viterma AG

Die Badexperten von Viterma eröffnen Niederlassung in Memmingen mit großer Hausmesse

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Mit dem Bau wurde im August 2021 begonnen · Auf einer Fläche von 650 m² sind Schauraum, Büroräume und Lager entstanden · Die Eröffnung feiert Viterma mit einer Hausmesse

14. September 2022 – Die Badexperten von Viterma treiben ihre Expansion auf dem deutschen Markt voran. Nach ausführlicher Planung und rund einem Jahr Bauzeit eröffnet Viterma den neuen Standort der Niederlassung Memmingen in der Teramostraße 18. Auf einem 3.000 m² großen Grundstück und einer bebauten Fläche von 650 m² sind im Industriegebiet Nord neben Büroräumen auch ein moderner Schauraum sowie ein großes Lager entstanden.

„Wir freuen uns sehr über die Fertigstellung und Eröffnung unseres Standorts in Memmingen“, erklärt Viterma Geschäftsführer Marco Fitz. „Die bislang angemieteten Räume waren für das weitere Wachstum nicht ausreichend. Von hier aus können wir nun effizienter agieren und bieten unseren Mitarbeiter-innen und Mitarbeitern vor Ort ein modernes Arbeitsumfeld und eine noch bessere Work-Life-Balance.“ Bereits seit Ende 2017 ist Viterma in Süddeutschland tätig und bietet seiner Kundschaft von Memmingen aus hochwertige Badlösungen an – und zwar vom Bodensee über das Allgäu und die Schwäbische Alb bis in die Regionen Ulm und Augsburg.

Neueröffnung mit großer Hausmesse

Die Neueröffnung feiern die Badexperten von Viterma mit einer großen Hausmesse unter dem Motto „Neue Dusche, aber sicher!“ am Freitag, den 23. und Samstag, den 24. September. An beiden Tagen können sich Interessierte jeweils von 9 bis 17 Uhr über die hochwertigen Badlösungen von Viterma informieren, die Produkte hautnah kennenlernen und sich vor Ort von den Spezialisten beraten lassen. Am Samstag findet zudem ein Frühschoppen statt.

Expansion schafft Arbeitsplätze

Schon seit Jahren legt das Familienunternehmen Viterma ein starkes Wachstum an den Tag. Mit der Expansion schaffen die Badexperten auch weitere Arbeitsplätze im Raum Memmingen. Offene Stellen gibt es beispielsweise für Tischler und Schreiner (m/w/d) oder SHK-Anlagenmechaniker (m/w/d). Interessierte finden unter www.viterma.com/jobs die aktuellen Stellenanzeigen für den Standort Memmingen. Für sein Mitarbeiter-Engagement wurde Viterma schon mehrfach ausgezeichnet – beispielsweise als „Top-Arbeitgeber Mittelstand“ oder für eine sehr gute Work-Life-Balance.

Informationen zu Viterma

Viterma ist ein Unternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige Badsanierungen in einzigartiger Geschwindigkeit spezialisiert hat. Die Kernkompetenzen sind barrierefreie Badsanierungen und rutschhemmende sowie fugenlose Materialien. Zur Hauptzielgruppe gehören Personen ab 45 Jahren in Österreich, der Schweiz und Deutschland, die Wert auf schimmelfreie, langlebige und besonders pflegeleichte Materialien legen. Bislang wurden bereits mehr als 25.000 Bäder mit dem Viterma-System renoviert.

Pressekontakt:

Viterma AG Markus Pytlik Wiesentalstrasse 3, CH-9425 Thal Tel. CH: +41 (0) 71 520 35 23 | E-Mail: markus.pytlik@viterma.com