raffinesse verbindet. Ein Hauptmerkmal ist das innovative flüssigkeitsgekühlte System, welches die Batterie, das Ladegerät, den Wechselrichter sowie den Motor umfasst. Das System begrenzt den zeitlichen Abbau der Batterie erheblich und optimiert gleichzeitig die Reichweite sowie die Ladezeit. Tatsächlich werden Fahrer jederzeit und unter allen Bedingungen ein schnelles sowie effizientes Aufladen erleben – von 20 % auf 80 % in 50 Minuten – wenn sie das Level-2-Laden zu Hause oder an Kfz-Ladestationen nutzen.

Zusätzlich können die Motorräder mit 28 verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet werden, darunter ein Topcase, Seitentaschen und ein Tankrucksack, die vor allem beim Pendeln in der Stadt für Funktionalität sowie Eleganz sorgen.

Can-Am-Impuls

Das Can-Am Pulse ist für die Energie des Stadtlebens gemacht. Das agile und wendige Naked-Motorrad wurde für clevere Pendler und urbane Entdecker entwickelt. Es verfügt über ein riesiges 10,25-Zoll-Touchscreen-Display mit Apple CarPlay, mit dem Fahrer mühelos navigieren und bei jeder Fahrt mit der BRP GO! App verbunden bleiben. Außerdem verfügt es über ein einzigartiges Merkmal, das Active ReGen-System, welches für eine verbesserte Kontrolle sowie eine sanfte Verzögerung sorgt und gleichzeitig mehr Energie in die Batterie zurückgibt.

Can-Am Origin

Das Can-Am Origin ist so konstruiert, dass es Sie überall hinbringt, durch Schmutz, über Asphalt und darüber hinaus. Es verfügt über die gleiche Active ReGen- und Konnektivitätstechnologie wie das Pulse und besitzt die unverwechselbare Can-Am-DNA sowie Motocross-Tradition mit Geländegängigkeit, verbesserter Federung sowie Dual-Sport-Reifen. Die hohe Bodenfreiheit und die KYB-Vollfederung mit 255 mm Federweg vorne sowie einstellbarem Federweg hinten sorgen für Vertrauen abseits befestigter Wege und für festen Halt auf asphaltierten Straßen.

Can-Am-Dreirad-Familie

Das Can-Am Canyon ist die neueste Ergänzung der Dreiradpalette der Marke und das vielseitigste, robusteste sowie abenteuerlustigste Dreiradfahrzeug, das BRP je gebaut hat. Es ermöglicht Fahrern eine Vielzahl Fahrten, von einem schnellen Ausflug aufs Land bis hin zu mehrtägigen Exkursionen auf unerforschten Straßen, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen, und lässt ihn die Abenteuer des Lebens in jeder Phase genießen.

Das Can-Am Spyder steht sowohl für Touring als auch für sportlichen Komfort auf höchstem Niveau. Die Kombination aus kraftvoller Leistung in einem kühnen sowie muskulösen Design, modernem Fahrkomfort und großzügigem Stauraum ist wie geschaffen für lange Fahrten auf der Straße und stilvolle Fahrten in der Stadt.

Das Can-Am Ryker zeichnet sich durch agiles Handling und einfache Bedienung aus. Es eignet sich perfekt für spontane Trips oder Wochenendausflüge und ist die perfekte Wahl für alle, die unabhängig von ihrer Erfahrung einen unglaublichen Fahrspaß suchen, und das zu erschwinglichen Preisen sowie mit einfacher Bedienung.

Mit Vorsicht zu genießende Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich der erwarteten Auswirkungen der Eröffnung eines ersten Flagship-Stores in Paris, auch auf die Fähigkeit von BRP, sich als globaler Marktführer im Bereich Powersports zu positionieren und seine langfristigen Investitionen in Europa zu verstärken, sowie Aussagen zu den Hauptmerkmalen der verfügbaren Produkte und ihrer erwarteten Leistung, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Die Wörter „können", „werden", „würden", „sollten", „könnten", „erwarten", „prognostizieren", „planen", „beabsichtigen", „Trends", „Anzeichen", „antizipieren", „glauben", „voraussichtlich", „wahrscheinlich", „möglich" oder die negativen oder anderen Varianten dieser Wörter bzw. andere vergleichbare Wörter oder Phrasen dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken sowie Ungewissheiten behaftet und beruhen auf einer Anzahl Annahmen. Sie unterliegen wichtigen Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die das Unternehmen im Lichte seiner Erfahrungen sowie seiner Wahrnehmung historischer Trends trifft. Auf zukunftsgerichtete Aussagen kann man sich nicht verlassen, u. a. aufgrund sich ändernder externer Ereignisse und allgemeiner Unwägbarkeiten des Geschäfts. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BRP liegen, einschließlich der Risikofaktoren, die zuvor und von Zeit zu Zeit in den von BRP bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen sowie Territorien Kanadas und der Vereinigten Staaten eingereichten Unterlagen offengelegt wurden sowie auf SEDAR+ auf sedarplus.com bzw. EDGAR unter sec.gov verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum der Pressemitteilung (oder auf das Datum, an dem sie anderweitig angegeben werden) und können sich nach diesem Datum ändern. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch verpflichtet es sich, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um zukünftigen Ereignissen, veränderten Umständen oder geänderten Annahmen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiervorschriften verlangt.

Informationen zu BRP BRP Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Welt der Motorsportprodukte, Antriebssysteme und Boote, das auf über 80 Jahren Erfindungsreichtum und intensiver Kundenorientierung aufbaut. Mit seinem Portfolio branchenführender und unverwechselbarer Marken wie Ski-Doo und Lynx Schneemobilen, Sea-Doo Wasserfahrzeugen und Pontons, Can-Am On- und Off-Road-Fahrzeugen, Quintrex-Booten, Manitou-Pontons sowie Rotax-Antriebssystemen für Schiffe und Rotax-Motoren für Karts sowie Sportflugzeuge ermöglicht BRP aufregende Abenteuer und bietet Zugang zu Erlebnissen auf verschiedenen Spielplätzen. Das Unternehmen vervollständigt seine Produktlinien mit einem speziellen Angebot an Teilen, Zubehör und Bekleidung, um das Fahrerlebnis zu optimieren. BRP hat sich zu einem verantwortungsvollen Wachstum verpflichtet und entwickelt elektrische Modelle für seine bestehenden Produktlinien. BRP mit Hauptsitz in Quebec, Kanada, erzielte einen Jahresumsatz von 7,8 Milliarden CA$ in mehr als 130 Ländern und verfügte zum 31. Januar 2025 über ca. 16 500 engagierte, einfallsreiche Beschäftigte.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Manitou, Quintrex und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Medienanfragen: Peter Trampert, EMEA-Berater für Öffentlichkeitsarbeit, BRP, medias@brp.com

