Swiss Learning Hub AG

Gemeinsam die Berufsbildung digital weiterentwickeln

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Gemeinsam die Berufsbildung digital weiterentwickeln

Die Anforderungen an die Berufsbildung entwickeln sich laufend weiter. Digitale Prozesse, steigende Sicherheitsanforderungen und der Wunsch nach einer möglichst einfachen Bedienung prägen den Ausbildungsalltag. Umso wichtiger sind Partnerschaften, die über viele Jahre wachsen und gemeinsam Lösungen entwickeln.

Genau das verbindet die Swiss Learning Hub AG und Swiss Textiles. Seit vielen Jahren arbeiten wir gemeinsam daran, die Ausbildung der Textilberufe mit time2learn Young Talents digital zu unterstützen. Mit der Einführung der neusten Version profitieren Lehrbetriebe, Berufsbildende und vor allem Lernende von einer modernen Plattform, die den Ausbildungsalltag noch einfacher macht.

Die neue Version überzeugt mit einer vollständig überarbeiteten Benutzeroberfläche, die für Laptops, Tablets und andere Touch-Geräte optimiert wurde. Vereinfachte Workflows, eine übersichtlichere Navigation, leistungsfähige Such- und Filterfunktionen sowie individuelle Favoriten erleichtern den täglichen Umgang mit der Plattform. Gleichzeitig sorgen moderne Sicherheitsstandards und eine bessere Performance dafür, dass time2learn den Anforderungen einer zeitgemässen Berufsbildung gerecht wird.

Gerade in den Berufen Textiltechnologe/-login EFZ und Textilpraktiker/in EBA spielt die betriebliche Ausbildung eine zentrale Rolle. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die betriebliche Praktische Kompetenzbeurteilung (BPK). time2learn unterstützt Berufsbildende während des gesamten Prozesses – von der Ausbildungsplanung über die Auswahl der Kompetenzen bis zur Bewertung und Freigabe der Bildungsberichte. So werden administrative Abläufe vereinfacht und es bleibt mehr Zeit für die Begleitung der Lernenden.

Damit die Einführung und der Einsatz der Plattform möglichst einfach gelingen, bietet Swiss Textiles zusätzlich einen Berufsbildnerkurs mit einem Workshop zur Anwendung von time2learn an. Ergänzt wird das Angebot durch regelmässige Anleitungen und Updates, damit alle Beteiligten jederzeit auf dem aktuellen Stand bleiben.

Die Zusammenarbeit zeigt auch, dass time2learn Young Talents weit mehr als eine Standardlösung ist. Die Plattform kann gezielt auf die Bedürfnisse einzelner Berufe und Branchen zugeschnitten werden. Deshalb setzen heute zahlreiche Berufs- und Branchenverbände sowie Organisationen der Arbeitswelt (OdA) auf time2learn – unabhängig davon, ob es sich um kleinere oder grosse Organisationen handelt.

Langjährige Partnerschaften wie jene mit Swiss Textiles zeigen, dass digitale Berufsbildung dann besonders erfolgreich ist, wenn Software, Branchenwissen und die Bedürfnisse der Praxis zusammenkommen. So entstehen Lösungen, die den Ausbildungsalltag nachhaltig vereinfachen – für Lehrbetriebe, Berufsbildende und Lernende gleichermassen.

Die Swiss Learning Hub AG ist ein EdTech Unternehmen für digitales Lernen. Von der Beratung bis zur Implementierung von cloudbasierten Komplettlösungen begleiten wir unsere Kunden und ihre Mitarbeiter in allen Belangen der digitalen Transformation. Mit den Produkten und Dienstleistungen der Swiss Learning Hub AG bieten wir eine umfassende Plattform, welche die berufliche Lernbiografie abdeckt – von der Erstausbildung über die betriebliche bis zur tertiären Bildung. Ihr Partner für zertifizierte Exzellenz in Qualität und Sicherheit – ISO 9001 und ISO 27001.

Medienkontakt

Enikö Pàl

E-Mail: eniko.pal@swisslearninghub.com Telefon: +41 44 543 26 71 Adresse: Maneggstrasse 17, 8041 Zürich (Greencity)