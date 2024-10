Shanghai Electric

Shanghai Electric präsentiert grüne Energie-Innovationen auf der Enlit Asia 2024 und stellt Produkte vor, die Malaysia bei der grünen Transformation unterstützen

Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) präsentierte seine neuesten Energieinnovationen auf der Enlit Asia 2024, der führenden Konferenz und Messe für den Strom- und Energiesektor in Südostasien, die vom 8. bis 10. Oktober in Kuala Lumpur, Malaysia, stattfindet. Shanghai Electric präsentierte sein umfassendes Portfolio an Energieinnovationen und stellte auf seinem Messestand allumfassende grüne Energietechnologien vor, die seine neuesten Errungenschaften in den Bereichen saubere Kohlekraft, Solarenergie, Wasserstoffkraft und Multi-Energie-Technologie hervorheben und den Besuchern einen Einblick in die hochmodernen Produkte von Shanghai Electric bieten, die den globalen Übergang zu umweltfreundlicherer Energie erleichtern sollen.

Als Reaktion auf das rasante Wachstum der Solarenergie in Asien stellte die Power Generation Group von Shanghai Electric ihre neuesten Hency Solar-Produkte vor, um die steigende Nachfrage in der Region zu decken. Dazu gehörten die Heterojunction-Module der Creator 210R Serie und die TOPCon-Module der Pioneer 210R Serie, die einen Zweifachwirkungsgrad von bis zu 90 % und eine maximale Leistung von 640 W bieten. Das Unternehmen stellte auch seine „Intellectual"- und „Edgeless"-Solarlösungen vor, die erstmals auf der 17. SNEC PV Power Expo präsentiert wurden und bei denen Sicherheit, Echtzeit-Optimierung und schnelle Wartung für eine verbesserte Betriebseffizienz im Vordergrund stehen.

Im Bereich der Wasserstoff-Energie hat Shanghai Electric seine Innovationen in die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette eingebracht, von der Produktion bis zur Speicherung, Betankung und Nutzung. Auf dem Stand präsentierte das Unternehmen seine branchenführenden alkalischen Wasserelektrolyse- und PEM-Wasserelektrolyse-Technologien, wobei die neu eingeführten alkalischen Elektrolyseure der Z-Serie im Mittelpunkt standen, die mit einer maximalen Stromdichte von 10.000 A/m² und einem bemerkenswert niedrigen DC-Energieverbrauch von 4,1 kWh/Nm³ bei 4000 A/m einen neuen Industriestandard setzen.

Im Bereich der Energiespeicherung präsentierte Shanghai Electric ein breites Spektrum fortschrittlicher Technologien, darunter Druckluftspeicher, Lithiumbatteriespeicher, Durchflussbatteriespeicher, Schwungradspeicher und thermische Schmelzsalzspeicher. Sie sind mit Funktionen ausgestattet, die es Versorgungsunternehmen ermöglichen, zuverlässige, erschwingliche und nachhaltige Elektrizität bereitzustellen und gleichzeitig die langfristige Sicherheit und Widerstandsfähigkeit des Netzes zu gewährleisten.

Auf der Messe präsentierte das Unternehmen ein umfangreiches Angebot an Kernausrüstungen und bahnbrechenden Produkten wie Druckluftspeichersysteme, Schmelzsalz-Wärmespeicher und Austauschsysteme sowie maßgeschneiderte Lösungen für die Energiespeicherung in Privathaushalten, im Gewerbe und in der Industrie sowie USV-Backup-Stromversorgungen. Sie alle zogen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich, die mit Shanghai Electric Gespräche über künftige Partnerschaften und Kooperationsmöglichkeiten führten.

