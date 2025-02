FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Wirtschaft: FHNW lanciert Weiterbildungsprogramm «Wachstumsmarkt Indien»

Medienmitteilung, 12. Februar 2025

FHNW lanciert Weiterbildungsprogramm «Wachstumsmarkt Indien»

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW baut ihre Aktivitäten mit Indien aus und bietet neu ab August das Executive Leadership Programme für Schweizer KMU «Explore & Discover Business Opportunities with Trade Partner INDIA» an.

Der an der Hochschule für Wirtschaft FHNW angesiedelte Lehrgang ermöglicht es den Teilnehmenden, sich einen konkreten Eindruck vom Markt Indien zu verschaffen und sich mit Stakeholdern in der Schweiz und Indien zu vernetzen, die bereits Erfahrungen in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen den zwei Ländern gemacht haben. Neben Webinaren und On-Site Veranstaltungen in der Schweiz erhalten die Teilnehmenden während einer neuntägigen Studienreise nach Indien die Möglichkeit, sich konkret vor Ort in Delhi, Mumbai und Bangalore einen vertieften Eindruck über die Möglichkeiten und das Potenzial des indischen Marktes zu verschaffen.

Handelsabkommen mit Indien als Vorteil

«Indien bietet, dank dem neuen Handelsabkommen enorme Geschäftsmöglichkeiten für Schweizer KMU!» sagt Studiengangsleiter Prof. Pieter Perrett vom Institute for Competitiveness and Communication ICC und weiter, «das Abkommen sieht vor, dass in den nächsten Jahren die Importzölle auf Schweizer Produkte und Dienstleistungen in 95% der Fälle deutlich gesenkt oder aufgehoben werden. Dadurch wird ‘made in Switzerland’ auch preislich deutlich konkurrenzfähiger.»

Co-Studiengangsleiter Marco Casanova ergänzt: «Indien ist das bevölkerungsreichste Land, hat eine stabile Demokratie, eine stetig wachsende Mittelschicht und 50% der Bevölkerung sind unter 25 Jahre alt. Vor allem aber geniesst die Schweiz in Indien einen ausgezeichneten Ruf» und weiter «durch das kürzlich unterschriebene Handelsabkommen TEPA entsteht in den nächsten 10 bis 15 Jahren ein neuer, höchst lukrativer 100 Milliarden Dollar Markt!»

Weiterbildungsprogramm für KMU

Das Weiterbildungsprogramm kombiniert Expertise aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Politik. Am Festakt der FHNW anlässlich des 20jährigen Jubiläums ihrer Indien-Aktivitäten unterstrich denn auch Nationalrat Nik Gugger (Präsident der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Indien) die Wichtigkeit solcher Initiativen: «Ich gratuliere der FHNW hier als akademischer ‘first mover’ das Handelsabkommen zwischen der Schweiz und Indien zum Anlass zu nehmen, den KMU in der Schweiz die Gelegenheit zu geben, sich mit dem boomenden Milliardenmarkt Indien fundiert und konkret zu beschäftigen!»

Kooperationsprogramm mit dem SICC

Das in enger Kooperation mit der Schweizerisch-Indischen Wirtschaftskammer SICC entwickelte Weiterbildungsprogramm kommt auch für dessen Präsidenten Philippe Reich zum richtigen Zeitpunkt: «das im März 2024 unterzeichnete Handelsabkommen TEPA wird aller Voraussicht in diesem Sommer in den Räten ratifiziert und dann wird Indien zum absoluten Gamechanger für die Schweizer Wirtschaft! Wir von der SICC freuen uns sehr, dass auf Initiative der FHNW ein solches Programm für interessierte Schweizer KMU angeboten wird und unterstützen gerne und aus voller Überzeugung.»

Die Staatssekretärin und Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) Helene Budliger Artieda unterstreicht die Wichtigkeit solcher koordinierten Initiativen, «wir können als Staat die Rahmenbedingungen schaffen durch Verträge mit anderen Ländern. Diese dann mit Leben zu füllen, obliegt der hiesigen Wirtschaft. Auch die Wissenschaft kann einen bedeutenden Beitrag zur Schweizer Interessenvertretung leisten.» Dieses Weiterbildungsprogramm wurde von der FHNW in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft entwickelt. Es dokumentiert genau die Stärke der Schweiz, indem sich verschiedene Stakeholder zusammentun, um wichtige Impulse für unseren Wirtschaftsstandort Schweiz zu setzen, die dazu dienen, unseren Wohlstand durch zukunftsträchtige Partnerschaften in Wachstumsgebieten zu ermöglichen.

Der Start des Weiterbildungsprogramms erfolgt am 28. August 2025 mit einem zweistündigen Webinar (Online), gefolgt von einer On-Site Veranstaltung am 11. September 2025 an der FHNW in Olten. Die Studienreise nach Indien ist geplant vom 5. bis 13. Oktober 2025.

Mehr Informationen unter: Executive Programme for Swiss-Based SME on INDIA | FHNW

Kontakt

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Wirtschaft

Prof. Pieter Perret

T +41 62 957 23 78

pieter.perrett@fhnw.ch

Philippe Reich

Präsident Swiss-Indian Chamber of Commerce SICC

philippe.reich@bakermckenzie.com

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Wirtschaft

Gabriela Rüegg

Kommunikation und Marketing

Riggenbachstrasse 16

4600 Olten

T +41 62 957 23 97 (Direkt)

gabriela.rueegg@fhnw.ch

www.fhnw.ch/wirtschaft

