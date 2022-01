VERIT Immobilien AG

VERIT Immobilien und Flatfox rollen den ersten, komplett digitalen Wiedervermietungsprozess in der Schweiz aus

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Sehr geehrte Medienschaffende

VERIT Immobilien und Flatfox schliessen ihren Pilotversuch erfolgreich ab: Ab sofort wird der erste vollständig digitale und mobile Wiedervermietungsprozess der Schweiz an allen Standorten von VERIT Immobilien fix eingeführt. Von der Bewerbung, über den Abschluss der Mieterkaution, der Unterschrift des Mietvertrages bis hin zur Bestellung der Namensschilder erleben die Mietinteressenten ein neues, digitales Kundenerlebnis. Durch den neuen Prozess verkürzt VERIT Immobilien zudem die Dauer des Gesamtprozesses in der Bewirtschaftung um bis zu 90 Prozent.

Die entsprechende Medienmitteilung finden Sie anbei. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

VERIT Immobilien AG Flatfox AG

Corporate Communications Marketing & Communication

Nicole Fankhauser Fabian Häfelfinger

Tel: +41 58 255 39 42 Tel: +41 78 895 06 82

VERIT Immobilien und Flatfox rollen den ersten, komplett digitalen Wiedervermietungsprozess in der Schweiz aus

VERIT Immobilien und Flatfox schliessen ihren Pilotversuch erfolgreich ab: Ab sofort wird der vollständig digitale und mobile Wiedervermietungsprozess an allen Standorten von VERIT Immobilien fix eingeführt. Von der Bewerbung, über den Abschluss der Mieterkaution, der Unterschrift des Mietvertrages bis hin zur Bestellung der Namensschilder erleben die Mietinteressenten ein neues, digitales Kundenerlebnis. Durch den neuen Prozess verkürzt VERIT Immobilien zudem die Dauer des Gesamtprozesses in der Bewirtschaftung um bis zu 90 Prozent.

Kurz vor Jahresende wurde im Rahmen des elektronischen Wiedervermietungsprozesses von VERIT Immobilien und Flatfox das erste digitale Mietzinsdepot eröffnet - rund ein Jahr, nachdem der erste Mietvertrag von Mieter und Vermieter elektronisch signiert wurde. Der äusserst erfolgreiche Pilot, welcher mehrere Meilensteine in der Digitalisierung des Erst- und Wiedervermietungsprozesses setzen konnte, wird nun an allen VERIT-Standorten in der Schweiz fix ausgerollt. Von dieser Zeitersparnis profitieren nicht nur die Mietenden: Auch für die Eigentümer erhöht sich die Chance auf eine nahtlose Anschlussvermietung und somit weniger Leerstand in ihren Portfolios.

Neue Partner für ein noch besseres Kundenerlebnis

Während der Pilotphase haben VERIT Immobilien und Flatfox den Prozess nicht nur erweitert, sondern auch weitere Partner dazugewonnen. Für die Umsetzung des digitalen Prozesses setzte VERIT schon früh auf die Kollaboration mit innovativen und starken Partnern, die über ein digitales Mindset verfügen und mit einer «Make-it-happen-Philosophie» neue Wege beschreiten. Heute sind nebst VERIT Immobilien und Flatfox auch ELCA Informatik, Skribble, Helvetia Versicherung, SwissCaution, FirstCaution und die Hypothekarbank Lenzburg mit an Bord. Quickschild als neuester Partner ermöglicht zudem die automatische und digital umgesetzte Bestellung neuer Namensschilder für die Mieterinnen und Mieter.

«Wir freuen uns sehr über das Interesse unserer Partner, Teil des digitalen Fortschritts im Bereich der Immobilienbewirtschaftung zu sein», sagt Martin Frei, Chief Digital Officer bei VERIT Immobilien. «Nicht nur unsere Mieterinnen und Mieter profitieren von dieser schnellen und unbürokratischen Art und Weise, Mietverträge digital und mobil abzuschliessen. Auch unsere Bewirtschafter schätzen den zeitsparenden, unkomplizierten Prozess.»

Rundum digital – von Anfang bis Ende

Die bisherigen, von Medienbrüchen gezeichneten und analogen Abläufe sowie die Koordination verschiedenster Parteien machten den Vermietungs-Prozess mühsam und zeitaufwändig für Mietende und Vermietende. VERIT Immobilien digitalisiert diesen Prozess nun erstmals komplett: Für die Abwicklung des gesamten Prozesses nutzt VERIT Immobilien die Plattform Flatfox. Über diese wird der erste Kontakt zu den Mietinteressenten aufgebaut, und darüber erfolgt auch die weitere Kommunikation. «Der ganze Prozess der Wiedervermietung erfolgt nahtlos digital über die Plattform von Flatfox – ab dem Zeitpunkt, zu dem ein potentieller Mieter auf ein Angebot aufmerksam wird, bis zur formell gültigen Ausstellung des Mietvertrags. Selbstverständlich betrifft dies auch alle Zwischenschritte wie Erstkontakt, Anmeldung, Kaution, Bonitätsprüfung, Schildchenbestellung etc.», sagt Martin Frei.

Der Austausch der Daten, Dokumente, Tasks und Stati wird digital über standardisierte APIs geführt und steht künftig auch weiteren Marktteilnehmern offen. Silvan Spross, Engineering bei Flatfox: «Dank starken Partnern wie VERIT ist es uns überhaupt erst möglich, Schritt für Schritt die Prozesse rund um die Bewirtschaftung zu digitalisieren. Insbesondere freut es uns, zahlreiche innovative Kooperationspartner auf unserer Plattform integriert zu haben.»

Medienkontakte

VERIT Immobilien AG Flatfox AG

Nicole Fankhauser Fabian Häfelfinger

Communications Manager Lead Marketing & Communication

Tel. +41 58 255 39 42 Tel. +41 78 895 06 82

communications@verit.ch fabian.haefelfinger@flatfox.ch

Über VERIT Immobilien AG

VERIT Immobilien AG ist ein schweizweit tätiges Immobilienunternehmen mit über 60-jähriger Erfahrung im Management und in der Bewirtschaftung von Immobilien. VERIT ist spezialisiert auf die Bewirtschaftung, Revitalisierung, Vermietung und Verkauf von Immobilien institutioneller und privater Immobilienbesitzer und begleitet sie professionell und sicher entlang des gesamten Immobilien-Lebenszyklus.

VERIT Immobilien AG ist seit 2021 Teil der Avobis Gruppe. Rund 150 Mitarbeitende an schweizweit zehn Standorten betreuen und bewirtschaften über 40'000 Mietobjekte. - verit.ch

Über Flatfox AG

Flatfox ist eine webbasierte Plattform rund ums Mieten, die alle Schritte im Mietzyklus digitalisiert: vom kostenlosen schweizweiten Immobilienmarktplatz über Bewerbung und Mieterwechsel bis hin zur Immobilienbewirtschaftung. Die Firma wurde 2012 gegründet und beschäftigt 33 Mitarbeitende an Standorten in Bern und Zürich. – flatfox.ch

The information of this email is strictly confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee.If you are not the intended recipient, any copying, distribution or any other use of this email is prohibited and may be unlawful. In such case, you should notify us immediately and destroy this email.