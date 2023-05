Hut 8 Mining Corp

Medienhinweis: Hut 8 veröffentlicht Ergebnisse für das 1. Quartal 2023 am 11. Mai

Die Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) („Hut 8" oder „das Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für das Mining von digitalen Vermögenswerten in Nordamerika und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastruktur, veröffentlicht am 11. Mai 2023 im Rahmen einer Telefonkonferenz die Ergebnisse für das am 31. März 2023 abgeschlossene Quartal.

Wer: Analysten, Medien und Investoren sind zur Teilnahme eingeladen.

Was: Führungskräfte von Hut 8 werden die Finanzergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal erläutern und sich zu den jüngsten Unternehmensentwicklungen äußern.

Wann: Die Ergebnisse werden per Medienmitteilung und auf der Website des Unternehmens unter https://hut8.io/investors/ bis 10 Uhr ET am 11. Mai 2023 veröffentlicht. Die Telefonkonferenz und das Webinar beginnen um 10 Uhr ET.

Wo: Um ohne Telefonvermittlung an der Telefonkonferenz teilzunehmen, melden Sie sich bitte an und geben Ihre Telefonnummer unter https://bit.ly/44vWTFC ein, um einen sofortigen automatischen Rückruf zu erhalten, der Sie in die Konferenz schaltet.

Wer per Telefon teilnehmen möchte, sollte sich 5–10 Minuten früher einwählen: 1-888-664-6392 (gebührenfrei, Nordamerika) und den Zugangscode 51509137# verwenden.

Informationen zu Hut 8

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen Hochleistungs-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei in Betrieb befindlichen Digital-Asset-Mining-Standorten in Süd-Alberta und einem dritten Standort in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und hält mehr unbelastete, selbst geschürfte Bitcoin als jeder andere Digital Asset Miner oder jedes börsennotierte Unternehmen weltweit. Mit über 3.300 Quadratmetern geo-diverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossen sind, die durch erhebliche erneuerbare und emissionsfreie Ressourcen gespeist werden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Anlagen, um das erste hybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die aufstrebenden Sektoren des Digital Asset Computing, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 war der erste kanadische Digital Asset Miner, der am Nasdaq Global Select Market notiert wurde. Mit Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital-Asset-Revolution zu definieren, um Werte und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.