Kriegel Kommunikation

61. Oberländische Herbstausstellung (OHA) in Thun

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

10 Tage über den Wolken von Thun:

die 61. Oberländische Herbstausstellung (OHA) vom 2. bis 11. September 2022

Bald ist es wieder so weit: Die 61. Oberländische Herbstausstellung in Thun öffnet vom 2. bis 11. September auf dem Areal der Thun-Expo ihre Türen. Was bietet die OHA nach zweijähriger Pause? Anbei senden wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum Programm und den Inhalten der grössten Publikumsmesse im Berner Oberland.

Gerne werden wir Ihnen von der Eröffnung vom 2. September 2022 erneut eine Mitteilung samt Bildern zusenden. Für die Publikation in Ihrem Medium danken wir bestens.

Freundliche Grüsse

Bettina Kriegel, Medienverantwortliche

Medienmitteilung

10 Tage über den Wolken in Thun

Die OHA – dem Himmel so nah

Zur 61. Ausgabe der Oberländischen Herbstausstellung (OHA) vom 2. bis 11. September 2022 stehen Unterhaltung, Genuss und Shopping bei rund 180 Ausstellenden an erster Stelle. Mit der Sonderschau «Über den Wolken» hebt das Publikum ab – zahlreiche Himmelsstürmer wie die Rega, Blaser Swisslube, das Amt für Umwelt und Energie oder Storch Schweiz zeigen ihre Faszination für die luftige Höhe.

Ein Schaufensterbummel ist schön, Shopping im Einkaufscenter oder Baumarkt macht Spass, ein Besuch im Tierpark öffnet die Herzen. Aber das reicht nicht an einen Besuch der OHA heran! Denn wo kann man so viele Käsesorten und edle Tropfen degustieren, sich die neuesten Duschsysteme zeigen lassen, einen Esel streicheln und dann das Tanzbein schwingen? An der OHA! Auf dem Thuner Expo-Gelände wächst für zehn Tage eine Welt aus dem Boden, erschaffen von 180 Ausstellenden mit innovativen oder traditionellen Waren und Dienstleistungen. Feinste Schokolade geniessen, den teuren Safran schnuppern oder am Weinglas nippen ist verlockend. Oder soll es eine neue Waschmaschine sein, bequeme Matratzen samt Bett, ein sprudelnder Whirlpool oder eine kompetenten Energieberatung? Die OHA-Welt lässt keine Wünsche offen.

Über den Wolken …

Mit ihren Sonderschauen ist die OHA eine der wenigen Konsumgütermessen in der Schweiz, die jedes Jahr zahlreiche Attraktionen als Schwerpunktthema präsentiert. Dieses Jahr werden «Über den Wolken» faszinierende Geschichten erzählt wie beispielsweise:

Wenn die Rega irgendwo landet, ist das eher beunruhigend. An der OHA zeigt die gemeinnützige Stiftung, wie Menschen aus Notlagen gerettet werden und wie man selbst Gönner wird.

irgendwo landet, ist das eher beunruhigend. An der OHA zeigt die gemeinnützige Stiftung, wie Menschen aus Notlagen gerettet werden und wie man selbst Gönner wird. Die Firma für Kühlschmierstoffe Blaser Swisslube mit Sitz in Hasle-Rüegsau agiert weltweit in 60 (!) Ländern. Eine Flotte von Heissluftballons trägt seit 30 Jahren die Erfolgsgeschichte des Unternehmens in die Welt hinaus. Im Eingang der OHA bringt einen die Grösse eines Ballons zum Staunen.

mit Sitz in Hasle-Rüegsau agiert weltweit in 60 (!) Ländern. Eine Flotte von Heissluftballons trägt seit 30 Jahren die Erfolgsgeschichte des Unternehmens in die Welt hinaus. Im Eingang der OHA bringt einen die Grösse eines Ballons zum Staunen. Storch Schweiz setzt sich mit lokalen Engagierten für den Lebensraum der sagenumwobenen Tiere ein. An der OHA können sich Naturinteressierte informieren, was die Störche bedroht und warum sie kaum mehr nach Afrika fliegen.

setzt sich mit lokalen Engagierten für den Lebensraum der sagenumwobenen Tiere ein. An der OHA können sich Naturinteressierte informieren, was die Störche bedroht und warum sie kaum mehr nach Afrika fliegen. Wohin steuert unser Energiehunger? EnergieSchweiz und das Amt für Umwelt und Energie des Kantons Bern präsentieren in der Halle 2 Wissenswertes über die umweltschonende Stromversorgung durch Windenergie.

und das präsentieren in der Halle 2 Wissenswertes über die umweltschonende Stromversorgung durch Windenergie. Weiter sind auch die RUAG, Air-Glaciers, der Flughafen Belp, der Flugplatz Thun und die SAC Sektion Blümlisalp im Rahmen der Sonderschau vertreten.

Ausflug mit den Kleinen

Die Frage: «Wo gehen wir heute mit den Kindern hin?» erübrigt sich mit einem Ausflug an die OHA. Die kleinen Gwundernasen können mit viel Spass auf Entdeckungsreise gehen. Hier dürfen sie ihre eigene Trauffer-Holzkuh bemalen, Papierflieger basteln und fliegen lassen, oder Seifenblasen und Ballons in den Himmel schicken. Geschichtenerzählerin Rebi wartet immer zur halben Stunde mit spannenden Märchen und Sagen auf, und Clown Billy führt an fünf Tagen ab 17.30 Uhr ins Land der Magie.

Rock, Pop, Schlager, Ländler und unzählige Hits

Ein facettenreiches Programm mit Bands und DJs sorgt am Abend für Party-Laune. Zum OHA-Auftakt am Freitag, 2. September, sind gleich drei Formationen am Start: Die Burgdorfer Combo Whole Lotta DC spielt am Eröffnungstag AC/DC-Klassiker ab 22 Uhr. Zuvor sorgt ab 15.30 Uhr das Quartett ländler.CH für volkstümliche Klänge auf dem Messegelände. Ab 20 Uhr bietet die Zulgtaler Partyband Balladen und Hüttenkracher.

Der Bandname Polly Wants A Party ist wörtlich zu nehmen: Am OHA-Donnerstag interpretiert die Band Coverhits von Stevie Wonder bis Guns N’ Roses ab 21 Uhr in der «le garage». Eine rockig-rauchige Stimme besitzt der Sänger von Bugshots, die am Samstag ab 22 Uhr mit Rock ‘n’ Roll aus den 50er- und 60er-Jahren unter die Haut geht. Natürlich dürfen an der OHA Schnulze & Schnultze nicht fehlen, die am Freitag ab 22 Uhr ihre Show zelebrieren.

Für das leibliche Wohl wird im «Raclette-Stübli», dem «Stall N°5», im «Restaurant Alte Reithalle» und an allerlei Ständen bestens gesorgt. Das Speisen-Angebot reicht von rustikal bis raffiniert, von süss bis pikant.

www.oha.ch

61. Oberländische Herbstausstellung Thun (OHA)

2. bis 11. September 2022

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 13 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 13 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

Eintrittspreise:

CHF 8 Erwachsene, CHF 2 Kinder (6 – 16 Jahre), Dauerkarte (nicht übertragbar) CHF 25

Ein Mix aus Qualität, Tradition und Moderne ist das Credo der OHA-Macher. Die OHA gilt seit Jahren als DIE Erlebnis-Plattform im Berner Oberland mit spannenden Ausstellern, interessanten Sonderschauen, kulinarischen Köstlichkeiten und einem vielseitigen Unterhaltungsprogramm. 10 Tage beste Lage: eine ideale Verkaufsplattform für Aussteller. Die OHA ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt.

Die OHA in Zahlen:

Das Messegelände umfasst rund 16'000 Quadratmeter

Ca. 5'200 Quadratmeter davon sind Standflächen

Der Rundgang ist ungefähr 1'000 Meter lang

43’000 Messebesucher zählte die OHA im Jahr 2019

Für weitere Informationen:

Bettina Kriegel, Medienverantwortliche, Telefon 079 458 39 31, info@kriegel-kommunikation.ch