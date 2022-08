Laverana GmbH

lavera After Sun-Lotion mit PETA VeganTravel Award 2022 ausgezeichnet

Hannover

PETA Deutschland kürt die "beste vegane After Sun Pflege" und lavera Naturkosmetik gewinnt mit der lavera After Sun-Lotion den "PETA VeganTravel Award 2022". Mit der Auszeichnung honoriert die Tierrechtsorganisation innovative Produkte und Unternehmen und zeigt Reisenden, dass es auch unterwegs und im Urlaub zahlreiche vegane Möglichkeiten gibt.

Fast 9 Millionen Deutsche ernähren sich bereits vegetarisch oder vegan[1] - aber auch vegane Reiseangebote werden Jahr für Jahr beliebter. Daher stellt sich die Reisebranche seit Jahren auf Wünsche von Verbraucher*innen ein, die Wert auf tierleidfreie Reisekosmetika, vegane Strand- und Skibekleidung, daunenfreie Decken in Hotelzimmern oder vegane Menüangebote für unterwegs legen. PETA Deutschland stellt mit dem PETA VeganTravel Award die vielen Dienstleister und Unternehmen in den Fokus und honoriert Marken wie lavera Naturkosmetik für ihr tierfreundliches Kosmetikprodukt: die lavera After Sun-Lotion.

Haut-, tier- und umweltfreundlich - die lavera After Sun-Lotion:

Das zertifizierte Sieger-Produkt sollte in keinem Reisekoffer fehlen. Mit ihrer kühlenden Naturkomposition aus Bio-Aloe Vera und Bio-Sheabutter spendet die lavera After Sun-Lotion 24 Stunden Feuchtigkeit, beruhigt nach dem Sonnenbaden und hilft sonnengebräunter Haut nicht auszutrocknen.

Die After Sun-Lotion ist tierversuchsfrei: Tierversuche gibt die Marke lavera Naturkosmetik übrigens seit ihrer Gründung vor 35 Jahren nicht in Auftrag. Seit 2020 ist lavera PETA geprüft und Teil der PETA Positivliste "Kosmetik ohne Tierversuche".

Die Rezeptur der After Sun-Lotion ist natürlichen Ursprungs, umweltfreundlich und biologisch abbaubar[2] - dies ist vor allem in Ländern besonders wichtig, in denen sich die Wasseraufbereitung noch im Aufbau befindet. Ihre nachhaltige Verpackung (inkl. Deckel) besteht wiederum zu 94 % aus wiederaufbereitetem Kunststoff (Rezyklat) und ist recyclingfähig.

"lavera Naturkosmetik hat die PETA Jury mit der After Sun-Lotion überzeugt, die erneut vorbildlich zeigt, dass tierische Inhaltsstoffe und Tierversuche der Vergangenheit angehören. Auch auf Reisen ist es wichtig, auf vegane und moderne Pflegeprodukte zu achten, die gut für Tiere, Menschen und die Umwelt sind. Wir hoffen, dass weitere Unternehmen diesem Beispiel folgen werden und gratulieren herzlich zum Gewinn des VeganTravel Award in der Kategorie "beste vegane After Sun-Pflege", so Harald Ullmann, Mitgründer und 2. Vorsitzender von PETA Deutschland."

