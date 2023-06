BRP Inc.

CAN-AM UND THE SHOE SURGEON VERKÜNDEN BESONDERE ZUSAMMENARBEIT, UM DEN SPASS AM FAHREN ZU FEIERN

Can-Am und The Shoe Surgeon haben kundenspezifische 3-rädrige Can-Am Fahrzeuge und Schuhe entwickelt, die die Grenzen der Kreativität ausloten, um Inklusivität, Tradition und die Liebe am Fahren zu feiern.

VALCOURT, QC, 8. Juni 2023 /PRNewswire/-- Can-Am, eine Marke von BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO), setzt seinen Vorstoß fort, mehr Menschen für das Fahren zu begeistern, und arbeitet dazu mit The Shoe Surgeon zusammen, einer weltbekannten Gruppe von Kreativen aus Los Angeles, die sich auf die Fertigung und das Design handgefertigter Schuhen spezialisiert haben. Beide Marken setzen sich dafür ein, etwas Einzigartiges und Authentisches herzustellen, ohne dabei Kompromisse einzugehen, und diese Zusammenarbeit erweckt diesen Ansatz zum Leben. Gemeinsam haben Can-Am und The Shoe Surgeon drei dreirädrige kundenspezifische Can-Am Ryker Fahrzeuge sowie drei von Can-Am inspirierte Schuhmodelle entwickelt, die die Grenzen der Kreativität ausloten, um Inklusion, Tradition und die Liebe zum Fahren zu feiern.

Jedes der vom The Shoe Surgeon entworfenen und maßgeschneiderten 3-rädrigen Can-Am Ryker Fahrzeuge verfügt über ein einzigartiges Design, das ebenso ein Kunstwerk ist als auch eine aufregende Kraftmaschine. Letztlich wird jedes Fahrzeug gespendet werden, um Geld für den Kampf gegen Einschüchterung und zur Beeinflussung positiver Verhaltensweisen zu sammeln, was das globale soziale Anliegen von BRP ist. Die in begrenzter Stückzahl gefertigten Schuhe passen außerdem genau zu den Fahrzeugen und lehnen sich an das Designmerkmale des Can-Am Ryker an, einschließlich verschiedener Serien und optischer Merkmale. Die knöchelhohen Schuhe werden speziell fürs Fahren entwickelt und aus verstärktem Material mit reflektierenden Oberflächen und rutschfester Sohle gefertigt.

„Wir bei Can-Am setzen uns leidenschaftlich dafür ein, neue Erfahrungen zu schaffen und Grenzen auszuloten, um Barrieren zu überwinden und mehr Menschen willkommen zu heißen, die die ungebremste Liebe und den Spaß am Fahren entdecken," so Anne-Marie LaBerge, Chief Marketing Officer bei BRP. „Die Zusammenarbeit mit The Shoe Surgeon ist ein Beispiel für unsere Mission, das Art und Weise des Fahrens zu verändern. Wir verbinden zwei unterschiedliche Gemeinschaften, indem wir etwas Einzigartiges schaffen, das dabei hilft, eine Denkweise zu verändern und unsere Leidenschaft für das Fahren zu teilen."

„Meine Liebe etwas zu entwerfen geht über Sneaker hinaus. Ich liebe alle Arten von Motorsport - egal ob Motorräder, 3-Wheeler, Gelände- oder Wasserfahrzeuge," erklärt Dominic Ciambrone, auch bekannt als The Shoe Surgeon. „Die Partnerschaft mit Can-Am ist eine Gelegenheit, unsere Handschrift auf eine andere Leinwand zu bringen. Jedes Motorraddesign spiegelt das Erbe unserer Marke wider und würdigt es: die Kraft des Schaffens, die Begrüßung der Individualität, die unsere Unterschiede feiert, und die Gemeinschaft durch Selbstentfaltung. Dies ist das Herzstück unseres Handwerks und des Fahrens".

Die Fahrzeuge und Schuhe wurden nach drei verschiedenen Themen gestaltet: „Inclusivity", „Can-Am Heritage" und „The Love of the Ride".

Das Thema „Inclusivity" zeigt das Engagement von Can-Am auf, Inklusivität bei seiner Mission zu fördern und die Straße für alle zugänglich zu machen. Dieses kundenspezifische Paket verwendet unterschiedliche Leder und Farben als Symbol der Vielfalt. Das Patchwork-Design zeigt, wie die Individualität jedes einzelnen Menschen eine Rolle spielt, um etwas Größeres und Schönes zu schaffen.

Das Thema „Brand Heritage" würdigt die 50-jährige Geschichte von Can-Am mit hochwertigen Leder, exotischen und strukturierten Oberflächenmaterialien, präziser Handwerkskunst und luxuriösen Details sowohl auf den Fahrzeugen als auch auf den Schuhen. Dabei wurden goldfarbene Akzentuierungen in Kombination mit dunklen Tönen und einem Hauch von Rot für einen eleganten und ausgeprägten Look verwendet.

Das Thema „Love of The Ride" wird mit Sicherheit ein Lächeln hervorrufen, genau wie das Fahren mit einem Can-Am Ryker, bei dem man, unabhängig von der Fahrpraxis, durch einen einfachen Dreh am Gashebel einen Rausch verspüren kann. Das Design geht weit übers Fahren hinaus und bietet einen unverwechselbaren Look mit gepolsterten Steppstrukturen, die den Seelenfrieden des Fahrens auf drei Rädern symbolisieren. Es schafft ebenfalls einen unkonventionellen künstlerischen Ausdruck, der mit der Art und Weise verknüpft ist, wie Can-Am seine Grenzen ausloten möchte.

Gemeinsam feiern die kundenspezifischen Pakete die Liebe zur offenen Straße. Das Can-Am Ryker wurde im Jahr 2019 auf den Markt gebracht und hat sich bei neuen Fahrern schnell zu einem Favoriten entwickelt. Tatsächlich sind mehr als 50 Prozent der Ryker-Besitzer Neulinge beim Fahren und fast 35 Prozent der Ryker-Besitzer sind Frauen, was weit über dem Branchendurchschnitt liegt1. Der Verkauf von 3-rädrigen Can-Am-Fahrzeugen hat sich ebenfalls in den letzten vier Jahren mehr als verdoppelt und den größten Teil des Branchenwachstums generiert.

Klicken Sie hier, um mehr über die Designs von Can-Am x The Shoe Surgeon zu erfahren. Um mehr über das vollständige Produktangebot von dreirädrigen Can-Am Fahrzeugen zu erfahren, besuchen Sie bitte www.CanAmOnRoad.com oder folgen Sie @canamonroad in den sozialen Medien.

Informationen zu BRP

BRP Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Welt der Motorsportprodukte, Antriebssysteme und Boote, das auf über 80 Jahren Erfindungsreichtum und intensiver Kundenorientierung aufbaut. Durch sein Portfolio an branchenführenden und unverwechselbaren Marken mit Ski-Doo und Lynx Schneemobilen, Sea-Doo Wasserfahrzeugen und Pontoons, Can-Am Straßen- und Geländefahrzeugen, Alumacraft und Quintrex Booten, Manitou Pontons und Rotax Schiffsantrieben, sowie Rotax Motoren für Gokarts und Sportflugzeuge erschließt BRP aufregende Abenteuer und bietet Zugang zu Erfahrungen auf verschiedenen Schauplätzen. Das Unternehmen vervollständigt seine Produktpalette mit einem speziellen Angebot an Teilen, Zubehör und Bekleidung, um das Fahrerlebnis zu optimieren. BRP hat sich dem verantwortungsbewussten Wachstum verschrieben und entwickelt elektrische Modelle für seine bestehenden Produktlinien und erkundet neue Niederspannungsprodukte, sowie Produktkategorien mit menschlicher Unterstützung. BRP mit Hauptsitz in Quebec, Kanada, erzielt einen Jahresumsatz von 10 Milliarden CA$ in über 130 Ländern und beschäftigt weltweit circa 23.000 engagierte und kreative Mitarbeiter.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex und das BRP-Logo sind Warenzeichen der Bombardier Recreational Products Inc. und seinen verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Informationen zu The Shoe Surgeon

Dominic „The Shoe Surgeon" Ciambrone ist ein Vorreiter im Bereich Luxusschuhe und Maßanfertigung. Ciambrone ist weithin bekannt für seine handgefertigten, individuellen Kreationen und Unikate für Prominente wie LeBron James, Justin Bieber, Fat Joe und anderen. Das Unternehmen transformiert den Highend-Modebereich, indem er seinem elitären Kundenstamm seine handgefertigten Dienstleistungen anbietet und das Produkt, an dem er arbeitet, in ein einzigartiges Design verwandelt. Seine Leidenschaft für das Geschichtenerzählen und seine Liebe zum Detail machen jedes Projekt zu einem persönlichen Kunstwerk.

1 Quelle: IHS Markit, S & P Global, US-Daten Stand März 2023

